Фотопроект, который изменит ваше отношение к работе

Эмоциональную фотоссесию устроили организация Fiftyfifty и фотоагенство Getty Images. Совсем обычные профессии - архитектор, менеджер, повар. А сколько в них силы!
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