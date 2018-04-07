Хулиган французского кинематографа: Жан-Полю Бельмондо - 85 лет

Бунтарь с неотразимой улыбкой: Жан-Поль Бельмондо

Второй брак

После развода с Элоди Константен у Бельмондо было море возлюбленных, но под венец он идти не решался. Он женится во второй раз лишь в 2002 году - в 70-летнем возрасте. Его избранницей стала манекенщица и балерина Натти Тардивель. Она была моложе супруга на 32 года. В этом браке родилась дочь. К слову, никто из детей по стопам отца не пошел. Лишь сын, экс-гонщик "Формулы-1", один раз снялся в кино.