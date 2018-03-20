 Форум ЕС-Россия: признание EPDE ″нежелательной″ - шаг против честных выборов | Новости из Германии о России | DW | 20.03.2018
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Россия

Форум ЕС-Россия: признание EPDE "нежелательной" - шаг против честных выборов

Ограничение деятельности Европейской платформы за демократические выборы может затруднить работу наблюдателей на выборах. Недопустимо отступать от принципа верховенства права, считает правление форума ЕС-Россия.

Выборы президента России 18 марта 2018 года

Выборы президента России 18 марта 2018 года

Гражданский форум ЕС-Россия выразил негодование в связи с включением двух гражданских инициатив в список "нежелательных" в России, говорится в заявлении форума, опубликованном во вторник, 20 марта. Подобная практика направлена на предотвращение независимого наблюдения за выборами в РФ, отмечают авторы документа.

Контекст

Европейская платформа за демократические выборы выразила протест в связи с признанием ее нежелательной организацией в России и потребовала, чтобы Минюст РФ отменил это решение. (14.03.2018)

Генпрокуратура РФ признала "нежелательными организациями" НКО, финансируемые Джорджем Соросом. В итоге под борьбу с "внешними врагами" попала программа помощи украинским беженцам. (01.12.2015)

Речь идет о Европейской платформе за демократические выборы (European Platform for Democratic Elections, EPDE) и входящей в ее состав литовской организации International Election Study Center (IESC), которые российский Минюст внес 13 марта в список "нежелательных организаций". Эксперты форума полагают, что основной целью этой меры являлось движение "Голос", представителям которого Центральная избирательная комиссия России отказала в аккредитации на выборах президента, состоявшихся 18 марта 2018 года.

Правление Гражданского форума призывает ЦИК "активно защищать" права избирателей, говорится в заявлении. Также представители форума отмечают необходимость отмены решения от 13 марта. Российской стороне недопустимо "отступать от принципов верховенства права" и международных обязательств, считают авторы заявления.

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Ссылки в интернете

Список "нежелательных" организаций на сайте Минюста РФ

Заявление Гражданского форума ЕС-Россия

Аудио- и видеофайлы по теме

Волонтеры "Голоса" о нарушениях на президентских выборах  

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