 Франция хочет сократить число парламентариев почти на треть | Новости из Германии о Европе | DW | 05.04.2018
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Европа

Франция хочет сократить число парламентариев почти на треть

Во исполнение своих предвыборных обещаний Эмманюэль Макрон планирует "полностью обновить политическую и парламентскую жизнь" Франции.

Здание национального собрания в Париже

Здание национального собрания в Париже

Париж планирует на 30 процентов сократить число парламентариев - во исполнение предвыборных обещаний президента Эмманюэля Макрона. Речь идет о том, чтобы "полностью обновить политическую и парламентскую жизнь" страны, пояснил премьер-министр Эдуар Филипп в среду, 4 апреля, в Париже.

Число членов Национального собрания - нижней палаты - будет сокращено с нынешних 577 до 400. В составе Сената - верхней палаты - вместо 348 останется лишь 244 депутата.

О соответствующих преобразованиях Макрон 4 апреля договорился с председателем Сената Жераром Ларше. Если обе палаты одобрят нововведения, процесс принятия законов будет ускорен.

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Кроме того, к следующим парламентским выборам в 2022 году 15 процентов мест в Нацсобрании будут закрепляться за партиями на основе системы пропорционального представительства. До последнего времени это происходило по мажоритарному принципу, при котором голоса, полученные в избирательном округе соперниками победившего кандидата вообще не учитывались при распределении мест.

Эмманюэль Макрон был избран президентом Франции в мае 2017 года и с тех пор уже провел ряд реформ, в частности - спорную трудовую реформу, призванную снизить высокий уровень безработицы в стране. Кроме того, он подписал три новых закона, исполнив свои предвыборные обещания, связанные с проведением налоговых преобразований в стране. Французский лидер также выступил с многочисленными предложениями по укреплению и развитию Евросоюза.

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    Автор: Ирина Филатова


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