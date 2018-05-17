Чего ждут на "Потсдамских встречах" от саммита в Сочи?

Влиятельная неправительственная организация Германо-российский форум 17-18 мая проводит в Берлине ставшую уже традиционной ежегодную конференцию "Потсдамские встречи". Наряду с "Петербургским диалогом" эти "встречи" служат одной из платформ для общения политиков, парламентариев и представителей гражданских обществ России и ФРГ.

Тема в этом году - "Новые правительства Германии и России: пути к взаимопониманию в политике и экономике". Организаторы конференции как в воду глядели. То, что к середине мая в Кремле снова будет Владимир Путин, а в ведомстве федерального канцлера - Ангела Меркель (Angela Merkel) они, конечно, знали, когда формулировали тему. Но то, что оба лидера именно в эту пятницу, 18 мая, будутвстречаться в Сочи, предвидеть было трудно.

Сепаратных отношений Берлина с Москвой не будет

Предстоящие переговоры на берегу Черного моря были одной из главных тем на пресс-конференции перед началом "Потсдамских встреч", проходящих в этот раз - благодаря щедрой финансовой поддержке концерна Schaeffler - в фешенебельной берлинской гостинице Adlon.

На пресс-конференции перед началом "Потсдамских встреч"

С немецкой стороны вместо заболевшего председателя Германо-российского форума, социал-демократа Маттиаса Платцека (Matthias Platzek), гражданское общество Германии представлял бывший депутат бундестага от фракции христианских демократов - партии Ангелы Меркель - Бернхард Кастер (Bernhard Kaster).

Он, конечно, обратил внимание на повышенную дипломатическую активность немецкого правительства на российском направлении. На прошлой неделе в Москве был глава МИД Германии, в начале текущей - министр экономики и энергетики, теперь вот канцлер летит в Сочи.

Кастер приветствует "активную роль, которую берет на себя немецкое правительство в отношениях с Россией", но дает понять, что это вовсе не попытка некоего сепаратного контакта с Москвой, что Берлин придерживается общеевропейской позиции на этот счет.

Эту мысль Кастер даже повторил. И по собственной инициативе, и отвечая на вопрос корреспондента DW о его ожиданиях от саммита в Сочи.

О перезагрузке речи не идет

Из обширной повестки дня переговоров Меркель с Путиным Бернхард Кастер первым делом выделил реакцию на выход США из ядерной сделки с Ираном, указав на то, что "Россия имеет решающие возможности воздействия" на правительство в Тегеране. Цель Берлина, по его словам, состоит в том, чтобы сохранить в силе достигнутые ранее договоренности в международном соглашении по иранской атомной программе.

Пока безвизовый режим для России - иллюзия

Упомянул Кастер зашедший в тупик минский процесс и конфликт на востоке Украины, а еще - тему визовой либерализации, о которой в последнее время почти все забыли. Кастер понимает, что сейчас было бы иллюзией ставить вопрос о безвизовом режиме в практическую плоскость, но, говорит он, возможно, удастся сделать некий промежуточный шаг. Например, радикально упростить правила для молодых людей, студентов, организованных групп.

Вместе с тем особенно больших надежд на встречу в Сочи Бернхард Кастер не возлагает. Он считает ошибочным уже начинать говорить о некоем повороте в германо-российских отношениях, об их перезагрузке, новых импульсах или новом начале. "Я буду очень рад, - сказал он, - если будет хотя бы остановлена спираль эскалации, а также процесс отчуждения, дошедший уже и до обществ в двух странах".

Швыдкой не исключает сюрпризов

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, бывший министр культуры Михаил Швыдкой тоже не преисполнен оптимизма в преддверии встречи в Сочи.

Михаил Швыдкой

Он всего лишь считает, что "формирование правительства ФРГ и окончание президентских выборов в России, формирование нового правительства России позволяет заново оценить наши потенциальные возможности в ближайшем будущем".

Однако Швыдкой не исключает и сюрпризов. "Повестка дня - как бы она ни определялась - всегда меняется в ходе встречи, - заметил он, отвечая корреспонденту DW. - Мне кажется, что компромисс по "Северному потоку - 2"… свидетельствует о том, что компромиссы вообще возможны".

Газовый компромисс?Профильный комитет Госдумы не в курсе

Швыдкой имеет в виду посреднические усилия министра экономики и энергетики ФРГ Петера Альтмайера (Peter Altmaier).

Петер Альтмайер (в центре) на переговорах в Киеве 14 мая

В начале текущей недели Альтмайер ездил между Киевом и Москвой, стараясь примирить позиции России и Украины в споре о гарантиях и будущих объемах украинского транзита российского газа в Европу после введения в эксплуатацию "Северного потока - 2" в конце 2019 или в 2020 году. Его усилия вроде были не безуспешными.

Подробности корреспондент DW надеялся узнать от впервые присутствующего на "Потсдамских встречах" председателя комитета Госдумы по энергетике Павла Завального. Он не только глава профильного комитета, но еще и президент Российского газового общества. По идее, должен быть в курсе происходящего вокруг "Северного потока - 2".

Но вместо ответа на вопрос, что ему известно о газовом компромиссе, который собираются обсуждать в Сочи канцлер и президент, Завальный долго и почти дословно воспроизводил аргументы менеджеров "Газпрома" о коммерческой целесообразности проекта, которые корреспондент DW совсем недавно уже выслушивал на газовой конференции здесь же, в гостинице Adlon, 24 апреля.

Футбол, финал ЧМ и политика

Больше надежд, чем на политиков, участники "Потсдамских встреч" возлагают на футболистов.

Именно от предстоящего в России чемпионата мира по футболу Бернхард Кастер ожидает наиболее сильного импульса для улучшения отношений России с Германией. "Не следует недооценивать это событие, ведь спорт объединяет", - указал он и призвал по достоинству оценить это, как он выразился, "позитивное событие" и российское гостеприимство.

Исполнительный директор Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова Леонид Драчевский охотно поддержал футбольную тему. Он выразил надежду, что Россия станет "на чемпионате мира не только принимающей стороной".

"Скорее, санкции отменят", - пессимистично пробурчал в ответ Михаил Швыдкой. Его единственная надежда, что российская сборная "дойдет до каких-то приличных позиций". Одним же из финалистов, по его прогнозу, станет немецкая команда. При этом Швыдкой уверен: "Если те или иные команды попадут в финал, то по традиции первые лица государств неизбежно приедут на матч".

В самом деле. В Берлине еще не решили, кто из представителей немецкого правительства - или сама канцлер - будет присутствовать на матчах с участием немецких футболистов.

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