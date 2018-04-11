Чего добиваются мировые державы в Сирии

Сирийская война давно перестала быть лишь противостоянием президента Башара Асада и вооруженных группировок. И за тем, и за другими стоят интересы региональных и мировых лидеров.
Иран - главная поддержка Асаду
На первый взгляд, светская власть в Сирии и режим аятолл в Иране имеют не много общего. Но именно Тегеран удерживал у власти президента Асада. По крайне мере до прямого вмешательства России в сирийский конфликт осенью 2015 года именно Тегеран был главным военным союзником Дамаска. Иран помогает деньгами, оружием, делится информацией спецслужб и направляет в Сирию военных советников и соединения из рядов Корпуса стражей исламской революции, шиитских вооруженных формирований или поддерживаемого Ираном движения "Хезболлах".
Религиозный аспект гражданской войны в Сирии, привнесенный джихадистами-суннитами, дал Ирану возможность объявить себя защитником интересов мусульман-шиитов. Кроме этого, альянс правителей в Дамаске и Тегеране основан на стремлении достигнуть трех целей: уменьшить американское влияние на Ближнем Востоке, ослабить Израиль, а до этого - противостоять притязаниям Ирака во главе с Саддамом Хусейном.
К этому добавляется и общая для обеих стран враждебность к Саудовской Аравии и государствам Персидского залива. С точки зрения региональной стратегии Сирия важна для Ирана связующее звено с Ливаном, где находятся области, контролируемые шиитским "Хезболлах".
Россия - спаситель Асада
Кремль начал поддержку Башара Асада в 2015 году, когда сирийский правитель был фактически прижат к стене. Официальный повод для помощи: борьба с террором. В реальности удар был нанесен не только по боевикам ИГ, но и по вооруженным группировкам сирийской оппозиции.
Впрочем, целью Москвы никогда не была лишь поддержка Асада. Когда из-за украинского кризиса Россия оказалась в международной изоляции, президент Путин решил вновь вывести свою страну на международную арену - и добился этого. Но и Асаду российское вмешательство было на руку: ему удалось вернуть себе контроль над большей частью страны. Наибольшими военными успехами России в Сирии стали Алеппо и Пальмира. При этом Кремль игнорирует обвинения в совершении им в ходе этих операций военных преступлений против мирного населения.
В общей сложности Россия 12 раз использовала право вето в Совбезе ООН, блокируя принятие резолюций, касающихся войны в Сирии. В последний раз это была резолюция, посвященная возможному применению 7 апреля 2018 года химоружия в городе Дума в Восточной Гуте, который находился тогда под контролем противников Асада. Москва отвергла утверждения США и повстанцев о том, что ответственность за предполагаемую химатаку лежит на правительственных войсках. А угрозы Вашингтона нанести удар по Сирии объяснила его желанием уничтожить доказательства возможного применения химоружия. Таким образом, Россия вновь встала на сторону Асада.
Саудовская Аравия - тайная война с Ираном
Начиная с войны в Ираке 2003 года, Саудовская Аравия обеспокоена как растущим влиянием Ирана в регионе, так и сближением Тегерана с Дамаском. С 2011 года саудовцы массированно поддерживают оппозицию в Сирии. Цель - свержение режима Асада и приход к власти более дружественных саудовцам лидеров. Для ее достижения джихадистские группировки в Сирии щедро снабжались оружием и деньгами. Для Эр-Рияда - как и для Тегерана - сирийская война стала местом отстаивания своих интересов.
Турция - раньше друг, теперь враг
Турция и ее президент Реджеп Тайип Эрдоган еще 12-15 лет назад поддерживал с Асадом отличные отношения - свидетельством чему являются хотя бы их совместные фотографии с женами во время поездок на Средиземное море. Но с началом гражданской войны в Сирии все изменилось: Турция поставила на свержение Асада и поддержала сирийскую оппозицию. С турецкой территории в Сирию стали проникать боевики и оружие, предназначавшееся как джихадистским группировкам, так и ИГИЛовцам.
Асад (справа) и Эрдоган с женами на турецком курорте Бодрум, 2008 год
Сейчас у Турции, похоже, одна цель: предотвратить появление автономных или даже независимых курдских территорий вдоль турецкой границы. Причем предотвратить даже ценой конфликта со своим партнером по НАТО - Соединенными Штатами Америки.
Ради достижения этой цели Анкара начала военную операцию "Оливковая ветвь", войдя в конце января 2018 года на территорию Сирию, которая была под контролем курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG) и завладев их оплотом городом Африн. Турция рассматривает YPG как сирийское ответвление запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) и оправдывает свое наступление на севере Сирии борьбой с терроризмом. Операция "Оливковая ветвь" не нашла поддержки у партнером Анкары по НАТО, особенно у США, которые видят в YPG союзников по борьбе с ИГ.
Очевидно, что Эрдоган хочет сохранить за собой возможность принимать участие в определении того, как будет выглядеть Сирия после окончания войны. Достижению именно этой цели служит и "Оливковая ветвь". При этом данная демонстрация силы должна помочь Турции стать доминирующей силой на Ближнем Востоке, продемонстрировать ее связь с Османской империей.
Израиль - против врагов в Тегеране
Беспокойство Израиля из-за войны в Сирии объясняется присутствием на сирийской территории бойцов Корпуса стражей исламской революции и верных Тегерану вооруженных повстанцев. Это, по мнению израильтян, может позволить бойцам "Хезболлах" закрепиться на Голанских высотах вдоль израильско-сирийской границы и вести оттуда обстрел ракетами территории Израиля.
По этой причине с начала сирийского конфликта в 2011 году израильские ВВС совершили в Сирии около сотни обстрелов, чтобы сорвать поставки оружия движению "Хезболлах", в том числе по грузовикам и оружейным заводам. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман предупредил Иран о недопустимости длительного военного присутствия в Сирии, отметив, что не допустит его, чего бы это ни стоило.
США - участие без плана действий
Вынесенные уроки после неудачных американских интервенций в Ираке и Ливии, - вот что остановило бывшего президента США Барака Обаму от решительного вмешательства в сирийский конфликт. Когда в 2012 году Асад уже был близок к военному поражению, Обама отказался от масштабного вмешательства в конфликт, хотя и решительно осудил действия сирийского правителя. В итоге в войну вмешалась Россия - но уже на стороне Дамаска.
Политика Дональда Трампа тоже характеризуется нерешительностью. Его цели - разгромить ИГ и остановить рост влияния Ирана. Поэтому действия США ограничиваются присутствием в Сирии сил специального назначения и единичными ударами с воздуха. Таким образом Америка участвует в сирийской войне, но решающей роли в ней не играет. Кроме того, последнее наступление турецкой армии на курдских повстанцев поставило Вашингтон перед дилеммой: США являются партнерами Турции по НАТО, но вместе с тем нуждаются в курдских формированиях для борьбы с ИГ.
Пока не ясно, надолго ли изменится генеральная линия, которой придерживается Вашингтон в Сирии, после последних заявлений Трампа о новых ракетных ударах по Сирии. После предполагаемого применения химоружия в Думе Трамп в Twitter подверг критике Россию за ее поддержку Асада и пригрозил ей военными шагами. В ответ Россия объявила, что будет сбивать все ракеты, выпущенные по территории Сирии, а также атаковать те объекты, с которых были запущены ракеты - это означает, что и американские самолеты.
Германия - помощь в нормализации ситуации
Берлин неоднократно подчеркивал, что мирное решение сирийского конфликта возможно только при условии ухода президента Асада. Официальный представитель канцлера ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) призвал Иран и Россию повлиять на их протеже. "Без поддержки этих стран режим Асада не достиг бы сегодняшнего расклада сил на карте военных действий", - заявил Зайберт.
Напрямую Германия в военных действиях в Сирии не участвует и едва ли обладает "весом" в этом конфликте. Впрочем, немецкие самолеты-разведчики помогают в ведении воздушной разведки позиций ИГ. Поначалу вылеты немецких самолетов осуществлялись с базы в Турции, позже - из Иордании.
Кроме того, бундесвер поддерживает борьбу курдских формирований на севере Ирака против боевиков ИГ - в первую очередь, обучая повстанцев и поставляя стрелковое оружие. Германия сыграла и центральную роль в уничтожении сирийских химических арсеналов.
В феврале 2018 года в центре дискуссии оказались поставки Турции немецких танков Leopard: хотя сами поставки происходили много лет назад, общественность в Германии была возмущена их использованием в ходе турецкого наступления на курдов.
Франция - Макрон в поиске политического решения
Среди западных государств Франция играет наиболее активную роль в сирийском конфликте. Вначале французы поставляли сирийским повстанцам медицинское оборудование - а позже и оружие. В конце сентября 2015 года французские самолеты приступили к нанесению ударов по позициям ИГ и активизировали свои действия после терактов в Париже в ноябре того же года.
Согласно заявлениям из французской столицы, приоритетами страны в сирийском кризисе являются увеличение поставок гуманитарной помощи, борьба с терроризмом и возобновление мирных переговоров. Последний пункт особо важен для президента Эмманюэля Макрона. Париж поддерживает умеренную сирийскую оппозицию и выступает за политическое решение. При этом Макрон заявил, что не выдвигает свержение Асада в качестве условия мирных переговоров.
В середине февраля 2018 года французский президент пригрозил новыми ударами авиации в случае, если появятся доказательства применения химического оружия против гражданского населения Сирии. Химические атаки он уже и раньше называл "красной чертой", которую недопустимо переступать.
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