 Французские социалисты выбрали нового лидера | Новости из Германии о Европе | DW | 07.04.2018
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Европа

Французские социалисты выбрали нового лидера

Новым лидером социалистов стал глава фракции PS в парламенте Франции Оливье Фор. Ожидается, что он придаст партии новый импульс после поражений на выборах 2017 года.

Оливье Фор, новый лидер Социалистической партии Франции

Оливье Фор, новый лидер Социалистической партии Франции

Французская Социалистическая партия (PS) выбрала нового лидера. Им стал Оливье Фор, 49-летний политик, возглавляющий также фракцию PS в парламенте. Выборы прошли в субботу, 7 апреля, на 78-м партийном конгрессе в парижском пригороде Обервилье. Фор уже побеждал на двух предварительных голосованиях. Первое выступление нового председателя ожидается во второй день работы конгресса, в воскресенье.

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Социалисты полагают, что Фор, который приближен к бывшему президенту Франции Франсуа Олланду, сможет придать партии новый импульс после чувствительных поражений на президентских и парламентских выборах. Руководство партии намерено на ближайших парламентских выборах вновь получить значительное число депутатских кресел.

На президентских выборах кандидат от социалистов, Бенуа Амон, в первом туре получил 6,36 процентов голосов, что позволило ему занять лишь пятое место. На выборах в национальное собрание PS получила 5,20 процентов, что обеспечило ей только 30 мандатов.

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    Автор: Илья Коваль


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