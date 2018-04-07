 Хулиган французского кинематографа: Жан-Полю Бельмондо - 85 лет | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 09.04.2018
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Культура и стиль жизни

Хулиган французского кинематографа: Жан-Полю Бельмондо - 85 лет

Яркий артистический талант, хулиганские замашки, настоящая мужская харизма. Бебель, как ласково называют Жан-Поля Бельмондо на родине, давно стал национальным достоянием Франции.

  • Жан-Поль Бельмондо

    Бунтарь с неотразимой улыбкой: Жан-Поль Бельмондо

    Вопреки пессимистичным прогнозам

    Когда он пришел в кино, ему прочили амплуа негодяя. Мол, роль героя актеру с такой внешностью не по зубам. Но фильмография далеко не писаного красавца Жан-Поля Бельмондо оказалась богатой и разнообразной. На его счету около ста кинолент и масса блестяще сыгранных главных ролей. Не говоря о том, что с ума по нему сходили красивейшие женщины мира. Секрет успеха - в обаянии, таланте, ярком характере.

  • Жан-Поль Бельмондо

    Бунтарь с неотразимой улыбкой: Жан-Поль Бельмондо

    Жизнь в атмосфере творчества

    Жан-Поль Бельмондо родился в местечке Нёйи-сюр-Сен рядом с легендарным Булонским лесом. Его родители принадлежали к парижской богеме: отец был скульптором, мать - танцовщицей. В их доме собирались именитые художники, писатели. Одним из близких друзей был Альбер Камю. Воздухом искусства Жан-Поль дышал с детства. И позже - так же, как и его брат и сестра - он связал свою жизнь с кинематографом.

  • Кадр из фильма На последнем дыхании (1960)

    Бунтарь с неотразимой улыбкой: Жан-Поль Бельмондо

    Первый успех в кино

    Дебютная полнометражка Жан-Люка Годара "На последнем дыхании" (1960) считается классикой и точкой отсчета "французской новой волны". Для Бельмондо же это была киноавантюра. Первые роли успеха не принесли, а эта досталась ему случайно: заболел утвержденный на нее Жан-Клод Бриали. Из-за крохотного бюджета сценарий писали на ходу, приходилось много импровизировать. Но итог превзошел все ожидания.

  • Жан-Поль Бельмондо и Элоди Константен

    Бунтарь с неотразимой улыбкой: Жан-Поль Бельмондо

    Первый брак

    Позитивная энергетика, открытая улыбка и сражающий наповал мужской шарм, которому завидовал даже Ален Делон, обеспечили Жан-Полю оглушительный успех у зрителей, особенно у их прекрасной половины. Официально он был женат лишь дважды. Первой его женой стала танцовщица Элоди Константен. Они поженились в 1953 году и прожили в браке 13 лет. У них родились сын и две дочери.

  • Лента Сирена с Миссисипи (1969)

    Бунтарь с неотразимой улыбкой: Жан-Поль Бельмондо

    Отход от амплуа

    Перенести на экран роман Уильяма Айриша "Вальс в темноте" Франсуа Трюффо хотел давно. И именно он настоял на участии Бельмондо в этом фильме. Но снятая в итоге лента "Сирена с "Миссисипи" (1969) была встречена прохладно - и зрителями, и прессой, и критикой. Бельмондо привыкли видеть триумфатором, а не обманутым влюбленным, которым манипулирует женщина, пусть ее и играла красавица Катрин Денёв.

  • Фильм Чудовище (1977)

    Бунтарь с неотразимой улыбкой: Жан-Поль Бельмондо

    Восстановление репутации

    Фильм "Чудовище" (1977) Клода Зиди вернул Бельмондо его имидж. Знаменитый француз продемонстрировал в нем всю многогранность своего таланта - блестяще сыграл сразу две характерные роли и сам исполнил большинство каскадерских трюков, постояв даже на крыле летящего самолета. Без травм не обошлось, зато популярность картины, где Бебель сыграл в тандеме с секс-символом 1970-х Ракель Уэлч, зашкаливала.

  • Профессионал (1981)

    Бунтарь с неотразимой улыбкой: Жан-Поль Бельмондо

    Не только бесшабашный авантюрист

    С выходом в прокат политического триллера Жоржа Лотнера "Профессионал" (1981) поклонники узнали Бельмондо как глубокого актера драматического жанра. Жан-Поль выступает в нем в роли героя-одиночки - "старого волка" из спецслужб, который обводит вокруг пальца разведывательную организацию целого государства и достигает своей цели, но в конце концов погибает. Зрители выходили из кинозалов со слезами.

  • В комедии Жерара Ури Ас из асов (1982)

    Бунтарь с неотразимой улыбкой: Жан-Поль Бельмондо

    Опасные трюки - без дублера

    В комедии Жерара Ури "Ас из асов" (1982) Бельмондо с блеском играет бывшего военного летчика, в 1936 году в качестве тренера французской боксерской команды прибывшего на Олимпиаду в Берлин, где помогает одной еврейской семье бежать от нацистов. Актер вновь проявил тут свой талант каскадера. К слову, в юности он всерьез занимался боксом и даже был чемпионом Парижа по боксу в полусреднем весе.

  • Жан-Поль Бельмондо и балерина Натти Тардивель

    Бунтарь с неотразимой улыбкой: Жан-Поль Бельмондо

    Второй брак

    После развода с Элоди Константен у Бельмондо было море возлюбленных, но под венец он идти не решался. Он женится во второй раз лишь в 2002 году - в 70-летнем возрасте. Его избранницей стала манекенщица и балерина Натти Тардивель. Она была моложе супруга на 32 года. В этом браке родилась дочь. К слову, никто из детей по стопам отца не пошел. Лишь сын, экс-гонщик "Формулы-1", один раз снялся в кино.

  • Жан-Поль Бельмондо с с бельгийской моделью Барбарой Гандольфи

    Бунтарь с неотразимой улыбкой: Жан-Поль Бельмондо

    Скандальная интрижка

    Брак Бельмондо с Натти Тардивель продержался шесть лет, но на этом, даже несмотря на перенесенный инсульт, прекращать любовные похождения Бебель вовсе не собирался. Он завязал интрижку с бельгийской моделью Барбарой Гандольфи, которая моложе актера на 40 лет. Они прожили вместе четыре года, а разошлись со скандалом: оказалось, что любовница тайком переводила его деньги на свой счет.

  • Лучшая пара вечера

    Бунтарь с неотразимой улыбкой: Жан-Поль Бельмондо

    Лучшая пара вечера

    На этом фото Жан-Поль Бельмондо запечатлен с ослепительной Моникой Беллуччи 5 февраля 2018 года в Париже на 23-й церемонии вручения французской кинопремии "Люмьер". Звездная итальянская актриса явилась туда в качестве почетной гостьи, а Бебель - в качестве ее кавалера. Они не сводили друг с друга глаз и просто блистали на красной дорожке, больше всех притягивая к себе внимание репортеров.

    Автор: Наталия Королева


  • Жан-Поль Бельмондо

    Бунтарь с неотразимой улыбкой: Жан-Поль Бельмондо

    Вопреки пессимистичным прогнозам

    Когда он пришел в кино, ему прочили амплуа негодяя. Мол, роль героя актеру с такой внешностью не по зубам. Но фильмография далеко не писаного красавца Жан-Поля Бельмондо оказалась богатой и разнообразной. На его счету около ста кинолент и масса блестяще сыгранных главных ролей. Не говоря о том, что с ума по нему сходили красивейшие женщины мира. Секрет успеха - в обаянии, таланте, ярком характере.

  • Жан-Поль Бельмондо

    Бунтарь с неотразимой улыбкой: Жан-Поль Бельмондо

    Жизнь в атмосфере творчества

    Жан-Поль Бельмондо родился в местечке Нёйи-сюр-Сен рядом с легендарным Булонским лесом. Его родители принадлежали к парижской богеме: отец был скульптором, мать - танцовщицей. В их доме собирались именитые художники, писатели. Одним из близких друзей был Альбер Камю. Воздухом искусства Жан-Поль дышал с детства. И позже - так же, как и его брат и сестра - он связал свою жизнь с кинематографом.

  • Кадр из фильма На последнем дыхании (1960)

    Бунтарь с неотразимой улыбкой: Жан-Поль Бельмондо

    Первый успех в кино

    Дебютная полнометражка Жан-Люка Годара "На последнем дыхании" (1960) считается классикой и точкой отсчета "французской новой волны". Для Бельмондо же это была киноавантюра. Первые роли успеха не принесли, а эта досталась ему случайно: заболел утвержденный на нее Жан-Клод Бриали. Из-за крохотного бюджета сценарий писали на ходу, приходилось много импровизировать. Но итог превзошел все ожидания.

  • Жан-Поль Бельмондо и Элоди Константен

    Бунтарь с неотразимой улыбкой: Жан-Поль Бельмондо

    Первый брак

    Позитивная энергетика, открытая улыбка и сражающий наповал мужской шарм, которому завидовал даже Ален Делон, обеспечили Жан-Полю оглушительный успех у зрителей, особенно у их прекрасной половины. Официально он был женат лишь дважды. Первой его женой стала танцовщица Элоди Константен. Они поженились в 1953 году и прожили в браке 13 лет. У них родились сын и две дочери.

  • Лента Сирена с Миссисипи (1969)

    Бунтарь с неотразимой улыбкой: Жан-Поль Бельмондо

    Отход от амплуа

    Перенести на экран роман Уильяма Айриша "Вальс в темноте" Франсуа Трюффо хотел давно. И именно он настоял на участии Бельмондо в этом фильме. Но снятая в итоге лента "Сирена с "Миссисипи" (1969) была встречена прохладно - и зрителями, и прессой, и критикой. Бельмондо привыкли видеть триумфатором, а не обманутым влюбленным, которым манипулирует женщина, пусть ее и играла красавица Катрин Денёв.

  • Фильм Чудовище (1977)

    Бунтарь с неотразимой улыбкой: Жан-Поль Бельмондо

    Восстановление репутации

    Фильм "Чудовище" (1977) Клода Зиди вернул Бельмондо его имидж. Знаменитый француз продемонстрировал в нем всю многогранность своего таланта - блестяще сыграл сразу две характерные роли и сам исполнил большинство каскадерских трюков, постояв даже на крыле летящего самолета. Без травм не обошлось, зато популярность картины, где Бебель сыграл в тандеме с секс-символом 1970-х Ракель Уэлч, зашкаливала.

  • Профессионал (1981)

    Бунтарь с неотразимой улыбкой: Жан-Поль Бельмондо

    Не только бесшабашный авантюрист

    С выходом в прокат политического триллера Жоржа Лотнера "Профессионал" (1981) поклонники узнали Бельмондо как глубокого актера драматического жанра. Жан-Поль выступает в нем в роли героя-одиночки - "старого волка" из спецслужб, который обводит вокруг пальца разведывательную организацию целого государства и достигает своей цели, но в конце концов погибает. Зрители выходили из кинозалов со слезами.

  • В комедии Жерара Ури Ас из асов (1982)

    Бунтарь с неотразимой улыбкой: Жан-Поль Бельмондо

    Опасные трюки - без дублера

    В комедии Жерара Ури "Ас из асов" (1982) Бельмондо с блеском играет бывшего военного летчика, в 1936 году в качестве тренера французской боксерской команды прибывшего на Олимпиаду в Берлин, где помогает одной еврейской семье бежать от нацистов. Актер вновь проявил тут свой талант каскадера. К слову, в юности он всерьез занимался боксом и даже был чемпионом Парижа по боксу в полусреднем весе.

  • Жан-Поль Бельмондо и балерина Натти Тардивель

    Бунтарь с неотразимой улыбкой: Жан-Поль Бельмондо

    Второй брак

    После развода с Элоди Константен у Бельмондо было море возлюбленных, но под венец он идти не решался. Он женится во второй раз лишь в 2002 году - в 70-летнем возрасте. Его избранницей стала манекенщица и балерина Натти Тардивель. Она была моложе супруга на 32 года. В этом браке родилась дочь. К слову, никто из детей по стопам отца не пошел. Лишь сын, экс-гонщик "Формулы-1", один раз снялся в кино.

  • Жан-Поль Бельмондо с с бельгийской моделью Барбарой Гандольфи

    Бунтарь с неотразимой улыбкой: Жан-Поль Бельмондо

    Скандальная интрижка

    Брак Бельмондо с Натти Тардивель продержался шесть лет, но на этом, даже несмотря на перенесенный инсульт, прекращать любовные похождения Бебель вовсе не собирался. Он завязал интрижку с бельгийской моделью Барбарой Гандольфи, которая моложе актера на 40 лет. Они прожили вместе четыре года, а разошлись со скандалом: оказалось, что любовница тайком переводила его деньги на свой счет.

  • Лучшая пара вечера

    Бунтарь с неотразимой улыбкой: Жан-Поль Бельмондо

    Лучшая пара вечера

    На этом фото Жан-Поль Бельмондо запечатлен с ослепительной Моникой Беллуччи 5 февраля 2018 года в Париже на 23-й церемонии вручения французской кинопремии "Люмьер". Звездная итальянская актриса явилась туда в качестве почетной гостьи, а Бебель - в качестве ее кавалера. Они не сводили друг с друга глаз и просто блистали на красной дорожке, больше всех притягивая к себе внимание репортеров.

    Автор: Наталия Королева


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    6 января 1938 года в малообеспеченной семье Челентано, в поисках работы переехавшей из Апулии в Милан и поселившейся в одном из его рабочих кварталов, родился пятый по счету ребенок. Его матери было уже 44 года, и она боялась, что младенец не выживет. Но все прошло благополучно: мальчик Адриано оказался крепышом. Малыш стал любимцем всей семьи.

  • Первый опыт на сцене

    Блестящий артист и любимец женщин: Адриано Челентано - 80

    Первый опыт на сцене

    В школе Адриано учился плохо. И когда ему исполнилось 12 лет, родители его оттуда забрали и отправили в ученики к часовых дел мастеру. Но профессию часовщика парень так до конца и не освоил. Как-то его пригласили поучаствовать в любительском спектакле - исполнить пародию на одного певца. Адриано сделал это с блеском. А потом он стал копировать звезд рок-н-ролла - Элвиса Пресли, Джерри Ли Льюиса.

  • С молодой женой Клаудией (1964)

    Блестящий артист и любимец женщин: Адриано Челентано - 80

    С молодой женой Клаудией (1964)

    В начале 1950-х Челентано стал сочинять песни и исполнять их, подыгрывая себе на гитаре. Созданные им композиции становятся хитами. Их автор побеждает на музыкальных фестивалях. Броского парня с гитарой также приглашают сниматься в кино. В 1963 году на съемках фильма "Какой-то странный тип" он знакомится с юной красавицей-актрисой Клаудией Мори. А год спустя они становятся мужем и женой.

  • Серафино (1968)

    Блестящий артист и любимец женщин: Адриано Челентано - 80

    "Серафино" (1968)

    Обычное амплуа Челентано в кино - внешне брутальный, "себе на уме" мачо, на самом деле оказывающийся добрым и нежным парнем с прекрасным чувством юмора. Искрящийся дар Челентано один критик сравнил с Неаполитанским заливом в лучах итальянского солнца. На фото - сцена из комедии "Серафино", где Адриано сыграл простого деревенского паренька, на которого неожиданно свалилось огромное наследство.

  • Блеф (1976)

    Блестящий артист и любимец женщин: Адриано Челентано - 80

    "Блеф" (1976)

    Челентано сыграл во множестве фильмов. Чего стоит одна только криминальная комедия "Блеф". Ее действие разворачивается во Франции. Для того чтобы поквитаться с аферистом Филиппом, с которым у нее старые счеты, глава мафии Белль Дюк организует его побег из тюрьмы. Но на свободу он вырывается не один, а вместе с неким Феликсом (Адриано Челентано). То, что творит эта парочка, сродни покерному блефу.

  • Безумно влюбленный (1982)

    Блестящий артист и любимец женщин: Адриано Челентано - 80

    "Безумно влюбленный" (1982)

    Партнершами Адриано по съемочной площадке были ослепительные красавицы. И он не всегда мог устоять перед соблазном. Особенно много шума было из-за любовной связи Адриано с несравненной Орнеллой Мути, с которой он блестяще сыграл в фильмах "Укрощение строптивого" (1980) и "Безумно влюбленный" (на снимке). Из-за романа с Челентано Мути даже развелась со своим мужем. Но Адриано остался с Клаудией.

  • Бинго-Бонго (1982)

    Блестящий артист и любимец женщин: Адриано Челентано - 80

    "Бинго-Бонго" (1982)

    В джунглях Африки ученые обнаруживают человека, долгие годы жившего среди обезьян и умеющего общаться с животными. Его нарекают Бинго-Бонго и отвозят в Италию, где за его изучение берется антрополог по имени Лаура. Для успеха дела она даже поселяет Бинго-Бонго у себя. Нетрудно догадаться, что в итоге все заканчивается свадьбой. Эта роль - одна из звездных в карьере Челентано.

  • Против правительства Берлускони

    Блестящий артист и любимец женщин: Адриано Челентано - 80

    Против правительства Берлускони

    Челентано сумел проявить себя также как режиссер и телеведущий. Так, осенью 2005 года на итальянском телеканале Rai Uno выходило его нашумевшее авторское музыкально-политическое шоу "RockPolitik". Все его выпуски стартовали под аккомпанемент электрогитары. Адриано обсуждал со своими гостями вопросы политики и выступал с критикой правительства Берлускони. Программа побила все рекорды по рейтингам.

  • Счастливый семьянин

    Блестящий артист и любимец женщин: Адриано Челентано - 80

    Счастливый семьянин

    Клаудия Мори стала первой и последней женой Адриано Челентано. В счастливом браке они состоят уже более полувека. У них трое детей - дочери Розита и Розалинда и сын Джакомо. Джакомо - тоже певец, а Розалинда - актриса. Есть также внук по имени Самуэле. Адриано обожает своих родных и говорит, что с такой семьей старость ему не страшна.

  • Неугасающий

    Блестящий артист и любимец женщин: Адриано Челентано - 80

    Неугасающий

    Он восхищает всем - проникновенным голосом, талантливой игрой, неподражаемой мимикой. Не говоря о могучем торсе, волевом взгляде и море харизмы. Итальянский актер, певец и музыкант Адриано Челентано и в 80 лет сводит с ума женщин, дает блистательные интервью, критикует бездарных политиков, миллионными тиражами продает свои альбомы и выступает с концертами, собирающими десятки тысяч зрителей.

    Автор: Наталия Королева


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