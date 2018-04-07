Хулиган французского кинематографа: Жан-Полю Бельмондо - 85 лет

Яркий артистический талант, хулиганские замашки, настоящая мужская харизма. Бебель, как ласково называют Жан-Поля Бельмондо на родине, давно стал национальным достоянием Франции.
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