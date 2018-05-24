 Форум в Минске: может ли Александр Лукашенко стать миротворцем? | Беларусь и белорусы: новости и аналитика | DW | 24.05.2018
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Беларусь

Форум в Минске: может ли Александр Лукашенко стать миротворцем?

Осуществима ли инициатива Лукашенко "Хельсинки-2"? Способна ли Беларусь стать посредником в урегулировании конфликтов в регионе? Эти и другие темы обсуждались в ходе форума в Минске.

Александр Лукашенко

Лукашенко примеряет на себя роль миротворца

Во второй день форума "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех", проходящего с 23 по 25 мая в Минске, обсуждалась инициатива президента Беларуси Александра Лукашенко о начале многостороннего международного диалога "Хельсинки-2". Его целью, по словам белорусского лидера, должно стать восстановление взаимного доверия и снижение напряженности в Европе. "В направлении мира я готов идти, хотите - впереди, хотите - рядом: где скажете. Главное, чтобы был мир", - заявил Александр Лукашенко.

Заявлению президента Беларуси предшествовала открытая дискуссия о напряженной ситуации в регионе, в частности, причинах конфликта на востоке Украины. Участие в обсуждении, помимо Александра Лукашенко, приняли бывший генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Николай Бардюжа и заместитель помощника генсекретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Джеймс Аппатурай.

Уникальный шанс для "средних и малых стран"

По словам белорусского лидера, официальный Минск "не рвется в миротворцы", но "кровно заинтересован в восстановлении мира в Украине". "Если в Украине не будет мира, будет жарко не только нам, но и всем вам. Этот конфликт как можно раньше нужно не просто погасить - ликвидировать", - считает Лукашенко.

Участники форума в Минске

Участники форума в Минске

В силу непримиримости позиций ключевых игроков именно средние и малые страны получают уникальную возможность выступить в роли посредников, подчеркнул президент Беларуси. "Необходимо этой возможностью воспользоваться, а не выступать в роли статистов или союзников по военно-политическим блокам, таким как НАТО или ОДКБ, - предложил Лукашенко. - Нужно в хорошем смысле нарушить монополию диалога по этим вопросам только между большими странами".

Минск хочет быть посредником в урегулировании конфликтов

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер рассказал о действиях возглавляемой им структуры по урегулированию конфликта в Украине и поддержал инициативу белорусского лидера: "Даже учитывая наследие ОБСЕ, нужно подумать о формате "Хельсинки-2", о котором говорил президент Лукашенко", - отметил Гремингер.

По словам бывшего генсекретаря ОДКБ Николая Бардюжи, "Минск не в первый раз становится площадкой для поиска решений очень сложных внешнеполитических проблем". В этой связи он упомянул работу Минской группы по Нагорному Карабаху и Минские соглашения по ситуации в Донбассе. "Можно сказать, что Беларусь опять берет на себя ответственность за организацию работы по выходу из существующего сегодня очень сложного положения в Восточной Европе", - считает Бардюжа.

Джеймс Аппатурай, в свою очередь также отметил, что Минск стремится содействовать снижению напряженности в регионе. "Нужно всячески поддерживать прозрачность, когда идет речь о проведении военных учений. Беларусь полностью соответствует букве и духу закона в этом смысле", - подчеркнул представитель НАТО.

Нейтральность или приемлемость?

Российские танки в военных учениях в Беларуси

Белорусско-российские военные учения "Запад-2017"

При этом участники конференции не заостряли внимание на оценке статуса Беларуси, заключившей военный союз с Россией в рамках ОДКБ. Бывший генеральный секретарь этой организации Николай Бордюжа назвал Белоруссию "не вовлеченной в конфликт страной", добавив, что он не верит "в возможность существования нейтральных стран".

Участник минского форума, бывший глава МИДа Финляндии Туомиоя Эркки также отметил, что "концепция нейтральности стран уже не работает в полной мере". "Никто из нас не может быть полностью нейтральным, когда мы видим нарушения прав человека, военные преступления. Мы все призваны в рамках различных мирных соглашений бороться с этим", - сказал Эркки.

В интервью корреспонденту DW директор белорусского института "Политическая сфера" Андрей Казакевич предложил назвать Минск "не нейтральной, а приемлемой площадкой для диалога". А эксперт польского Центра восточных исследований OSW Камил Клышински добавил, что в буквальном понимании Беларусь не может считаться нейтральной страной, но она "пытается действовать нейтрально там, где это возможно". "Например, по вопросу Крыма, по вопросу Донбасса Беларусь воздерживается от каких-то жестких однозначных деклараций", - отметил Клышински.

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Польский эксперт согласился с Казакевичем в том, что отношение Запада к белорусскому руководству немного изменилось. По его словам, теперь вопросы прав человека и демократии в Беларуси не блокируют полностью сотрудничество между Западом и Беларусью, но они не сняты с повестки дня. При этом Клышински выразил сомнение в том, что инициатива "Хельсинки-2" возможна "в полном маштабе", но подчеркнул, что "само стремление к этому очень важно для Беларуси".

Причина не в инициативах Минска, а в изменении геополитической ситуации

По словам профессора Рэдфордского университета Григория Иоффе, автора ряда книг и статей о Беларуси, еще несколько лет назад идея проведения форума в Минске с участием Николая Бордюжи, Джеймса Аппатурая и Александра Лукашенко, и мысль о том, что Беларусь может выступить в роли нейтрального посредника, выглядели бы фантастикой.

При этом американский эксперт не считает, что Запад изменил отношение к Беларуси в результате мирных инициатив официального Минска. "Причиной стало изменение геополитической ситуации. Сохранить Беларусь в качестве независимого государства вдруг оказалось более важной задачей, чем распространение демократии. А официальный Минск, пользуясь этой ситуацией, начинает лоббировать идею "Хельсинки-2", - считает Григорий Иоффе.

В форуме "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех", проходящем в Минке в рамках негосударственной экспертной инициативы "Минский диалог", принимают участие 350 экспертов и официальных лиц более чем из 40 стран.

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    Автор: Наталия Королева


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