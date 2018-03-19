 ЦИК России сообщил об отраженной DDoS-атаке | Новости из Германии о России | DW | 18.03.2018
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Россия

ЦИК России сообщил об отраженной DDoS-атаке

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова рассказала об отраженной DDoS-атаке на сайт ЦИК, которая была проведена с IP-адресов, находящихся в 15 странах.

Голосование на выборах президента РФ

Голосование на выборах президента РФ

Сайт российского Центризбиркома подвергся DDoS-атаке в день президентских выборов. Атака была осуществлена с IP-адресов, расположенных в 15 странах, сообщила в воскресенье, 18 марта, председатель ЦИК Элла Памфилова.

"18 марта у нас с двух до пяти часов ночи была отражена компьютерная атака на сайт, типа "отказ на обслуживание". Пик атаки пришелся на 02:20 мск", - рассказала Памфилова. Она также добавила, что позднее будет рассказано о деталях DDoS-атак "на целый ряд СМИ".

Контекст

В переизбрании президента РФ Владимира Путина на пост главы государства в Германии никто не сомневается. Но DW решила выяснить, что пишут немецкие СМИ о других кандидатах. (18.03.2018)

Правозащитники сообщают о таких нарушениях, как массовый подвоз избирателей, незаконная агитация, недопуск наблюдателей на избирательные участки и заманивание избирателей для повышения явки. (18.03.2018)

Представители большинства в Европарламенте не считают выборы 18 марта в РФ честными и осуждают голосование в Крыму. Крайне правые и левые, симпатизирующие Москве, иного мнения. (17.03.2018)

Одновременно секретарь Центризбиркома РФ Майя Гришина добавила, что атака была осуществлена также на информационно-справочный центр ЦИК. "Уже сейчас можно сказать, что на сегодняшний день многократно увеличилась нагрузка, и фиксируем по существу хакерскую атаку", - отметила она.

Выборы президента РФ проходят в воскресенье, 18 марта. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов: действующий президент РФ Владимира Путин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, лидер "Коммунистов России" Максим Сурайкин, лидер партии роста Борис Титов и основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский.

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Контекст

Предвыборная агитация в столице и регионах России

17 февраля, за месяц до выборов президента, в России начнется агитация в СМИ. До этого дня кандидаты имели возможность лишь вывешивать свои баннеры и раздавать листовки. (16.02.2018)  

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