Чего ждать Медведеву от нового срока Путина

Владимир Путин может предложить кандидатуру премьер-министра сразу после инаугурации. Будет ли это снова Дмитрий Медведев, гадает карикатурист Сергей Елкин.
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