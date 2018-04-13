Фотографии, которые передают весь ужас войны в Сирии

Фотогалерея: 7 лет войны в Сирии и никакой надежды на мир

Спустя 7 лет после начала сирийского конфликта, в ходе которого погибли сотни тысяч человек, перспективы его урегулирования туманны. Самые важные факты о войне в Сирии - в фотогалерее DW. (24.11.2017)