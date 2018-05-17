Художники из Лейпцига переосмыслят идеи Пролеткульта

В среду, 16 мая, в Образовательном центре Московского музея современного искусства (ММOМА) открылся совместный проект музея и Гете-Института в Москве под общим названием "Формы художественной жизни". Он рассказывает о некоммерческих арт-пространствах, созданных по принципу самоорганизации в разных регионах Германии.

Первая часть выставки- арт-площадка Simultanhalle из Кельна - уже была представлена в ММОМА зимой. Теперь посетителям предлагают познакомиться с галереей из Лейпцига D21. Экспозиция носит название "В новых условиях мы создаем пять стандартных форм".

Что такое D21

D21 Kunstraum Leipzig - это некоммерческая экспериментальная площадка, которая открылась в Лейпциге в 2006 году. Ежегодно ее основатели определяют основную тему и организуют пять выставок современного искусства. Они исследуют новые художественные возможности фотографии, видео, инсталляций, перформанса и новых медиа. К работе в D21 на общественных началах могут присоединиться не только художники, но и студенты, ученые, а также представители других культурных направлений.

"Это одно из немногих самоорганизованных пространств Германии, которое существует действительно долго. Нам было интересно, как команде удается все время обновляться, но при этом сохранять общую концепцию", - объяснила свой выбор именно этой студии руководитель отдела культурных программ Гете-Института в Москве Астрид Веге (Astrid Wege).

На только что открывшейся выставке, названной "В новых условиях мы создаем пять стандартных форм", примут участие более двадцати художников из разных стран. При этом руководитель проекта со стороны МОММА Анна Журба отмечает, что московский эксперимент D21 будет интересен не только профессиональным художникам. "Индивидуальные перформансы вызывают особенно у наших зрителей волнительные чувства, но мы как раз хотели бы, чтобы в Москве к ним привыкали, участвовали и обращали на них внимание", - пояснила Анна Журба.

Диалог о природе взаимосвязей

Перед тем, как открыть выставку, куратор из D21 Лена Брюггеман (Lena Brüggemann) много общалась с московскими художниками и кураторами. По ее словам, все они говорили о сложности работы в группе. "Идея самоорганизации - это, в первую очередь, общественные отношения, которые сейчас находятся под угрозой", - считает она.

Чтобы поместить диалог о взаимоотношениях в московский контекст, кураторы выставки обратились к идеям Пролеткульта, "рабочего клуба" - организации, существовавшей в СССР с 1917 по 1932 год. Поэтому и структура у выставки очень гибкая - это не только сама экспозиция, но еще и библиотека, место для встреч и тренировочных проектов. Чтобы передать преемственность двух арт-пространств, в экспозицию D21 добавили несколько работ из коллекции ММОМА. Например, фотографию Александра Родченко из рабочего клуба в Париже.

При этом художники не ограничивали себя в том, природу каких взаимосвязей исследовать. Например, художница Анна Кренкер (Anne Krönker) из немецкого города Оснабрюк представила на выставке инсталляции под названием "Плавали, знаем", объединяющие сразу две темы - взаимодействие исторических контекстов и материалов в искусстве. За основу она взяла историю о том, как войска Наполеона в 1812 году вынуждены были бежать из Москвы. Часть из них дошла до ее родного Оснабрюка и в 1813 году основала кофейню "Москва" (Kaffeehaus Moskau). А в 1925 году на месте кофейни открывают первый городской бассейн под названием "В Москве". Это натолкнуло художницу провести параллели между сносом храма Христа Спасителя в Москве и строительством на его месте также городского бассейна. Для двух своих инсталляций она использовала строительные материалы, которые ей удалось найти у бассейна в Оснабрюке, камни возле московского храма и плитку из пространства D21, которая напоминает ей бассейн. "Сейчас в Москве столько строек, думаю, я найду материал еще на несколько инсталляций", - говорит художница.

Инсталляция художницы Анны Кренкер, в которую включены камни, собранные возле храма Христа Спасителя

Тренинг-опера и другие мультимедийные проекты

Поскольку для галереи D21 важно затрагивать общественные вопросы, на выставке будет и рефлексия на жизнь художника и его зрителя в России. Работы отчасти объединены поиском ответа на вопрос: "Как существовать в пространствах, в которых мы больше не можем жить?" Понять, что такое идея "вненаходимости" можно будет, посетив тренинг-оперу преподавателя школы Родченко Кирилла Савченкова. Участниками часового эксперимента-перформанса могут стать все желающие. Специальной подготовки не требуется, а присоединиться можно на любом этапе.

Фрагмент инсталляции Агентства сингулярных исследований

В мультимедиа инсталляции от Агентства сингулярных исследований (АСИ), которое изучает природу государственной целостности, и вовсе можно прослушать текст законопроекта для Госдумы. В частности, художники предлагают приравнять Российскую Федерацию к объекту современного искусства. "Тогда страну можно будет показывать на выставках. А что еще остается после всего, что происходит? " - прокомментировал свою работу DW художник Станислав Шурипа.

Выставка продлится три месяца. После чего пространство займут художники из берлинского арт-пространства District.

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