Фотографии, которые передают весь ужас войны в Сирии

Он стал свидетелем войны. Чтобы выжить, Хосам Катан начал снимать военные будни в Сирии. Скоро его фотографии увидел весь мир.
Сирийская война давно перестала быть лишь противостоянием президента Башара Асада и вооруженных группировок. И за тем, и за другими стоят интересы региональных и мировых лидеров. (12.04.2018)
Спустя 7 лет после начала сирийского конфликта, в ходе которого погибли сотни тысяч человек, перспективы его урегулирования туманны. Самые важные факты о войне в Сирии - в фотогалерее DW. (24.11.2017)
DW - о всех международных миссиях и операциях, в которых на разных континентах участвуют немецкие военнослужащие. (08.03.2018)
Мобильное приложение от Amnesty International создано для оказания срочной помощи журналистам и активистам, попавшим в беду. Однако иногда его использование может стать опасным. (14.07.2014)