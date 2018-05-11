 Центр Кудрина объяснил, куда уходят десятки миллиардов из госбюджета | Новости из Германии о России | DW | 14.05.2018
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Россия

Центр Кудрина объяснил, куда уходят десятки миллиардов из госбюджета

По данным Центра стратегических разработок, неэффективность госсегмента при госзакупках стоит российскому бюджету до 70 млрд рублей. Центр Кудрина внес свои предложения.

Russland Rubel Symbolbild Sanktionen Konsequenzen (picture-alliance/dpa/Christian Ohde)

Центр стратегических разработок (ЦСР) под руководством Алексея Кудрина пришел к выводу, что российский государственный бюджет теряет десятки миллиардов рублей из-за неэффективности госсегмента системы госзакупок G2G (government-to-government), когда государство осуществляет закупки у своих же структур.

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В докладе "Сектор госзакупок G2G", опубликованном в понедельник, 14 мая, указывается, в частности, что если распространить контрактные отношения, сложившиеся между государственными заказчиками и частным бизнесом, на сегмент госзакупок, то это могло бы экономить госбюджету до 68 миллиардов рублей в год.

Кроме того, предлагается отказаться от практики квазиторгов, когда контракты заключаются по результатам несостоявшихся закупочных процедур. На имитации подобных контрактных отношений бюджетная система теряет не менее 10 миллиардов рублей в год за счет формальных процедур, которых можно избежать. А там, где рыночные механизмы не работают, разумнее было бы, по мнению авторов доклада, заменить их системой обязательных к выполнению прямых госзаданий.

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