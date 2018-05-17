ЦРУ впервые в истории возглавила женщина

Сенат США в четверг, 17 мая, утвердил Джину Хаспел на посту директора ЦРУ. Она стала первой женщиной-руководителем разведки США. За кандидатуру Хаспел проголосовал 54 сенатора, против - 45, сообщает Reuters.

Мнения разделились из-за информации о ее причастности к жестким методам допроса после терактов 11 сентября 2001 года, в частности, речь идет о применении пытки водой (симуляция утопления).

61-летняя Джина Хаспел сменила на посту главы ЦРУ Майка Помпео, который стал госсекретарем США. Во время службы в ЦРУ она работала под прикрытием в России и в Центральной Азии, позднее возглавляла секретную тюрьму ЦРУ неподалеку от Бангкока, известную под названием "Кошачий глаз". Хаспел вела наблюдение за пытками подозреваемых в терроризме в этой тюрьме: вероятно, за тем, как заключенных клали в гробы, лишали сна или применяли пытку водой. Позднее она распорядилась уничтожить видеозаписи с допросами.

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