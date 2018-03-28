Франция прощается с погибшим при освобождении заложников полицейским

Во Франции в среду, 28 марта, объявлен национальный траур в связи с гибелью подполковника национальной жандармерии Арно Бельтрама. Утром в министерстве внутренних дел Франции почтили память жандарма минутой молчания.

Процессия прошла от Пантеона до Дворца инвалидов. На траурной церемонии в присутствии сотен человек выступил президент Франции Эмманюэль Макрон. Добровольно обменявший себя на заложницу Бельтрам посмертно награжден орденом Почетного легиона.

Нападения в Каркассоне и Требе

Выходец из Марокко, 25-летний Радуан Л., в пятницу, 23 марта, совершил нападение на автомобиль в Каркассоне. Затем преступник направился в расположенный неподалеку город Треб, ворвался в местный супермаркет и застрелил двух человек. По данным полиции, злоумышленник объявил себя сторонником ИГ и требовал освободить Салаха Абдеслама, обвиняемого в соучастии в терактах в Париже в ноябре 2015 года.

В заложниках у преступника оказались восемь человек. Через несколько часов спецназ взял штурмом супермаркет, злоумышленник был застрелен. 45-летний Арно Бельтрам, добровольно обменявший себя на заложницу и находившийся в супермаркете наедине с преступником, помог спецназу координировать операцию, но был ранен во время штурма и скончался на следующий день.

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