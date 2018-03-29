Фотогалерея: "Следующий!", или Кто уже вылетел из Белого дома

"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

Джеймс Коми

Самое громкое и значимое кадровое решение президента Трампа до сих пор - увольнение с поста директора ФБР Джеймса Коми. Официально - за то, что Коми не справился с расследованием обстоятельств утечки электронной переписки Хиллари Клинтон. Хотя даже сам Трамп признавал позже, что свое значение сыграл и скандал из-за возможного влияния РФ на его победу на выборах.