ЦИК России сообщил об отраженной DDoS-атаке | Новости из Германии о России | DW | 18.03.2018

Сайт российского Центризбиркома подвергся DDoS-атаке в день президентских выборов. Атака была осуществлена с IP-адресов, расположенных в 15 странах, сообщила в воскресенье, 18 марта, председатель ЦИК Элла Памфилова.

"18 марта у нас с двух до пяти часов ночи была отражена компьютерная атака на сайт, типа "отказ на обслуживание". Пик атаки пришелся на 02:20 мск", - рассказала Памфилова. Она также добавила, что позднее будет рассказано о деталях DDoS-атак "на целый ряд СМИ".

Одновременно секретарь Центризбиркома РФ Майя Гришина добавила, что атака была осуществлена также на информационно-справочный центр ЦИК. "Уже сейчас можно сказать, что на сегодняшний день многократно увеличилась нагрузка, и фиксируем по существу хакерскую атаку", - отметила она.

Выборы президента РФ проходят в воскресенье, 18 марта. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов: действующий президент РФ Владимира Путин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, лидер "Коммунистов России" Максим Сурайкин, лидер партии роста Борис Титов и основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский.

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