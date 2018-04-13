Французские спецслужбы винят в химатаке в Сирии Асада

Химическую атаку в сирийском городе Дума, по всей вероятности, совершила армия президента Сирии Башара Асада, считают французские спецслужбы. Это следует из доклада, опубликованного на сайте правительства Франции в субботу, 14 апреля. Авторы документа проанализировали рассказы очевидцев, а также видео и фото из Думы, опубликованные активистами и правозащитниками.

Эксперты признают, что до сих пор не проанализированы пробы предполагаемого химического вещества с места происшествия. Вместе с тем они отмечают, что люди, которые предположительно пострадали от атаки, имеют симптомы, характерные для жертв применения химоружия. Фотографии и видео с места происшествия можно считать подлинными, так как версия о каких-либо манипуляциях с ними не убедительна, заключают авторы доклада.

"Единственная приемлемая версия"

Кроме того, "информация из надежных источников" указывает на то, что химатаку координировало сирийское военное руководство, сообщается в документе. Согласно этим сведениям, с 2012 года ВС Сирии повторяли тактический маневр, заключающийся в применении химических ядов прежде всего в черте города и во время крупных наступлений. Это единственная приемлемая версия, так как химатака в Думе произошло как раз одновременно с масштабным наступлением армии Асада на Восточную Гуту, заключают эксперты.

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по объектам в Сирии, связанным с химоружием. Атака стала ответом на сообщения о десятках жертвах и пострадавших при химатаке, предположительно совершенной в сирийском городе Дума 7 апреля. Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что у 500 жителей этого города зафиксированы симптомы отравления токсичными химическими веществами.

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