 ФРГ потратит на миграционную политику 78 млрд евро до 2022 года | Новости из Германии о Германии | DW | 19.05.2018
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Германия

ФРГ потратит на миграционную политику 78 млрд евро до 2022 года

Самая крупная статья расходов в миграционной политике Германии - это 31 млрд на устранение причин миграции на родине беженцев. На социальные выплаты беженцам потребуется 21 млрд евро.

Мигранты в Коттбусе (фото из архива)

Германия потратит на миграционную политику 78 млрд евро до 2022 года. Об этом сообщает в субботу, 19 мая, журнал Der Spiegel со ссылкой на министра финансов ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz).

Контекст

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Расходы федерального бюджета составят около 70 млрд евро. Еще 8 млрд евро, согласно коалиционному договору, до 2021 года должны быть направлены из федерального бюджета властям федеральных земель и коммун для покрытия их расходов на решение задач миграционной политики. Однако распределение этих средств пока не утверждено.

Основные статьи расходов

Наиболее крупной статьей расходов в миграционной политике ФРГ является борьба с причинами миграции на родине беженцев. На эти цели требуется 31 млрд евро, отмечает издание.

Еще 21 млрд евро необходимо будет направить на социальные выплаты беженцам. На мероприятия по их интеграции в Германии, например языковые курсы, запланировано 13 млрд евро, а на регистрацию вновь прибывающих мигрантов и предоставление им  жилья - 5,2 млрд евро.

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    Автор: Шарлотте Хаусведель, Наталья Позднякова


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