 Фотопроект, который изменит ваше отношение к работе | Учеба и работа в Германии | DW | 26.04.2018
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Учеба и карьера

Фотопроект, который изменит ваше отношение к работе

Эмоциональную фотоссесию устроили организация Fiftyfifty и фотоагенство Getty Images. Совсем обычные профессии - архитектор, менеджер, повар. А сколько в них силы!

  • Герои фотопроекта в поддержку бездомных Repicturing Homeless

    Repicturing Homeless: бездомные в роли фотомоделей

    Что такое для нас работа? Обязательства, ответственность, стресс, зависимость…Стоп, а может, работа - то, что помогает нам найти свое место в этом большом мире и дарит нам ощущение востребованности. Посмотрите на людей разных профессий. Только пролистайте всю фотогалерею. Вы не поверите, когда дойдете до последних кадров.

  • Фотопроект в поддержку бездомных Repicturing Homeless

    Repicturing Homeless: бездомные в роли фотомоделей

    Архитектор. Создает дома, используя только современные технологии. Его кредо - много света, открытое пространство и максимальная защищенность.

  • Фотопроект в поддержку бездомных Repicturing Homeless

    Repicturing Homeless: бездомные в роли фотомоделей

    Повар немецкого ресторана. За плитой проводит большую часть своего рабочего времени. Любит готовить и не прочь сам вкусно поесть.

  • Фотопроект в поддержку бездомных Repicturing Homeless

    Repicturing Homeless: бездомные в роли фотомоделей

    Профессор немецкого университета. Приехал на семинар, чтобы прочитать доклад о значении математического анализа для составления бизнес-плана.

  • Фотопроект в поддержку бездомных Repicturing Homeless

    Repicturing Homeless: бездомные в роли фотомоделей

    Менеджер крупной немецкой компании - за барной стойкой дорогого отеля. Позади - тяжелое совещание, но в глазах - уверенность, что ей все по плечу.

  • Фотопроект в поддержку бездомных Repicturing Homeless

    Repicturing Homeless: бездомные в роли фотомоделей

    Бармен. Любит свою работу за возможность проводить время в кругу интересных людей.

  • Фотопроект в поддержку бездомных Repicturing Homeless

    Repicturing Homeless: бездомные в роли фотомоделей

    Дизайнер модной одежды. В своем ателье он придает бесформенной ткани силуэт. Его легкий небрежный стиль выдает свободный нрав и творческий характер.

  • Фотопроект в поддержку бездомных Repicturing Homeless

    Repicturing Homeless: бездомные в роли фотомоделей

    Бизнесмен. Его дела идут в гору. Он вынужден постоянно быть на связи и решать важные вопросы.

  • Герои фотопроекта Repicturing Homeless

    Repicturing Homeless: бездомные в роли фотомоделей

    А теперь забудьте все, что мы вам рассказывали. У этих людей уже давно нет ни работы, ни крыши над головой. Все они - бездомные. Карл-Хайнц (в роли дизайнера в фотопроекте "Repicturing Homeless") переезжает из одного города в другой. Фотосессия напомнила ему о той, прошлой, жизни, когда у него все было хорошо. Ванесса (в роли успешной женщины), 36 лет. Десять из них - живет на улице.

  • Герои фотопроекта Repicturing Homeless

    Repicturing Homeless: бездомные в роли фотомоделей

    У Михаэля (слева на фотографии, в роли профессора) раньше была работа. Он трудился по 70-75 часов в неделю. Сегодня у него нет ничего. В костюме он сначала ощущает себя неловко, но потом ему нравится. Калле (в роли преуспевающего бизнесмена) работал в строительстве. Сегодня он - бездомный. "Я как будто заново родился", - говорит 56-летний немец, примеряя костюм. По его щекам текут слезы.

  • Герои фотопроекта Repicturing Homeless

    Repicturing Homeless: бездомные в роли фотомоделей

    Это проект компании Havas, агентства Getty Images и немецкой благотворительной организации Fiftyfifty. На снимках - успешные, востребованные люди. Профессия возвращает им чувство достоинства, заставляет нас взглянуть на бездомных иначе, а, может, и на то значение, которое работа имеет в нашей жизни. Снимки выставлены на продажу на стоковом сайте Getty Images. Выручка пойдет на помощь бездомным.

    Автор: Марина Борисова


  • Герои фотопроекта в поддержку бездомных Repicturing Homeless

    Repicturing Homeless: бездомные в роли фотомоделей

    Что такое для нас работа? Обязательства, ответственность, стресс, зависимость…Стоп, а может, работа - то, что помогает нам найти свое место в этом большом мире и дарит нам ощущение востребованности. Посмотрите на людей разных профессий. Только пролистайте всю фотогалерею. Вы не поверите, когда дойдете до последних кадров.

  • Фотопроект в поддержку бездомных Repicturing Homeless

    Repicturing Homeless: бездомные в роли фотомоделей

    Архитектор. Создает дома, используя только современные технологии. Его кредо - много света, открытое пространство и максимальная защищенность.

  • Фотопроект в поддержку бездомных Repicturing Homeless

    Repicturing Homeless: бездомные в роли фотомоделей

    Повар немецкого ресторана. За плитой проводит большую часть своего рабочего времени. Любит готовить и не прочь сам вкусно поесть.

  • Фотопроект в поддержку бездомных Repicturing Homeless

    Repicturing Homeless: бездомные в роли фотомоделей

    Профессор немецкого университета. Приехал на семинар, чтобы прочитать доклад о значении математического анализа для составления бизнес-плана.

  • Фотопроект в поддержку бездомных Repicturing Homeless

    Repicturing Homeless: бездомные в роли фотомоделей

    Менеджер крупной немецкой компании - за барной стойкой дорогого отеля. Позади - тяжелое совещание, но в глазах - уверенность, что ей все по плечу.

  • Фотопроект в поддержку бездомных Repicturing Homeless

    Repicturing Homeless: бездомные в роли фотомоделей

    Бармен. Любит свою работу за возможность проводить время в кругу интересных людей.

  • Фотопроект в поддержку бездомных Repicturing Homeless

    Repicturing Homeless: бездомные в роли фотомоделей

    Дизайнер модной одежды. В своем ателье он придает бесформенной ткани силуэт. Его легкий небрежный стиль выдает свободный нрав и творческий характер.

  • Фотопроект в поддержку бездомных Repicturing Homeless

    Repicturing Homeless: бездомные в роли фотомоделей

    Бизнесмен. Его дела идут в гору. Он вынужден постоянно быть на связи и решать важные вопросы.

  • Герои фотопроекта Repicturing Homeless

    Repicturing Homeless: бездомные в роли фотомоделей

    А теперь забудьте все, что мы вам рассказывали. У этих людей уже давно нет ни работы, ни крыши над головой. Все они - бездомные. Карл-Хайнц (в роли дизайнера в фотопроекте "Repicturing Homeless") переезжает из одного города в другой. Фотосессия напомнила ему о той, прошлой, жизни, когда у него все было хорошо. Ванесса (в роли успешной женщины), 36 лет. Десять из них - живет на улице.

  • Герои фотопроекта Repicturing Homeless

    Repicturing Homeless: бездомные в роли фотомоделей

    У Михаэля (слева на фотографии, в роли профессора) раньше была работа. Он трудился по 70-75 часов в неделю. Сегодня у него нет ничего. В костюме он сначала ощущает себя неловко, но потом ему нравится. Калле (в роли преуспевающего бизнесмена) работал в строительстве. Сегодня он - бездомный. "Я как будто заново родился", - говорит 56-летний немец, примеряя костюм. По его щекам текут слезы.

  • Герои фотопроекта Repicturing Homeless

    Repicturing Homeless: бездомные в роли фотомоделей

    Это проект компании Havas, агентства Getty Images и немецкой благотворительной организации Fiftyfifty. На снимках - успешные, востребованные люди. Профессия возвращает им чувство достоинства, заставляет нас взглянуть на бездомных иначе, а, может, и на то значение, которое работа имеет в нашей жизни. Снимки выставлены на продажу на стоковом сайте Getty Images. Выручка пойдет на помощь бездомным.

    Автор: Марина Борисова


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