ФРГ примет еще 10 тысяч беженцев по программе переселения

Германия в рамках программы ЕС по переселению беженцев примет еще 10 тысяч мигрантов из Северной Африки и Ближнего Востока. Соответствующие гарантии от правительства ФРГ поступили в Еврокомиссию на текущей неделе, сообщил комиссар Европейского Союза по миграции и внутренним делам Димитрис Аврамопулос в интервью газетам группы Funke, обнародованном в четверг, 19 апреля.

Поскольку другие страны ЕС уже обещали принять 40 тысяч беженцев, то цели программы переселения уже выполнены и даже перевыполнены, отметил Аврамопулос, добавив, что Германия вновь продемонстрировала готовность к сотрудничеству, когда речь заходит о международной солидарности.

Программа для особо обездоленных мигрантов

Еврокомиссия запустила программу переселения летом 2017 года, чтобы открыть прямую и безопасную дорогу в Европу беженцам, которые особенно сильно нуждаются в защите. До осени 2019 года в Евросоюз по каналам этой программы планируется переселить не менее 50 тысяч беженцев преимущественно из Северной Африки. Евросоюз выделил в помощь странам, участвующим в приеме мигрантов, полмиллиарда евро.

Димитрис Аврамопулос 19 апреля прибывает с визитом в Берлин для встречи с министром внутренних дел ФРГ Хорстом Зеехофером (Horst Seehofer). Еврокомиссар в интервью изданиям медиагруппы Funke призвал Берлин как можно скорее отменить пограничный контроль, введенный на фоне миграционного кризиса. Он предупредил, что не будет бесконечно одобрять такие меры.

"Мы должны скорее вернуться к нормальной шенгенской системе", - подчеркнул Аврамопулос, указав, что восстановление постоянного погранконтроля в шенгенской зоне стало бы большой неудачей. Речь идет о свободе передвижения и о чувстве принадлежности к Евросоюзу, пояснил он. Германия недавно объявила о намерении в мае продлить временный контроль на границе с Австрией.

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