Французская полиция задержала Николя Саркози | Новости из Германии о Европе | DW | 20.03.2018

Во Франции взят под стражу бывший президент страны Николя Саркози. Как сообщает во вторник, 20 марта, агентство AFP со ссылкой на судебные источники, экс-главу государства допрашивают в пригороде Парижа Нантере по делу о финансировании из Ливии его избирательной кампании 2007 года.

Это первый случай допроса Саркози, стоявшего во главе французского государство в 2007-2012 годах, по подозрению в незаконных пожертвованиях избирательной кампании 11-летней давности. Обвинения в этом выдвигались в адрес политика уже несколько лет назад, прокуратура начала расследование в апреле 2013 года. Один бизнесмен рассказал в интервью порталу Mediapart, что в конце 2006 или начале 2007 года он привез несколько приготовленных ливийскими властями чемоданов с пятью миллионами евро во французское министерство внутренних дел, которое тогда возглавлял Николя Саркози.

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Смотреть видео 01:00 Поделиться Саркози не станет кандидатом в президенты Франции Отправить Facebook Google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка http://p.dw.com/p/2T0g3 Саркози не станет кандидатом в президенты Франции (21.11.2016)