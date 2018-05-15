Футболисты сборной Германии пиарят Эрдогана

Во время ужина в фешенебельном лондонском отеле Four Seasons два известных футболиста, Месут Озил (Mesut Özil) и Илкай Гюндоган (Ilkay Gündogan), улыбаются в камеру и пожимают руки президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Гюндоган держит в руках футболку своего клуба "Манчестер Сити", на которой по-турецки написано: "Моему уважаемому президенту, с почтением". Все бы хорошо, если бы дети турецких родителей Гюндоган и Озил не родились и не выросли в немецком Гельзенкирхене и не приняли решение играть за национальную сборную Германии по футболу.

1:0 в пользу Эрдогана

Более неподходящего момента для появления подобного фото, с немецкой точки зрения, и придумать невозможно - за день до обнародования предварительного состава сборной ФРГ, которая через месяц отправится на чемпионат мира по футболу в Россию. А с точки зрения Эрдогана - лучше момента и быть не может. В эти дни он борется за голоса миллионов турок, живущих за рубежом, в частности в Германии, у него - разгар предвыборной кампании. 24 июня в Турции должны состояться досрочные президентские и парламентские выборы.

Гюндоган дарит свою футболку Эрдогану

Заполучить таких звезд - у одного Озила из лондонского "Арсенала" больше 16 миллионов подписчиков в Instagram - это не просто подарок, а "трофей", как заметила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ведь Турция претендует на то, чтобы провести у себя европейский футбольный чемпионат в 2024 году. Пикантная деталь: на этот же турнир претендует и Германия. УЕФА сделает свой выбор 27 сентября.

Всего пара фотографий, но они коснулись многих болевых точек как в немецком обществе, так и во взаимоотношениях между ФРГ и Турцией, которые переживают далеко не лучшие времена. Возмущение в Германии было велико, а критика в адрес футболистов посыпалась с самых разных сторон. Недвусмысленно высказался глава Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель (Reinhard Grindel): "Футбол и DFB защищают ценности, которые недостаточно уважает господин Эрдоган. Поэтому нехорошо, что игроки нашей национальной сборной позволили злоупотреблять собой в предвыборных целях".

Больное место немецкого общества: интеграция

"Все, что может пойти наперекосяк в деле интеграции - в одном снимке", - прокомментировал фотографию Эрдогана с футболистами немецкой сборной известный журналист Константин Шрайбер (Constantin Schreiber), который специализируется на интеграции иностранцев в немецкое общество.

Озил и Гюндоган с товарищами по сборной ФРГ

Именно тема интеграции вполне может стать ключевой для дальнейшего развития скандала. Пример двух успешных футболистов, которые продемонстрировали нелояльность стране своего выбора (Озил и Гюндоган, по данным СМИ, имеют только немецкий паспорт), наверняка используют в будущем политики правого толка. На этом примере они будут доказывать, что интеграция провалилась, и требовать, например, отмены двойного гражданства в Германии, которое особенно распространено среди выходцев из Турции и стран постсоветского пространства.

Инцидент закончился без последствий для игроков

Месут Озил до сих пор молчит, как делает всегда, когда на стадионе звучит гимн ФРГ: он не подпевает. Илкай Гюндоган, напротив, пытается потушить скандал, уверяя, что никакой политической составляющей в их встрече с турецким лидером-автократом не было. Свое решение он описывает так: "При всей справедливой критике мы из уважения перед человеком, занимающим пост президента, и перед нашими турецкими корнями - и будучи гражданами Германии - приняли решение совершить этот жест вежливости".

Гюндоган должен был бы ясно дать понять, что президент ФРГ, "как минимум, тоже его президент", потребовал в ответ на это объяснение замглавы Немецкого футбольного союза Райнер Кох (Rainer Koch).В правопопулисткой партии "Альтернатива для Германии" призвали "оставить обоих дома", не включив Озила и Гюндогана в состав сборной Германии, отправляющейся в статусе одного из фаворитов на ЧМ-2018 в Россию.

Но главный тренер бундестим Йоахим Лёв (Joachim Löw) перед важными сборами едва ли мог бы позволить себе в условиях цейтнота отказаться от двух ключевых для его команды игроков, даже если считал бы этот шаг правильным в воспитательных целях. Лёв не стал делать резких заявлений, назвав поступок Озила и Гюндогана "неудачным" и добавив: "Этот случай станет им уроком". Кроме того, тренер пообещал провести с обоими "интенсивный разговор".

В наивность футболистов не верит никто

В то, что оба футболиста-миллионера могли быть настолько наивны, чтобы не понимать, какую роль они исполнили для турецкого президента, в Германии не верит никто. Слишком давно оба игрока, Озилу - 29 лет, Гюндогану - 27, ведут публичную жизнь, имея советников и пиарщиков, которые контролируют их публичные жесты.

Разумеется, никто не запрещает человеку, имеющему корни в другой стране, чувствовать связь с родиной своих родителей, "только это не значит, что он должен прославлять деспота", уверена Серап Гюлер (Serap Güler), секретарь правительства Северного Рейна-Вестфалии по вопросам миграции.

После попытки государственного переворота в Турции в 2016 году в стране действует режим чрезвычайного положения. Около 50 тысяч человек были арестованы по подозрению в причастности к тем событиям, многим до сих пор не предъявлено никаких обвинений, свыше сотни тысяч человек оказались уволены с госслужбы. Оппозиция в Турции подвергается дискриминации, многие журналисты вынуждены уходить из профессии или эмигрировать. Лишь недавно из многомесячного предварительного заключения без предъявления обвинений был освобожден известный немецкий журналист турецкого происхождения Денис Юджел (Deniz Yücel).

Смотрите также:

Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года Эти десять футбольных стадионов должны помочь Германии в борьбе за проведение чемпионата Европы 2024 года на территории ФРГ. Мюнхен. "Альянц Арена" (Allianz Arena). Домашний стадион клуба "Бавария". 71 тысяча сидячих мест. Эта цифра, а также данные по другим стадионам взяты из официальной заявки Немецкого футбольного союза.

Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года Гамбург. "Фолькспаркштадион" (Volksparkstadion). Домашний стадион клуба "Гамбург". 51 852 места.

Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года Дортмунд. "Сигнал Идуна Парк" (Signal Iduna Park). Домашний стадион клуба "Боруссия" (Дортмунд). 65 829 сидячих мест.

Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года Штутгарт. "Мерседес-Бенц-Арена" (Mercedes-Benz Arena). Домашний стадион клуба "Штутгарт". 54 812 мест.

Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года Франкфурт-на-Майне. "Коммерцбанк-Арена" (Commerzbank-Arena). Домашний стадион клуба "Айнтрахт". 48 500 мест.

Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года Дюссельдорф. "Эсприт Арена" (Esprit Arena). Домашний стадион клуба "Фортуна". 54 600 мест (после планируемого расширения).

Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года Кельн. Стадион "Рейн Энерги" (RheinEnergie-Stadion). Домашний стадион клуба "Кельн". 46 195 мест.

Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года Гельзенкирхен. "Фельтинс-Арена" (Veltins-Arena). Домашний стадион клуба "Шальке". 54 442 места.

Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года Лейпциг. "Ред Булл Арена" (Red Bull Arena). Домашний стадион клуба "Лейпциг". 57 тысяч мест (после планируемого расширения).

Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года Берлин. Олимпийский стадион. Домашний стадион клуба "Герта" ("Херта"). 74 475 мест. Автор: Ефим Шуман

