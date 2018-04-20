 Художественный приговор политике (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 24.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Культура и стиль жизни

Художественный приговор политике (фотогалерея)

Какое место занимает политика в современном искусстве? На выставке "Власть народу" музей Schirn во Франкфурте-на-Майне показывает актуальный международный агитпроп.

  • Выставка Power to the People

    Политика вернулась в искусство

    Бездействующая власть

    Кураторы выставки "Power to People" во Франкфурте-на-Майне считают, что политика снова стала популярной темой в искусстве. Подтверждением тому служат 43 артефакта из разных стран мира. Спящие мужчины за столом переговоров на картине художницы из Нью-Йорка Аделиты Хосни-Бей символизируют бездеятельность власти.

  • Выставка Power to the People

    Политика вернулась в искусство

    Конфронтация с обществом

    Политическую ситуацию в Турции комментирует во многих своих работах Халил Атиндере, курд из Стамбула, издатель художественного журнала art-ist Contemporary Art Magazine. Темой его видеофильма "Балерины и полиция" является противостояние гражданского общества и репрессивного государственного аппарата.

  • Выставка Power to the People

    Политика вернулась в искусство

    Заученные жесты

    Немецкий художник Эдгар Лесиевский родился в ГДР, школу заканчивал уже после воссоединения страны, живет и работает в настоящее время в Лейпциге. Через фотографию он исследует феномены и проблемы глобального мира и актуальной политики. Фотоколлаж показывает политических лидеров со всего мира, от Медведева и Путина до Трампа и Эрдогана, в моменты, когда они становятся очень похожими друг на друга.

  • Выставка Power to the People

    Политика вернулась в искусство

    Безжизненная демократия

    Бельгийский художник Гийом Бижл своей концептуальной работой "Музей кабин для голосования" предлагает задуматься над тем, насколько жизненным является сегодня институт демократических выборов. Копии кабин для голосования из разных стран - от Азербайджана и Марокко до Японии и Китая, расставленные вдоль стен в музейном зале, больше похожи на ширмы кукольного театра или театральные декорации.

  • Выставка Power to the People

    Политика вернулась в искусство

    Манипуляции и тотальный контроль

    Чтобы не допустить многократного голосования на выборах в Турции в 2002 году, всех проголосовавших помечали несмываемыми чернилами. Для художника из Стамбула Османа Бозкурта чернильная метка символизирует не только манипуляции в ходе выборах, но также тотальный контроль со стороны репрессивного государства.

  • Выставка Power to the People

    Политика вернулась в искусство

    Цена популярности

    Американский художник Марк Флад трактует социальные сети как амбивалентный политический феномен. Популярность в Instagram, например, можно купить: 5000 лайков стоят 35 евро. Инсталляция Флада так и называется: "Пять тысяч лайков".

  • Выставка Power to the People

    Политика вернулась в искусство

    Эксплуатация символов

    Британская художница Филлида Барлоу уже несколько десятилетий подряд заполняет выставочные залы антимонументальными инсталляциями из бросовых материалов. Объекты из инсталляции 100banners2015 символизируют государство, национальные ценности, патриотизм, границы, власть. Вне функционального контекста стяги и флаги становятся просто кусками материи, натянутыми на палки.

  • Выставка Power to the People

    Политика вернулась в искусство

    Пираты нашего времени

    Пиратский корабль как инструмент протеста против массивной вырубки лесов. Защитники природы в Калифорнии сидят на таких "лодках", укрепленных в кронах деревьев, которым угрожают пила и топор. В основном, эти активисты – мужчины, заметила как-то американская художница Андреа Бауэрс и создала "радикальный феминистский пиратский корабль" для сидячих забастовок на деревьях.

  • Выставка Power to the People

    Политика вернулась в искусство

    Скрытая проекция

    Немецкий художник Юлиус фон Бисмарк отвоевывает публичное пространство для искусства и делает случайных людей участниками своих интервенций. Изобретенный им прибор Image Fulgurator позволяет манипулировать процесс съемки. При вспышке с фотоаппарата прибор проецирует заложенное в него изображение, и эта проекция вдруг оказывается на снимке. Так появилось "NO" на одной фотографии с папой римским.

  • Выставка Power to the People

    Политика вернулась в искусство

    Война за общественное пространство

    Так появилась и проекция герба Германии на груди у немецкого полицейского во время первомайских уличных баталий в Берлине. Юлиус фон Бисмарк также использует Image Fulgurator в местах скопления туристов. Фотографии, появившиеся вследствие использования "фульгулятора", быстро распространились по интернету и сделали берлинского художника-изобретателя знаменитостью.

  • Пабло Пикассо

    Политика вернулась в искусство

    Искусство как оружие

    Политическое искусство, очевидно, будет востребовано всегда. Пабло Пикассо, во всяком случае, считал его важным. Когда во время гитлеровской оккупации Франции его спросил кто-то из немецких офицеров, он ли написал "Гернику" - картину, темой которой стало разрушение этого города в результате бомбардировок люфтваффе, - художник ответил: "Не я, а вы написали эту картину".

    Автор: Элла Володина


  • Выставка Power to the People

    Политика вернулась в искусство

    Бездействующая власть

    Кураторы выставки "Power to People" во Франкфурте-на-Майне считают, что политика снова стала популярной темой в искусстве. Подтверждением тому служат 43 артефакта из разных стран мира. Спящие мужчины за столом переговоров на картине художницы из Нью-Йорка Аделиты Хосни-Бей символизируют бездеятельность власти.

  • Выставка Power to the People

    Политика вернулась в искусство

    Конфронтация с обществом

    Политическую ситуацию в Турции комментирует во многих своих работах Халил Атиндере, курд из Стамбула, издатель художественного журнала art-ist Contemporary Art Magazine. Темой его видеофильма "Балерины и полиция" является противостояние гражданского общества и репрессивного государственного аппарата.

  • Выставка Power to the People

    Политика вернулась в искусство

    Заученные жесты

    Немецкий художник Эдгар Лесиевский родился в ГДР, школу заканчивал уже после воссоединения страны, живет и работает в настоящее время в Лейпциге. Через фотографию он исследует феномены и проблемы глобального мира и актуальной политики. Фотоколлаж показывает политических лидеров со всего мира, от Медведева и Путина до Трампа и Эрдогана, в моменты, когда они становятся очень похожими друг на друга.

  • Выставка Power to the People

    Политика вернулась в искусство

    Безжизненная демократия

    Бельгийский художник Гийом Бижл своей концептуальной работой "Музей кабин для голосования" предлагает задуматься над тем, насколько жизненным является сегодня институт демократических выборов. Копии кабин для голосования из разных стран - от Азербайджана и Марокко до Японии и Китая, расставленные вдоль стен в музейном зале, больше похожи на ширмы кукольного театра или театральные декорации.

  • Выставка Power to the People

    Политика вернулась в искусство

    Манипуляции и тотальный контроль

    Чтобы не допустить многократного голосования на выборах в Турции в 2002 году, всех проголосовавших помечали несмываемыми чернилами. Для художника из Стамбула Османа Бозкурта чернильная метка символизирует не только манипуляции в ходе выборах, но также тотальный контроль со стороны репрессивного государства.

  • Выставка Power to the People

    Политика вернулась в искусство

    Цена популярности

    Американский художник Марк Флад трактует социальные сети как амбивалентный политический феномен. Популярность в Instagram, например, можно купить: 5000 лайков стоят 35 евро. Инсталляция Флада так и называется: "Пять тысяч лайков".

  • Выставка Power to the People

    Политика вернулась в искусство

    Эксплуатация символов

    Британская художница Филлида Барлоу уже несколько десятилетий подряд заполняет выставочные залы антимонументальными инсталляциями из бросовых материалов. Объекты из инсталляции 100banners2015 символизируют государство, национальные ценности, патриотизм, границы, власть. Вне функционального контекста стяги и флаги становятся просто кусками материи, натянутыми на палки.

  • Выставка Power to the People

    Политика вернулась в искусство

    Пираты нашего времени

    Пиратский корабль как инструмент протеста против массивной вырубки лесов. Защитники природы в Калифорнии сидят на таких "лодках", укрепленных в кронах деревьев, которым угрожают пила и топор. В основном, эти активисты – мужчины, заметила как-то американская художница Андреа Бауэрс и создала "радикальный феминистский пиратский корабль" для сидячих забастовок на деревьях.

  • Выставка Power to the People

    Политика вернулась в искусство

    Скрытая проекция

    Немецкий художник Юлиус фон Бисмарк отвоевывает публичное пространство для искусства и делает случайных людей участниками своих интервенций. Изобретенный им прибор Image Fulgurator позволяет манипулировать процесс съемки. При вспышке с фотоаппарата прибор проецирует заложенное в него изображение, и эта проекция вдруг оказывается на снимке. Так появилось "NO" на одной фотографии с папой римским.

  • Выставка Power to the People

    Политика вернулась в искусство

    Война за общественное пространство

    Так появилась и проекция герба Германии на груди у немецкого полицейского во время первомайских уличных баталий в Берлине. Юлиус фон Бисмарк также использует Image Fulgurator в местах скопления туристов. Фотографии, появившиеся вследствие использования "фульгулятора", быстро распространились по интернету и сделали берлинского художника-изобретателя знаменитостью.

  • Пабло Пикассо

    Политика вернулась в искусство

    Искусство как оружие

    Политическое искусство, очевидно, будет востребовано всегда. Пабло Пикассо, во всяком случае, считал его важным. Когда во время гитлеровской оккупации Франции его спросил кто-то из немецких офицеров, он ли написал "Гернику" - картину, темой которой стало разрушение этого города в результате бомбардировок люфтваффе, - художник ответил: "Не я, а вы написали эту картину".

    Автор: Элла Володина


 

 

Контекст

Какой памятник хотят поставить перед домом Путина?

Художники "Центра политической красоты" известны своими акциями. Шумиха вокруг их борьбы с правым популистом из партии АдГ не утихает уже несколько дней. Каковы дальнейшие планы немецкой арт-группы? (27.11.2017)  

Искусство, порожденное переворотом

Как связаны искусство и революции? В Берлине обсудили эстетический аспект общественных и политических потрясений - в рамках конференции, посвященной событиям 1917 года. (20.03.2017)  

Глобальный активизм стал музейным экспонатом

21-й век cформировал новый вид творчества, политически мотивированного и происходящего в общественном пространстве. Wikileaks, Pussy Riot и другим активистам посвятили выставку. (13.12.2013)  

Рисунок как орудие борьбы: политическая карикатура в Германии и в Египте

В Германии политическая карикатура переживает не лучшие свои времена. Зато в Египте этот жанр процветает. О причинах рассуждают известные художники. (20.08.2013)  

Вольфганг Тильманс: между эстетикой и политикой (фотогалерея)

Вольфганг Тильманс - один из самых интересных и влиятельных фотохудожников, появившихся на арт-сцене в 1990-е годы. Tate Modern в Лондоне посвятила ему персональную выставку. (20.03.2017)  

Виктория Ломаско: "Рисунки уже существуют, а мне их надо только проявить"

Ее графические репортажи - хроника из эпицентров социальных и политических конфликтов России последних лет. Художница из Москвы - в интервью DW. (21.02.2013)  

Политика вернулась в искусство

Какое место занимает политика в современном искусстве? На выставке "Власть народу" музей Schirn во Франкфурте-на-Майне показывает актуальный агитпроп. (24.04.2018)  

Ссылки в интернете

Power to the People

Сайт выставки

Аудио- и видеофайлы по теме

Театр Pussy Riot в ФРГ: об успехе перформанса и роли политпротеста (21.09.2017)  

Алехина в “Немцова.Интервью”: Каждый может быть Pussy Riot  

Вместо искусства: зачем художники и музыканты идут в политику (21.07.2017)  

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Культура и стиль жизни

Ленин: каким он был

Памятник Ленину в Казахстане

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера