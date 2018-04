Харди Крюгер: от солдата Гитлера до звезды Голливуда

На пианино его матери стоял бюстик Гитлера. Он сам был пламенным активистом "гитлерюгенда" и поначалу страшно гордился тем, что его приняли в элитный интернат, где национал-социалисты готовили кадры для руководящей элиты "третьего рейха".

Фотогеничная внешность привела берлинского подростка на киностудию UFA, где снимался пропагандистский фильм "Орлёнок". И тут в жизни родившегося в 1928 году Франца Эберхарда Августа Крюгера (Eberhard August Franz Ewald Krüger) произошло первое маленькое чудо. На съемках он познакомился с человеком, который раскрыл ему глаза на инфернальную сущность нацистского режима. От актера Ханса Зёнкера (Hans Söhnker), с которым он подружился, мальчик узнал о депортации евреев, о концлагерях, о том, что война уже почти проиграна, и о том, что Гитлер лжет. Уже тогда он стал активным антифашистом - доставлял зашифрованные сообщения, за которыми стояли спасенные жизни.

Весной 1945 года произошло еще одно чудо. Агонизирующий "рейх" погнал на фронт даже подростков, и Крюгер оказался в войсках СС. Но он отказался стрелять в американцев, и был приговорен к расстрелу. Офицер, однако, пожалел мальчишку и сделал его своим курьером, переложив на снаряды и пули снайперов ответственность за исполнение смертного приговора. Но война пощадила юного солдата, тот сумел дезертировать и сдался в плен американцам. На этом чудеса не закончились: из лагеря военнопленных он вышел очень скоро.

Надо было на что-то жить, и 17-летний юноша, помня о своем первом актерском опыте, устроился статистом в драмтеатр Гамбурга. Его также взяли диктором на молодежное радио, находившуюся в ведении британских оккупационных властей. В то время невероятно было получить такую работу, имея за плечами нацистскую элитную школу. Но Крюгеру опять повезло: редактор закрыл на это глаза. Тогда он и имя поменял: стал из Эберхарда Крюгера, который вызывал подозрение у оккупационных властей, Харди Крюгером. Кинематограф его тоже не забыл: в 1949 году вышли сразу три фильма с его участием, и уже довольно скоро он - звезда киноэкрана в Германии.

Харди Крюгер в фильме "Тот, кто сбежал" (The One That Got Away, 1957)