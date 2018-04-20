Художественный приговор политике (фотогалерея)

Какое место занимает политика в современном искусстве? На выставке "Власть народу" музей Schirn во Франкфурте-на-Майне показывает актуальный международный агитпроп.
Художники "Центра политической красоты" известны своими акциями. Шумиха вокруг их борьбы с правым популистом из партии АдГ не утихает уже несколько дней. Каковы дальнейшие планы немецкой арт-группы? (27.11.2017)
Как связаны искусство и революции? В Берлине обсудили эстетический аспект общественных и политических потрясений - в рамках конференции, посвященной событиям 1917 года. (20.03.2017)
21-й век cформировал новый вид творчества, политически мотивированного и происходящего в общественном пространстве. Wikileaks, Pussy Riot и другим активистам посвятили выставку. (13.12.2013)
В Германии политическая карикатура переживает не лучшие свои времена. Зато в Египте этот жанр процветает. О причинах рассуждают известные художники. (20.08.2013)
Вольфганг Тильманс - один из самых интересных и влиятельных фотохудожников, появившихся на арт-сцене в 1990-е годы. Tate Modern в Лондоне посвятила ему персональную выставку. (20.03.2017)