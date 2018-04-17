 ФРГ примет еще 10 тысяч беженцев по программе переселения | Новости из Германии о Германии | DW | 19.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

ФРГ примет еще 10 тысяч беженцев по программе переселения

Программа, открытая Еврокомиссией, призвана обеспечить безопасный переезд в Европу мигрантам, особенно нуждающимся в защите. Брюссель похвалил Германию за проявленную солидарность.

Беженцы из Северной Африки в Хемнице, ФРГ

Беженцы из Северной Африки в Хемнице, ФРГ

Германия в рамках программы ЕС по переселению беженцев примет еще 10 тысяч мигрантов из Северной Африки и Ближнего Востока. Соответствующие гарантии от правительства ФРГ поступили в Еврокомиссию на текущей неделе, сообщил комиссар Европейского Союза по миграции и внутренним делам Димитрис Аврамопулос в интервью газетам группы Funke, обнародованном в четверг, 19 апреля.

Поскольку другие страны ЕС уже обещали принять 40 тысяч беженцев, то цели программы переселения уже выполнены и даже перевыполнены, отметил Аврамопулос, добавив, что Германия вновь продемонстрировала готовность к сотрудничеству, когда речь заходит о международной солидарности.

Контекст

Выходцам из Чечни, которые пытаются въехать в Польшу и получить статус беженцев, помогают правозащитники и польские волонтеры. С наступлением теплой погоды число мигрантов может снова возрасти. (11.03.2018)

20 марта 2016 года вступило в силу соглашение, согласно которому Турция должна была закрыть беженцам путь в ЕС. Однако сделка так и не достигла своей цели, считает Даниэль Хайнрих. (17.03.2018)

Программа для особо обездоленных мигрантов

Еврокомиссия запустила программу переселения летом 2017 года, чтобы открыть прямую и безопасную дорогу в Европу беженцам, которые особенно сильно нуждаются в защите. До осени 2019 года в Евросоюз по каналам этой программы планируется переселить не менее 50 тысяч беженцев преимущественно из Северной Африки. Евросоюз выделил в помощь странам, участвующим в приеме мигрантов, полмиллиарда евро.

Димитрис Аврамопулос 19 апреля прибывает с визитом в Берлин для встречи с министром внутренних дел ФРГ Хорстом Зеехофером (Horst Seehofer). Еврокомиссар в интервью изданиям медиагруппы Funke призвал Берлин как можно скорее отменить пограничный контроль, введенный на фоне миграционного кризиса. Он предупредил, что не будет бесконечно одобрять такие меры.

"Мы должны скорее вернуться к нормальной шенгенской системе", - подчеркнул Аврамопулос, указав, что восстановление постоянного погранконтроля в шенгенской зоне стало бы большой неудачей. Речь идет о свободе передвижения и о чувстве принадлежности к Евросоюзу, пояснил он. Германия недавно объявила о намерении в мае продлить временный контроль на границе с Австрией.

Смотрите также:

  • Число беженцев в Германии - инфорграфика

    Инфографика: Беженцы в Германии

    Количество приезжающих в ФРГ беженцев сокращается

    Число прибывающих в Германию беженцев продолжает снижаться. За первый квартал 2017 года в страну въехало чуть более 60 тысяч мигрантов. За тот же период годом ранее число новоприбывших составило почти 190 тысяч.

  • Из каких стран приезжали беженцы в Германию в 2016 году - инфографика

    Инфографика: Беженцы в Германии

    Больше всего ходатайств об убежище - от сирийских беженцев

    В 2016 году беженцы из Сирии, которые спасаются от войны на родине, подали почти 270 тысяч прошений о получении убежища в Германии. Речь идет как о первичных, так и о повторных заявках. В десятку стран с самым большим числом заявителей попала и Россия.

  • Какие учебные заведения посещали на родине живущие в ФРГ беженцы - инфографика

    Инфографика: Беженцы в Германии

    Образование и работа - условие успешной интерграции

    Возможность найти хорошую работу повышает шансы беженцев на успешную интеграцию. Однако не все мигранты имеют возможность трудоустроиться. Серьезной проблемой часто становится отсутствие профессиональной подготовки, а порой - даже школьного образования. Только 17% живущих в Германии беженцев учились на родине в университете.

  • Беженцы, которые добровольно вернулись домой из Германии - инфографика

    Инфографика: Беженцы в Германии

    На родину по собственному желанию

    Программа репатриации беженцев нацелена на то, чтобы помочь догбровольно вернуться на родину мигрантам, не имеющим шансов получить убежище в ФРГ. В рамках этой программы Германия планирует предоставлять таким беженцам возможность перед возвращением домой выучиться на слесаря, монтажника, электрика или каменщика.

    Автор: Ирина Филатова


Смотреть видео 02:20

Как бесплатная еда стала темой политических дебатов в Германии (27.02.2018)

 

Контекст

Инфографика: Беженцы в Германии

За последний год количество прибывающих в Германию беженцев заметно снизилось. Кто просит убежище в ФРГ и сколько мигрантов возвращается домой. Инфографика DW. (06.09.2017)  

Ссылки в интернете

Еврокомиссар призвал Берлин отменить проверки на границах

Аудио- и видеофайлы по теме

Как бесплатная еда стала темой политических дебатов в Германии (27.02.2018)  

Беженцы в ФРГ: воссоединиться с семьей сможет не каждый  

Как интегрировать беженцев в Германии: в парандже или без?  

Также по теме

Syrische Flüchtlinge

Миграционный кризис преодолен в Германии, но не в мире 16.01.2018

Приток мигрантов в Германию продолжает сокращаться. Потоки беженцев в мире - нет. DW - с данными за 2017 год, а также оценками и прогнозами немецкого министра внутренних дел.

Самые читаемые

Комментарий: Меркель предъявила ультиматум "Северному потоку-2"  

Новые санкции США: теперь уже огонь на поражение  

Постпред РФ при ООН не исключил возможности войны между Россией и США  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно