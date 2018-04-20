Художественный приговор политике (фотогалерея)

Политика вернулась в искусство

Заученные жесты

Немецкий художник Эдгар Лесиевский родился в ГДР, школу заканчивал уже после воссоединения страны, живет и работает в настоящее время в Лейпциге. Через фотографию он исследует феномены и проблемы глобального мира и актуальной политики. Фотоколлаж показывает политических лидеров со всего мира, от Медведева и Путина до Трампа и Эрдогана, в моменты, когда они становятся очень похожими друг на друга.