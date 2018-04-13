 Фотографии, которые передают весь ужас войны в Сирии | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 13.04.2018
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Культура и стиль жизни

Фотографии, которые передают весь ужас войны в Сирии

Он стал свидетелем войны. Чтобы выжить, Хосам Катан начал снимать военные будни в Сирии. Скоро его фотографии увидел весь мир.

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История одного сирийского фотографа

    

Контекст

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История одного сирийского фотографа  

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