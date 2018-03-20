Форум ЕС-Россия: признание EPDE ″нежелательной″ - шаг против честных выборов | Новости из Германии о России | DW | 20.03.2018

Ограничение деятельности Европейской платформы за демократические выборы может затруднить работу наблюдателей на выборах. Недопустимо отступать от принципа верховенства права, считает правление форума ЕС-Россия.
Гражданский форум ЕС-Россия выразил негодование в связи с включением двух гражданских инициатив в список "нежелательных" в России, говорится в заявлении форума, опубликованном во вторник, 20 марта. Подобная практика направлена на предотвращение независимого наблюдения за выборами в РФ, отмечают авторы документа.
Речь идет о Европейской платформе за демократические выборы (European Platform for Democratic Elections, EPDE) и входящей в ее состав литовской организации International Election Study Center (IESC), которые российский Минюст внес 13 марта в список "нежелательных организаций". Эксперты форума полагают, что основной целью этой меры являлось движение "Голос", представителям которого Центральная избирательная комиссия России отказала в аккредитации на выборах президента, состоявшихся 18 марта 2018 года.
Правление Гражданского форума призывает ЦИК "активно защищать" права избирателей, говорится в заявлении. Также представители форума отмечают необходимость отмены решения от 13 марта. Российской стороне недопустимо "отступать от принципов верховенства права" и международных обязательств, считают авторы заявления.
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