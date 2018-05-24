Форум в Минске: может ли Александр Лукашенко стать миротворцем?

Во второй день форума "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех", проходящего с 23 по 25 мая в Минске, обсуждалась инициатива президента Беларуси Александра Лукашенко о начале многостороннего международного диалога "Хельсинки-2". Его целью, по словам белорусского лидера, должно стать восстановление взаимного доверия и снижение напряженности в Европе. "В направлении мира я готов идти, хотите - впереди, хотите - рядом: где скажете. Главное, чтобы был мир", - заявил Александр Лукашенко.

Заявлению президента Беларуси предшествовала открытая дискуссия о напряженной ситуации в регионе, в частности, причинах конфликта на востоке Украины. Участие в обсуждении, помимо Александра Лукашенко, приняли бывший генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Николай Бардюжа и заместитель помощника генсекретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Джеймс Аппатурай.

Уникальный шанс для "средних и малых стран"

По словам белорусского лидера, официальный Минск "не рвется в миротворцы", но "кровно заинтересован в восстановлении мира в Украине". "Если в Украине не будет мира, будет жарко не только нам, но и всем вам. Этот конфликт как можно раньше нужно не просто погасить - ликвидировать", - считает Лукашенко.

Участники форума в Минске

В силу непримиримости позиций ключевых игроков именно средние и малые страны получают уникальную возможность выступить в роли посредников, подчеркнул президент Беларуси. "Необходимо этой возможностью воспользоваться, а не выступать в роли статистов или союзников по военно-политическим блокам, таким как НАТО или ОДКБ, - предложил Лукашенко. - Нужно в хорошем смысле нарушить монополию диалога по этим вопросам только между большими странами".

Минск хочет быть посредником в урегулировании конфликтов

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер рассказал о действиях возглавляемой им структуры по урегулированию конфликта в Украине и поддержал инициативу белорусского лидера: "Даже учитывая наследие ОБСЕ, нужно подумать о формате "Хельсинки-2", о котором говорил президент Лукашенко", - отметил Гремингер.

По словам бывшего генсекретаря ОДКБ Николая Бардюжи, "Минск не в первый раз становится площадкой для поиска решений очень сложных внешнеполитических проблем". В этой связи он упомянул работу Минской группы по Нагорному Карабаху и Минские соглашения по ситуации в Донбассе. "Можно сказать, что Беларусь опять берет на себя ответственность за организацию работы по выходу из существующего сегодня очень сложного положения в Восточной Европе", - считает Бардюжа.

Джеймс Аппатурай, в свою очередь также отметил, что Минск стремится содействовать снижению напряженности в регионе. "Нужно всячески поддерживать прозрачность, когда идет речь о проведении военных учений. Беларусь полностью соответствует букве и духу закона в этом смысле", - подчеркнул представитель НАТО.

Нейтральность или приемлемость?

Белорусско-российские военные учения "Запад-2017"

При этом участники конференции не заостряли внимание на оценке статуса Беларуси, заключившей военный союз с Россией в рамках ОДКБ. Бывший генеральный секретарь этой организации Николай Бордюжа назвал Белоруссию "не вовлеченной в конфликт страной", добавив, что он не верит "в возможность существования нейтральных стран".

Участник минского форума, бывший глава МИДа Финляндии Туомиоя Эркки также отметил, что "концепция нейтральности стран уже не работает в полной мере". "Никто из нас не может быть полностью нейтральным, когда мы видим нарушения прав человека, военные преступления. Мы все призваны в рамках различных мирных соглашений бороться с этим", - сказал Эркки.

В интервью корреспонденту DW директор белорусского института "Политическая сфера" Андрей Казакевич предложил назвать Минск "не нейтральной, а приемлемой площадкой для диалога". А эксперт польского Центра восточных исследований OSW Камил Клышински добавил, что в буквальном понимании Беларусь не может считаться нейтральной страной, но она "пытается действовать нейтрально там, где это возможно". "Например, по вопросу Крыма, по вопросу Донбасса Беларусь воздерживается от каких-то жестких однозначных деклараций", - отметил Клышински.

Польский эксперт согласился с Казакевичем в том, что отношение Запада к белорусскому руководству немного изменилось. По его словам, теперь вопросы прав человека и демократии в Беларуси не блокируют полностью сотрудничество между Западом и Беларусью, но они не сняты с повестки дня. При этом Клышински выразил сомнение в том, что инициатива "Хельсинки-2" возможна "в полном маштабе", но подчеркнул, что "само стремление к этому очень важно для Беларуси".

Причина не в инициативах Минска, а в изменении геополитической ситуации

По словам профессора Рэдфордского университета Григория Иоффе, автора ряда книг и статей о Беларуси, еще несколько лет назад идея проведения форума в Минске с участием Николая Бордюжи, Джеймса Аппатурая и Александра Лукашенко, и мысль о том, что Беларусь может выступить в роли нейтрального посредника, выглядели бы фантастикой.

При этом американский эксперт не считает, что Запад изменил отношение к Беларуси в результате мирных инициатив официального Минска. "Причиной стало изменение геополитической ситуации. Сохранить Беларусь в качестве независимого государства вдруг оказалось более важной задачей, чем распространение демократии. А официальный Минск, пользуясь этой ситуацией, начинает лоббировать идею "Хельсинки-2", - считает Григорий Иоффе.

В форуме "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех", проходящем в Минке в рамках негосударственной экспертной инициативы "Минский диалог", принимают участие 350 экспертов и официальных лиц более чем из 40 стран.

Смотрите также:

Реликты холодной войны Советский истребитель МиГ Гонка вооружений, геополитическая, экономическая и идеологическая конфронтация Востока и Запада продолжались несколько десятилетий. И оставили следы, о которых повествует фотовыставка "Реликты холодной войны" , открывшаяся в Музее современной истории Германии (Haus der Geschichte) в Бонне. На снимке: советский МиГ на бывшей базе советских и потом российских войск в бывшей ГДР.

Реликты холодной войны Руины советской военно-морской базы в Латвии Автор представленных в боннской экспозиции работ - фотограф из Нидерландов, лауреат премий World Press Photo и Street Photography Мартин Рёмерс. Более 10 лет он работал над проектом. Он побывал в постсоветских республиках, в бывших "братских" соцстранах, а также в Западной Европе, и снимал заброшенные военные базы, полигоны, бункеры, другие реликты холодной войны.

Реликты холодной войны Брошенный танк Поразительное сочетание лаконичности с выразительностью и эмоциональной насыщенностью отличает работы Рёмерса. Сюрреалистичные фотографии красноречиво говорят о том, сколь бессмысленны были подрывавшие бюджет и разрушавшие экономику колоссальные расходы на холодную войну. Кому он сегодня нужен - этот ржавеющий советский танк на бывшем полигоне в восточногерманском Альтенграбове?..

Реликты холодной войны Советские ракеты в Польше Бункеры, военные заводы, полигоны, - все это создавалось по обе стороны "железного занавеса". В свое время факт существования этих объектов как на Востоке, так и на Западе держался в строжйшем секрете, но в 1990-е годы многие из них были выведены из эксплуатации и сегодня представляют интерес разве что для туристов, - как это укрытие для советских ракет в Польше.

Реликты холодной войны Центр радиошпионажа на "Чертовой горе" Этот искусственный холм под названием Тойфельсберг в западной части немецкой столицы - самое высокое место Берлина. Его точная высота - около 122 метров. На вершине - башни с круглыми куполами. Во вемена холодной войны на "Чертовой горе" (так ее название переводится с немецкого) располагалась американская радиолокационная станция, центр радиошпионажа.

Реликты холодной войны Бывший ангар для британских истребителей в Лаарбрухе О бессмысленности холодной войны и ее последствиях просто необходимо напоминать - особенно сейчас, когда ситуация в мире вновь обострилась, считает Мартин Рёмерс.

Реликты холодной войны База советских подводных лодок в Крыму В Балаклавской бухте в Крыму до сих пор находится секретный военный объект времен холодной войны - подземная база подводных лодок. "Объект 825ГТС" должен был помочь защитить советские ядерные подлодки, если будет использовано оружие массового поражения. Предполагалось, что подлодки затем смогут выйти в море и нанести ответный удар. В 1993 году объект был выведен из эксплуатации. Что с ним сейчас?

Реликты холодной войны Подземная база снабжения бундесвера Строя подземные бункеры, Восток и Запад надеялись защититься с их помощью от возможного нападения противника. Сюда должны были эвакуироваться правительственные учеждения, здесь хранились оружие и провиант. Бункеры постоянно находились в состоянии боевой готовности. На фото: бывшая база снабжения бундесвера в западногерманском Лорхе.

Реликты холодной войны Ядерный центр в Великобритании Центр исследований в области ядерных вооружений Орфорд-Несс в Великобритании внешне выглядел не очень внушительно. Его небольшие наземные бетонные сооружения напоминали доты времен Второй мировой войны. Но основные, по последнему слову техники оборудованные объекты находились под землей.

Реликты холодной войны Убежище для номенклатуры А вот так выглядит подземный зал для совещаний в бывшем секретном советском бункере в Латвии. Оборудованный на 9-метровой глубине, он предназначался для республиканской номенклатуры. Во времена холодной войны в бункере было все необходимое, чтобы прожить там несколько месяцев после ядерного удара противника. Автор: Наталия Королева

