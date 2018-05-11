 ФРГ призывает разрешить журналисту Зеппельту въезд в РФ | Новости из Германии о Германии | DW | 14.05.2018
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Германия

ФРГ призывает разрешить журналисту Зеппельту въезд в РФ

России как хозяйке чемпионата мира по футболу 2018 года не следует "столь явно на глазах у всего мира ограничивать свободу прессы", заявил представитель правительства Германии.

Хайо Зеппельт (фото из архива)

Хайо Зеппельт (фото из архива)

Правительство Германии призвало власти России разрешить въезд в РФ журналисту немецкой телекомпании ARD Хайо Зеппельту (Hajo Seppelt), известному своими разоблачениями о допинге в российском спорте. Отказ в получении российской визы Берлин считает ошибкой, написал в своем микроблоге Twitter официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) в понедельник, 14 мая, в ответ на вопрос политолога Марка Бертхольда (Marc Berthold).

"Мы обращаемся к России с призывом разрешить Хайо Зеппельту въезд для освещения события в СМИ", - сообщил Зайберт. Он заявил, что МИД Германии ведет переговоры с целью пересмотра этого решения, хотя и не пояснил, с кем именно. Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) тоже должна вступиться за право журналиста на въезд, отметил Зайберт.

Контекст

Немецкий журналист Хайо Зеппельт критикует уязвимость антидопинговых правил из-за массового использования препаратов против астмы лыжниками из Норвегии, доминирующими на Олимпиаде-2018. (23.02.2018)

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России как хозяйке чемпионата мира по футболу 2018 года не следует "столь явно на глазах у всего мира ограничивать свободу прессы", заявил Зайберт на пресс-конференции в Берлине.

Зеппельт внесен в список "нежелательных лиц"

11 мая стало известно, что Зеппельту отказали в выдаче российской визы, необходимой ему для поездки на футбольный чемпионат мира 2018 года. Как сообщила в пятницу пресс-служба ARD, Зеппельта внесли в России в список "нежелательных лиц".

На протяжении многих лет Зеппельт занимается проблемой допинга в мировом спорте. Помимо прочего журналист рассказал о допинговой системе в России, которая, предположительно, функционировала при участии государства. Разоблачения Зеппельта привели к отстранению российских атлетов от участия в международных соревнованиях.

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    Автор: Илья Коваль


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