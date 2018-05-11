 ФРГ не будет отзывать своих военных из Балтии | Новости из Германии о Европе | DW | 11.05.2018
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Европа

ФРГ не будет отзывать своих военных из Балтии

Глава МИД Германии Хайко Мас сообщил, что солдаты бундесвера останутся в составе миссии НАТО в Балтии. При этом расширение военного присутствия не планируется.

Немецкие солдаты в Эстонии (фото из архива)

Немецкие солдаты в Эстонии (фото из архива)

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) сообщил, что подразделения бундесвера и далее будут находиться на территории Балтии для сдерживаниявозможной российской агрессии. "Но расширение (военного присутствия. - Ред.) для нас не стоит на повестке дня", - заявил Мас в пятницу, 11 мая, на встрече со своими коллегами из Латвии, Эстонии и Литвы, которая проходила в литовской Паланге.

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Реагируя на обострение отношений с Россией, НАТО в июле 2016 года приняла решение об отправке около тысячи солдат в балтийские страны и Польшу. Это стало крупнейшей переброской военных на восток Европы с конца холодной войны. С февраля 2017 года около 450 военнослужащих бундесвера находятся на военной базе в литовской Рукле, примерно в 100 километрах от границы с Россией. Все это время немецкие истребители участвовали в патрулировании воздушного пространства стран Балтии. Хайко Мас заявил, что эта практика будет продолжена.

Правительства Эстонии, Литвы и Латвии хотели бы получить еще больше военной поддержки, о чем намерены заявить на саммите НАТО, который пройдет в июле 2018 года в Брюсселе. На встрече с Хайко Масом представители трех государств указали, что речь необязательно может идти о большем количестве солдат. Литва, Латвия и Эстония рассчитывают на поддержку в укреплении противовоздушной обороны. С этой целью они хотели бы развернуть на своих территориях американские зенитно-ракетные комплексы "Патриот".

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