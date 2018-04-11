 Цукерберг рассказал Конгрессу США о ″гонке вооружений″ с Россией | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.04.2018
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Мир

Цукерберг рассказал Конгрессу США о "гонке вооружений" с Россией

Основатель соцсети Facebook Цукерберг десять часов отвечал на вопросы американских законодателей. Он подчеркнул, насколько важна готовность противостоять российским хакерам и троллям.

Марк Цукерберг на слушаниях в Конгрессе США 11 апреля 2018 года

Марк Цукерберг на слушаниях в Конгрессе США 11 апреля 2018 года

По мнению Марка Цукерберга, регулирование соцсетей неизбежно. Такое заявление основатель Facebook сделал в среду, 11 апреля, в ходе двухдневных слушаний в Конгрессе США. В общей сложности они длились десять часов.

Контекст

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В ходе выступления Цукерберг отметил усилия Facebook в борьбе с попытками России вмешиваться в выборы в различных регионах с помощью инструментов соцсети, передает агентство AFP. В частности, представители Facebook тесно сотрудничают со следствием по делу о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году, сообщил Цукерберг. По его словам, обсуждаемая в ходе расследования информация конфиденциальна, поэтому ее невозможно представить на слушаниях в Конгрессе.

"В России есть люди, работа которых заключается в использовании слабых мест в инструментах социальной сети и других интернет-сервисах", - отметил создатель Facebook. Отвечая на вопрос о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы в США, он назвал борьбу соцсети с деятельностью российских хакеров и троллей гонкой вооружений.

По его словам, в 2016 году эксперты по компьютерной безопасности ожидали "традиционных кибератак", в результате чего их удалось выявить. В то же время специалисты Facebook слишком поздно определили "тип новых российских информационных операций", в связи с чем Цукерберг выразил большое сожаление.

Будущее - за регулированием соцсетей 

К концу года за вопросы безопасности будут отвечать 20 тысяч сотрудников компании, подчеркнул основатель Facebook. Кроме того, соцсеть расширит использование искусственного интеллекта для борьбы с фейковыми аккаунтами и неприемлемым контентом.

Согласно одному из предлагаемых им вариантов регулирования соцсетей, власти США должны представить инструменты для защиты данных пользователей интернет-компаний. В свою очередь, пользователи получат возможность самостоятельно принимать решения о раскрытии своих данных.

Другой вариант предполагает создание органа по защите потребителей в цифровом пространстве. Его функция будет заключаться в контроле за исполнением законодательства о защите данных. Между тем, вопрос о принятии Конгрессом США поправок в законодательство, регулирующих вопросы защиты данных, остается открытым.

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    Автор: Элла Володина


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Мировые лидеры в сети Facebook

С 2015 года число пользователей Facebook превышает население Китая. Вниманием этой глобальной аудитории стремятся завладеть лидеры государств и правительств мира. (10.04.2017)  

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