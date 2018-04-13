 Французские спецслужбы винят в химатаке в Сирии Асада | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.04.2018
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Мир

Французские спецслужбы винят в химатаке в Сирии Асада

Хотя нет анализа проб веществ, предположительно использованных при атаке в сирийском городе Дума, симптомы пострадавших позволяют говорить о применении химоружия, заключают эксперты.

Фото гуманитарной организации Белые каски с пострадавшими от химатаки в Думе

Фото гуманитарной организации "Белые каски" с пострадавшими от химатаки в Думе

Химическую атаку в сирийском городе Дума, по всей вероятности, совершила армия президента Сирии Башара Асада, считают французские спецслужбы. Это следует из доклада, опубликованного на сайте правительства Франции в субботу, 14 апреля. Авторы документа проанализировали рассказы очевидцев, а также видео и фото из Думы, опубликованные активистами и правозащитниками.

Контекст

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Эксперты признают, что до сих пор не проанализированы пробы предполагаемого химического вещества с места происшествия. Вместе с тем они отмечают, что люди, которые предположительно пострадали от атаки, имеют симптомы, характерные для жертв применения химоружия. Фотографии и видео с места происшествия можно считать подлинными, так как версия о каких-либо манипуляциях с ними не убедительна, заключают авторы доклада.

"Единственная приемлемая версия"

Кроме того, "информация из надежных источников" указывает на то, что химатаку координировало сирийское военное руководство, сообщается в документе. Согласно этим сведениям, с 2012 года ВС Сирии повторяли тактический маневр, заключающийся в применении химических ядов прежде всего в черте города и во время крупных наступлений. Это единственная приемлемая версия, так как химатака в Думе произошло как раз одновременно с масштабным наступлением армии Асада на Восточную Гуту, заключают эксперты.

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по объектам в Сирии, связанным с химоружием. Атака стала ответом на сообщения о десятках жертвах и пострадавших при химатаке, предположительно совершенной в сирийском городе Дума 7 апреля. Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что у 500 жителей этого города зафиксированы симптомы отравления токсичными химическими веществами.

Смотрите также:

Цели атаки на Сирию
Жертвы войны в Сирии
  • Дональд Трамп

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Обращение Трампа к нации

    Президент США в обращении к нации в ночь на субботу, 14 апреля, объявил о начале ударов по Сирии.

  • Истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Три объекта атак

    Целями ударов стали три объекта, связанные с химическим оружием, отметил глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд. Это научно-исследовательский центр под Дамаском, предполагаемый склад химического оружия рядом с городом Хомс, и командный пункт, расположенный неподалеку от склада.

  • Глава Пентагона Джеймс Мэттис

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Более жесткий удар

    Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что в этот раз удар союзников по режиму Асада был жестче, чем американская атака в апреле 2017 года. По его словам, по целям в Сирии было выпущено вдвое больше ракет. В прошлом году американцы использовали 59 ракет "Томагавк" в ходе удара по сирийской военной авиабазе Шайрат.

  • Ракетный удар по Сирии

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Несколько пострадавших

    Сирийское информационное агентство "Сана" назвало удары по Сирии "вопиющим нарушением международного права и демонстрацией неуважения к законам". По его данным, сирийские ПВО сбили 20 ракет, а в результате ударов пострадали несколько мирных жителей.

  • Тереза Мэй

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    В соответствии с национальными интересами Великобритании

    Премьер Великобритании Тереза Мэй, объявив о начале ударов по Сирии, отметила, что это решение отвечает национальным интересам ее страны. Она подчеркнула, что речь идет не о вмешательстве в гражданскую войну или смене режима, а о целенаправленном ударе, не способствующем эскалации напряженности в регионе.

  • сирийский истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Российские объекты не пострадали

    Ракеты США и их союзников не попали в зону ответственности подразделений российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме, заявили в Минобороны РФ. По его данным, целями стали объекты военной и гражданской инфраструктуры Сирии.

  • Президент Франции Макрон (в центре)

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    "Дамаск пересек "красную черту"

    "Химатака в сирийской Думе, где погибли десятки людей, стала пересечением "красной черты", - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, объявляя о приказе военным начать удары по Сирии.

  • Французский истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Кто и как наносил удары

    США наносили удары не менее чем с одного корабля и одного бомбардировщика B-1B, находящихся в Красном море. Великобритания задействовала четыре боевых самолета Tornado GR4 Королевских ВВС, а Франция - истребители Rafale, стартовавшие с британской базы на Кипре.

  • Дамаск после ракетного удара

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Результаты налетов пока не известны

    Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон назвал воздушные налеты очень успешными. В отражении ракетных ударов была задействована только сирийская система ПВО, сообщают как американские, так и российские военные.

  • Merkel empfängt dänischen Ministerpräsidenten Rasmussen (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Канцлер Германии одобрила атаку

    Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что одобряет удар по военным объектам Асада и назвала его "необходимым и соразмерным" действием.

  • Протесты в Дамаске

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Протесты в Дамаске

    В Дамаске 14 апреля прошел митинг протеста против ракетных ударов США и их союзников. Демонстранты размахивают флагами России и Сирии.

    Автор: Ольга Мищенко


Смотреть видео 02:11

Удары по Сирии: как это было

Контекст

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

США, Великобритания и Франция ответили на предполагаемую химатаку в сирийском городе Дума ракетными ударами по военным объектам Асада. (14.04.2018)  

Ссылки в интернете

Доклад спецслужб Франции о химатаке в сирийской Думе

ВОЗ сообщила о симптомах отравления химикатами у 500 жителей сирийской Думы

Аудио- и видеофайлы по теме

Удары по Сирии: как это было  

Тереза Мэй об ударе по Сирии  

Трамп предложил России сделать выбор  

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США, Великобритания и Франция ответили на предполагаемую химатаку в сирийском городе Дума ракетными ударами по военным объектам Асада.

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