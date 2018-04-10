 Цукерберг в Конгрессе США извинился за утечку данных Facebook | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Цукерберг в Конгрессе США извинился за утечку данных Facebook

Основатель соцсети назвал появление данных пользователей у Cambridge Analytica собственной ошибкой и пообещал проверить все приложения, у которых имеется доступ к пользовательской информации.

Глава Facebook Марк Цукерберг на выступлении в Конгрессе США

Глава Facebook Марк Цукерберг на выступлении в Конгрессе США

Глава Facebook Марк Цукерберг в ходе выступления в Конгрессе США принес извинения за утечку данных пользователей, сообщает в ночь на среду, 11 апреля, агентство Reuters. Основатель соцсети назвал инцидент собственной ошибкой и признал свою ответственность "за происходящее в соцсети".

Контекст

Скандал с Facebook коснулся и немецких интернет-пользователей. Но в ФРГ, похоже, до сих пор не поняли, что защита личных данных - это не национальная проблема, пишет Максимилиана Кошик. (06.04.2018)

Благодаря информатору Кристоферу Уайли стало известно о крупной утечке личных данных из сети Facebook. В деле замешан и социолог из Кэмбриджа со связями в России. (20.03.2018)

Инвесторы опасаются оттока пользователей, а рекламодатели не хотят ассоциироваться с компанией, замешанной в скандале с утечкой данных. Эксперты не исключают дальнейшего снижения стоимости акций. (24.03.2018)

Цукерберг также объявил о намерении проверить все приложения, у которых есть доступ к данным пользователей. У компании существует возможность запретить размещение приложений на платформе, отметил основатель Facebook.

Одной из "приоритетных" задач Цукерберг считает борьбу с вмешательством в выборы, утверждает телеканал CNBC. По словам руководителя Facebook, речь идет о "гонке вооружений", которая требует от компании быть более подготовленной к подобным действиям. Цукерберг также выразил сожаление о запоздалой реакции соцсети на выявление попыток России вмешаться в президентские выборы в США в 2016 году.

Крупнейшая утечка в истории Facebook

Несколько лет назад компания Cambridge Analytica воспользовалась данными приложения для Facebook, которое предлагало пользователям составить их психологический портрет. Это приложение установили около 270 тысяч человек, передав ему свою личную информацию.

Позже Cambridge Analytica отчиталась в том, что она уничтожила полученную информацию, однако, как выяснилось, не все данные были удалены. Предполагается, что в ходе последней предвыборной кампании в США фирма использовала личные данные части электората страны для создания адресной и психологически выверенной рекламы.

После обнародования информации об утечке пользователи соцсети запустили кампании #DeleteFacebook и #BoycottFacebook. Ряд компаний приостановили размещение рекламы в социальной сети. С 19 марта стоимость одной акции компании на фондовой бирже Нью-Йорка упала с 177 долларов 1 цента до 165 долларов 4 центов. 

Смотрите также:

  • Премьер-министр Индии Нарендра Моди

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди

    Лидер самой населенной демократической страны мира редко общается с индийскими СМИ и придерживается правила - раскрывать как можно меньше информации о себе широкой общественности. А вот в социальной сети Facebook Нарендра Моди имеет наибольшее число подписчиков среди действующих политических лидеров мира: 53 миллиона (на двух аккаунтах).

  • Президент США Дональд Трамп

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Президент США Дональд Трамп

    "Могло бы быть и больше", - думает, вероятно, Трамп. Зато какой стремительный рост! Число подписчиков на личной странице нынешнего президента США в Facebook утроилось после его инаугурации и продолжает расти: Facebook показывает около 22 миллионов.

  • Королева Иордании Рания Аль-Абдулла

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Королева Иордании Рания Аль-Абдулла

    10 миллионов подписчиков - у королевы Иордании, которая развивает бурную деятельность также в YouTube, Instagram и Twitter. В общей сложности 311 миллионов пользователей Facebook, по данным на февраль 2017 года, подписаны на 590 профилей, принадлежащих главам государств и правительств, а также государственным ведомствам.

  • Президент Турции Реджеп Эрдоган

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Президент Турции Реджеп Эрдоган

    Четвертое место по числу подписчиков в Facebook - у нынешнего президента Турции. За его деятельностью в этой социальной сети следят девять миллионов человек. В рейтинге предыдущего года Реджеп Эрдоган занимал третье место - после бывшего президента США Барака Обамы и премьер-министра Индии Моди.

  • Президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси

    Президент Египта со своими семью миллионами подписчиков занимает в рейтинге популярности профилей мировых государственных лидеров в Facebook пятое место.

  • Премьер-министр Камбоджи Хун Сен

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Премьер-министр Камбоджи Хун Сен

    У премьер-министра Камбоджи - тоже семь миллионов подписчиков. Зато в рейтинге интерактивности, который опять же возглавляет Нарендра Моди, Хун Сен занимает второе место. Агентство Burson-Marsteller выяснило, что чаще всего мировые лидеры постят фотографии (55%), но самым интерактивным форматом является видео. Именно Хун Сен активнее других политиков постит видео у себя на странице.

  • Белый Дом

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Белый дом

    Среди государственных учреждений и т.п. в рейтингах агентства Burson-Marsteller лидирует американский Белый дом: восемь миллионов абонентов. В десятку самых посещаемых Facebook-профилей государственных структур входит и официальная страница ведомства президента Украины.

  • Барак Обама

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Вне конкуренции

    Барак Обама больше не является президентом США, но его профиль в сети Facebook по-прежнему насчитывает примерно 54 с половиной миллиона подписчиков.

  • Ангела Меркель и Дмитрий Медведев

    Мировые лидеры в сети Facebook

    В списках также значатся

    У канцлера Германии Ангелы Меркель - 2,4 миллиона подписчиков в Facebook. У премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева – полтора миллиона.

  • Матрешки Дональд Трамп и Владимир Путин

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Дружественное абонирование

    Мировые лидеры охотно подписываются друг на друга - видимо, из вежливости. Как выяснило агентство Burson-Marsteller, почти каждая вторая из 590 страниц, изученных в исследовании, абонирует как минимум одну другую страницу из этого числа. Подписчиком Трампа, например, является, как говорится в исследовании, российский МИД.

    Автор: Элла Володина


Смотреть видео 02:41

Как обмануть алгоритмы соцсетей

Контекст

Мировые лидеры в сети Facebook

С 2015 года число пользователей Facebook превышает население Китая. Вниманием этой глобальной аудитории стремятся завладеть лидеры государств и правительств мира. (10.04.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Зарабатывает ли Facebook на наших страхах?  

Как обмануть алгоритмы соцсетей  

Соцсеть Facebook начала борьбу с недостоверной информацией  

Также по теме

England Durchsuchung Cambridge-Analytica-Zentrale in London

По делу утечки данных в Facebook обыскан офис Cambridge Analytica 23.03.2018

В Лондоне обыскали офис компании Cambridge Analytica, стоящей за утечкой данных в Facebook. Ордер запросила руководитель Управления комиссара по информации.

Facebooks «Gefällt mir»-Logo

Скандал в Facebook: немецкий аспект проблемы 06.04.2018

Утечка личных данных в Facebook затронула и немецких пользователей - хотя их не так много, как в США. Изменит ли соцсеть подход к личным данным пользователей или это маловероятно?

England Durchsuchung Cambridge-Analytica-Zentrale in London

The Observer сообщила о возможной связи Cambridge Analytica и "Брекзит" 26.03.2018

Материал о возможной связи Cambridge Analytica и "Брекзит" поставил под удар главу МИД Великобритании, отмечает The Guardian.

Самые читаемые

Новые санкции США: теперь уже огонь на поражение  

Немецкий эксперт: Скрипаль отравлен ядом из гослаборатории  

Стадионы к ЧМ-2018 станут бременем для регионов?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно