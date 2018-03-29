Хедебю - музей викингов под открытым небом

В древние времена здесь пересекались сухопутные торговые пути между Балтикой и Северным морем. В VIII-X веках в этом месте на берегах фьорда Шлей находился важный торговый центр викингов, следы которого были обнаружены в конце позапрошлого века. Сейчас здесь в нынешней федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн работает Музей викингов Хедебю (Wikinger-Museum Haithabu), в котором можно увидеть их реконструированные жилища и многие археологические находки.

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Викинги. Какими они были на самом деле? Выставка "Викинги" Свыше 500 подлинных экспонатов, в том числе и реликты эпохи раннего Средневековья, дают представление о нравах и образе жизни древних скандинавских мореходов на историко-археологической выставке "Викинги!" в баварском городе Розенхайм. Цель экспозиции - отправить за борт ложные представления о древних норманнах. Выставка проходит с 11 марта по 4 декабря 2016 года.

Викинги. Какими они были на самом деле? Родом с Севера Викинги жили на территории нынешних Швеции, Дании и Норвегии. Перенаселение и голод, а также жажда славы, приключений и наживы заставляли норманнов покидать родные места. Они были первооткрывателями и торговцами, авантюристами и пиратами. Единого племени "викинги" не было. Были люди с Севера, бороздившие моря с разными целями на протяжении нескольких веков.

Викинги. Какими они были на самом деле? Шлемы без рогов Шлем с укрепленными на нем изогнутыми рогами - самый известный ныне аксессуар викинга. А ведь это всего лишь оперный реквизит: на премьере оперы Рихарда Вагнера "Кольцо Нибелунга" (1876) в таком шлеме явился на сцену персонаж Хундинг. С тех пор и пошло поверье, что рогатые шлемы имеют отношение к нордической мифологии, а значит и к викингам.

Викинги. Какими они были на самом деле? Причесанные гривы Немытые варвары с непричесаными патлами? Отнюдь. В больших количествах археологи находят гребешки и расчески в раскопках поселений эпохи викингов. Уход за волосами был, судя по всему, важным делом для женщин и мужчины северных широт. И отнюдь не все викинги были рыжими.

Викинги. Какими они были на самом деле? Препарированные зубы Дабы производить на противника еще более устрашающий эффект, самые отважные из викингов препарировали свои зубы с помощью необычной и, видимо, небезболезненной технологии: на зубах выпиливались горизонтальные бороздки, которые затем закрашивалась жиром и углем до черноты. Следы этой операции несут на себя многочисленные черепа викингов.

Викинги. Какими они были на самом деле? Пьем до дна Пьянки и попойки часто упоминаются в сказаниях о викингах. Алкогольные напитки были, очевидно, в большом почете у древних скандинавов. Но не только знаменитую медовуху подавали на стол. В ходу были и дорогостоящие, отчасти награбленные вина из Франкского королевства, которые привозили в Скандинавию в таких вот бочках из елового дерева.

Викинги. Какими они были на самом деле? Вооруженные супермечами Мечи с лезвиями средневековой марки "Ulfberht" из высококачественной стали наводили ужас повсеместно. И викинги охотно приобретали оружие в знаменитой далеко за пределами королевства франков кузнице "Ульфберхта". В IX столетии, однако, короли Франкии ввели временный запрет на продажу этих стальных шедевров викингам - чтобы не пасть в бою от меча же своего.

Викинги. Какими они были на самом деле? "Микки Маус" у викингов Викинги занимались не только грабежами, захватами чужих территорий и торговлей, но и художественными ремеслами. Они изготовляли украшения и придавали предметам бытового обихода эстетический вид. Запечатленная на фотографии бронзовая звериная голова, датируемая IX-X столетиями, напоминает одного и поныне весьма популярного мультипликационного персонажа…

Викинги. Какими они были на самом деле? Загадочные надписи Руны, письменность древних народов Северной Европы, высекались или вырезались на дереве, камне, металле или кости. Термин "руны" происходит от древнегерманского корня "run" ("тайна"). Рунические надписи были самого разнообразного содержания: встречались различные магические заклинания и обращения к богам, а также мемориальные надписи. На фото: камень чтит одного из вассалов датского короля Свена.

Викинги. Какими они были на самом деле? Страсть к золоту Золото считалось очень ценным товаром у викингов. Позолоту наносили на женские украшения, чтобы они казались более роскошными. Так, запечатленная на фотографии бронзовая пряжка, изготовленная во времена викингов, покрыта тонким слоем золота.

Викинги. Какими они были на самом деле? Будни викингов Как начинался обычный весенний день в семье викингов на берегу Роскилле-фьорда на датском острове Зеландия? В экспозиции представлена серия из 21 рисунка, в которой обрисованы типичные сутки древних норманнов. Надо сказать, что будни викингов не многим отличались от нашего обычного сегодняшнего распорядка дня.

Викинги. Какими они были на самом деле? В загробный мир на корабле Один стереотип подтверждает, впрочем, выставка в Розенхайме: викинги были превосходными мореходами и на протяжении трех столетий держали под контролем водные просторы вплоть до Гренландии. На фото: модель корабля, который в 834 году был использован как гробница. Автор: Янина Мартенс, Элла Володина



10 причин любить Шлезвиг-Гольштейн

Достопримечательности Шлезвиг-Гольштейна Остров Зюльт Шлезвиг-Гольштейн - самая северная немецкая федеральная земля. Она расположена между побережьями Балтийского и Северного морей на германско-датской границе. Особой популярностью среди туристов пользуется остров Зюльт (Sylt) - излюбленное место отдыха знаменитостей и богачей, но это не значит, что остальным сюда въезд закрыт.

Достопримечательности Шлезвиг-Гольштейна Ваттовое море Зюльт находится посреди Ваттового моря (Wattenmeer) - североморского прибрежного мелководья. По своему биологическому разнообразию оно относится к числу самых богатых экологических систем в мире. В 2009 году Ваттовое море было внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Самое интересное время здесь - отливы, когда по илистому дну можно прокатиться на повозке или прогуляться пешком.

Достопримечательности Шлезвиг-Гольштейна Остров Фемарн Балтийское побережье этой федеральной земли отличается более мягким климатом, чем североморское. Голштинский остров Фемарн (Fehmarn) является третьим по площади немецким островом - после Рюгена и Узедома. Здесь насчитывается два десятка песчаных пляжей. Согласно статистике, он входит в число самых солнечных регионов страны - 2200 часов в год. Впрочем, в облачную погоду выглядит он тоже красиво.

Достопримечательности Шлезвиг-Гольштейна Ганзейский город Любек Столицей Шлезвиг-Гольштейна является город Киль, но туристической столицей можно смело назвать Любек. В Средние века он был важнейшим городом Ганзейского союза, а сейчас включен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Одним из главных архитектурных символов Любека считаются Голштинские ворота, возведенные здесь в XV веке в позднеготическом стиле.

Достопримечательности Шлезвиг-Гольштейна Большая регата Столица земли город Киль - город портовый. Больше всего гостей здесь принимают во время традиционной "Кильской недели" (Kieler Woche). Эта международная регата одновременно является важным событием в мире парусного спорта и большим летним народным праздником. В регате участвует около сотни кораблей. Число посетителей праздника составляет около трех миллионов человек.

Достопримечательности Шлезвиг-Гольштейна Озерный край Эта северогерманская земля, расположенная между двух морей, также славится своими озерами. В одной только "Голштинской Швейцарии", как называют Голштинскую озерную низменность, их насчитывается более двух сотен. Здешний холмистый ландшафт был сформирован ледниками. Озера богаты рыбой, а лиственные леса дают приют многочисленным животным и птицам.

Достопримечательности Шлезвиг-Гольштейна Балтийский фьорд Еще одной достопримечательностью этой земли является Шлей (Schlei) - узкая и длинная фьордообразная бухта Балтийского моря. Она вдается в восточный берег Шлезвиг-Гольштейна более чем на 40 километров. Шлей образовался в ледниковый период около 115 тысяч лет назад. Один из самых красивых природных ландшафтов дает много разных возможностей для активного отдыха на природе.

Достопримечательности Шлезвиг-Гольштейна Путешествие во времени На берегу фьорда Шлей находилось поселение Хедебю (Haithabu) - важнейший торговый центр датских викингов, расцвет которого пришелся на IX-XI века. Оно считается одним из первых городов Северной Европы. Среди двух тысяч его жителей были представители разных народов: саксы, фризы, славяне и скандинавы. Ближе познакомиться с историей этого места можно в здешнем музее - Wikinger Museum Haithabu.

Достопримечательности Шлезвиг-Гольштейна Дикий Запад на немецком курорте На курорте Бад-Зегеберг (Bad Segeberg) тоже можно попутешествовать во времени, но отправиться не в гости к викингам, а на американский Дикий Запад позапрошлого века. Уже более 60 лет здесь ежегодно устраивают театральный фестиваль под открытым небом, посвященный творчеству и героям Карла Майя - автора знаменитых вестернов. В 2015 году на спектаклях побывало более 300 тысяч зрителей.

Достопримечательности Шлезвиг-Гольштейна Фризское пиво Напоследок заглянем во Фленсбург - самый северный крупный немецкий город. По всей Германии можно купить пиво Flensburger, которое здесь варят. Его разливают в фирменные бутылки с керамическими пробками, которые при открытии издают характерный звук - "Plopp!" Долгое время местная пивоварня оставалась единственной в стране, которая их использовала, но в последние годы они вновь вошли в моду. Автор: Максим Нелюбин, Элизабет Йорк фон Вартенбург



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