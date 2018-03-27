Руководитель компании Facebook Inc. Марк Цукерберг выступит в Конгрессе США в связи с возможным попаданием данных 50 млн пользователей соцсети в распоряжение компании Cambridge Analytica, связанной с предвыборным штабом Дональда Трампа. Об этом сообщается во вторник, 27 марта.

По информации Bloomberg, он придет на заседание 12 апреля. CNN указывает, что Цукерберг выступит перед конгрессменами 10 апреля. Помимо него на слушания, по данным телеканала, приглашены также глава Google Сундар Пичаи и глава Twitter Джек Дорси.

Цукерьберг вместе с тем отказался выступить по этому же делу в британском парламенте. Вместо себя он отправит в Лондон или технического директора компании Майка Шрепфера, или главу отдела производства Криса Кокса, сообщает газета The Independent.

Ранее сообщалось, что базирующаяся в Лондоне Cambridge Analytica воспользовалась данными приложения для Facebook, которое предлагало пользователям составить их психологический портрет. Предполагается, что в ходе последней предвыборной кампании в США фирма использовала личные данные части электората страны для создания адресной и психологически выверенной рекламы.

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