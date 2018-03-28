 Франция прощается с погибшим при освобождении заложников полицейским | Новости из Германии о Европе | DW | 28.03.2018
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Европа

Франция прощается с погибшим при освобождении заложников полицейским

Добровольно обменявший себя на заложницу жандарм посмертно награжден орденом Почетного Легиона. На траурной церемонии выступил президент Эмманюэль Макрон.

Президент Франции Эмманюэль Макрон пощается с подполковником Арно Бельтрамом 28 марта 2018 года

Во Франции в среду, 28 марта, объявлен национальный траур в связи с гибелью подполковника национальной жандармерии Арно Бельтрама. Утром в министерстве внутренних дел Франции почтили память жандарма минутой молчания.

Контекст

Хотя в военном плане исламисты потерпели в Сирии и Ираке сокрушительное поражение, их идеология до сих пор жива - к примеру, в умах детей, выросших на подконтрольных ИГ территориях. (13.01.2018)

По меньшей мере двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, при этом состояние полицейского, который обменял себя на заложника, - крайне тяжелое, сообщил президент Франции. (23.03.2018)

Процессия прошла от Пантеона до Дворца инвалидов. На траурной церемонии в присутствии сотен человек выступил президент Франции Эмманюэль Макрон. Добровольно обменявший себя на заложницу Бельтрам посмертно награжден орденом Почетного легиона.

Нападения в Каркассоне и Требе

Выходец из Марокко, 25-летний Радуан Л., в пятницу, 23 марта, совершил нападение на автомобиль в Каркассоне. Затем преступник направился в расположенный неподалеку город Треб, ворвался в местный супермаркет и застрелил двух человек.  По данным полиции, злоумышленник объявил себя сторонником ИГ и требовал освободить Салаха Абдеслама, обвиняемого в соучастии в терактах в Париже в ноябре 2015 года.

В заложниках у преступника оказались восемь человек. Через несколько часов спецназ взял штурмом супермаркет, злоумышленник был застрелен. 45-летний Арно Бельтрам, добровольно обменявший себя на заложницу и находившийся в супермаркете наедине с преступником, помог спецназу координировать операцию, но был ранен во время штурма и скончался на следующий день.

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    26-летний выходец из Марокко, являвшийся сторонником "Исламского государства", захватил заложников в супермаркете. Он требовал освободить Салаха Абдеслама - одного из организаторов терактов в Париже в 2015 году, жертвами которых стали 130 человек.

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    На место происшествия прибыл министр внутренних дел Франции Жерар Колон. Премьер-министр Франции Эдуард Филипп назвал инцидент в Требе терактом.

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    Спецоперация по освобождению заложников

    Полиция начала спецоперацию по освобождению заложников. Мэр Треба Эрик Менасси в эфире местного телевидения сообщил, что злоумышленник отпустил всех удерживаемых людей. Сам он продолжает оставаться в супермаркета вместе с одним из полицейских.

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    Телеканал BFM сообщил, что злоумышленник был застрелен полицейскими в ходе штурма супермаркета. Общее число погибших при захвате заложников возросло до трех. 16 человек ранены.

    Автор: Виталий Кропман


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