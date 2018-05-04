 Чего ждать Медведеву от нового срока Путина | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 04.05.2018
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Россия

Чего ждать Медведеву от нового срока Путина

Владимир Путин может предложить кандидатуру премьер-министра сразу после инаугурации. Будет ли это снова Дмитрий Медведев, гадает карикатурист Сергей Елкин.

Гадалка говорит Дмитрию Медведеву: Насчет твоего будущего - вижу один инсайд... (карикатура)

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    Автор: Сергей Елкин


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