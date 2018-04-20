 ФСБ сообщила о ликвидации террориста, планировавшего теракты в Ставрополе | Новости из Германии о России | DW | 21.04.2018
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Россия

ФСБ сообщила о ликвидации террориста, планировавшего теракты в Ставрополе

Сотрудники ФСБ убили последователя ИГ, планировавшего, по информации спецслужбы, теракты в Ставрополе. Помимо этого, в Дербенте задержали нескольких боевиков.

Последствия теракта в Дербенте (феврал 2016 г.)

Последствия теракта в Дербенте (феврал 2016 г.)

В России убит террорист, принадлежащий к группировке "Исламское государство", который планировал теракты на территории Ставропольского края. Об этом в субботу, 21 апреля, рассказала пресс-служба ФСБ. Как следует из сообщения, преступник, имя которого не называется, собирался осуществить теракты "с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств". Объектами нападений должны были стать здания правительства Ставропольского края и территориального органа безопасности.

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Предполагаемый террорист был убит при задержании. Он, как сообщает ФСБ, оказал "вооруженное сопротивление". На месте происшествия было обнаружено ружье, боеприпасы, нож-тесак и другие предметы, которые могли быть использованы при нападении.

Помимо этого, в тот же день сотрудники российских силовых ведомств проводят в дагестанском Дербенте штурм частного дома, где укрылась группа боевиков. Преступники открыли огонь по силовикам, после чего в доме начался пожар. Еще одну группу боевиков нейтрализовали на одной из улиц Дербента. В машине находились четверо боевиков. Часть из них задержана, часть - убита.

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    Автор: Илья Коваль


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