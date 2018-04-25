Фотопроект, который изменит ваше отношение к работе

Repicturing Homeless: бездомные в роли фотомоделей

А теперь забудьте все, что мы вам рассказывали. У этих людей уже давно нет ни работы, ни крыши над головой. Все они - бездомные. Карл-Хайнц (в роли дизайнера в фотопроекте "Repicturing Homeless") переезжает из одного города в другой. Фотосессия напомнила ему о той, прошлой, жизни, когда у него все было хорошо. Ванесса (в роли успешной женщины), 36 лет. Десять из них - живет на улице.