Фонд Сороса - заноза для правых популистов не только в Венгрии

После того, как правительство в Будапеште приняло спорный закон об НПО, обязывающий их пройти регистрацию и во всех публикациях указывать, что они являются "организациями, получающими финансирование из-за границы" (если таковое имеется), а также предписывающий сообщать государству об источниках своего финансирования, под угрозой закрытия оказались структуры, связанные с Джорджем Соросом. В частности, речь идет о Центрально-Европейском университете (ЦЕУ) и фонде "Открытое общество". Фонд заявил о том, что переезжает из Будапешта в Берлин.

По данным венгерского портала 444.hu, отделение фонда в Будапеште будет закрыто 31 августа. Прежде чем этот региональный центр окончательно переедет в столицу ФРГ, будет создан временный офис в Вене, пишет далее венгерское издание. По его данным, в будапештском фонде Сороса работают около 100 человек, 60 процентов из них - местные сотрудники.

"Открытое общество" - в поддержку демократических ценностей

Среди тех, кто в Венгрии и за ее пределами критикует деятельность местного фонда "Открытое общество", регионального центра благотворительной организации финансиста и филантропа Джорджа Сороса, часто звучат обвинения в адрес самого Сороса, который, по словам его критиков, заработал свое состояние на биржевых спекуляциях и сомнительных сделках. Несмотря на подобного рода выпады, американскому миллиардеру, выходцу из Венгрии еврейского происхождения, удалось создать имидж глобального активиста, который поддерживает развитие гражданского общества во всем мире с помощью созданных и финансируемых им фондов.

Здание Центрально-Европейского Университета в Будапеште

Один из них - фонд "Открытого общества" в Венгрии, который выступает за демократические ценности: соблюдение прав человека, свободу мнений, защиту меньшинств и гражданское общество, которое влияет на государственную власть. В Венгрии Фонд "Открытое общество" поддерживает программы и проекты по интеграции и уважительному отношению к мигрантам.

Поэтому его деятельность вызывает у премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, выступающего против массовой миграции и притока в страну беженцев, а также у сторонников Орбана, резкую критику. В частности, премьер заявил, что не расстроен закрытием регионального центра в Будапеште. "Вы можете понять, что я не буду плакать, если фонд "Открытое общество" покинет Венгрию", - заявил он в конце апреля в интервью венгерскому радио.

Критика в адрес Сороса

Не только в Венгрии, но и в других странах Восточной Европы либеральные идеи фонда подвергаются критике со стороны правых популистов. С некоторых пор и отдельные представители немецких консервативных кругов выражают недовольство деятельностью Джорджа Сороса. Так, на сайте The European они рассказывают о "секретной сети организаций, созданной Соросом", а также высказывают предположения о том, что Сорос при помощи НПО оказывает влияние на правительства нелюбимых им стран и финансово поддерживает левоориентированные протестные движения. Кроме того, не всем читателям этого сайта по душе и то, что Сорос выступает в защиту сексуальных меньшинств и прав женщин-мусульманок.

Джорд Сорос

В свою очередь расположенная в Израиле организация "Мониторинг НПО" рассматривает выделение фондом Сороса средств на ряд гуманитарных проектов на Ближнем Востоке как свидетельство того, что фонд "Открытое общество" поддерживает антиизраильские тенденции. Ольга Дойч из "Мониторинг НПО" считает, что "фонд способствует возникновению разногласий, поскольку сам является важным участником политических процессов во всем мире - при этом его деятельность не является прозрачной".

Следующий упрек, который звучит также и в адрес других влиятельных фондов, - то, что Сорос с помощью созданных им структур и личных финансовых возможностей продвигает собственную повестку дня, не обладая демократической легитимностью.

"Рассматривая такого рода претензии, естественно, можно принципиально задать вопрос: каким образом оказывается поддержка определенным группам гражданского общества, - отмечает Ян Никлас Энгельс (Jan Niklas Engels) из будапештского филиала немецкого фонда имени Фридриха Эберта (Friedrich-Ebert-Stiftung). - Но это все равно не является аргументом в пользу того, что лишь государству позволено финансировать гражданское общество".

Фонд переедет в Берлин

Конечно, можно спорить о личности Джорджа Сороса, и том, как он заработал свои деньги, признает Мануэль Саррацин (Manuel Sarrazin), депутат бундестага от партии "зеленых". Но, продолжает депутат, факт остается фактом: основанные Соросом фонды достигли многого, несмотря на то, что кто-то и не одобряет их деятельность: "Они инвестировали много денег, чтобы укрепить гражданское общество в Восточной Европе".

Генеральный секретарь Федерального объединения немецких фондов Феликс Ольденбург (Felix Oldenburg) видит в критике в адрес Сороса слабую попытку обвинить его просто по принципу "ты виноват лишь в том, что богат", а в случае с закрытием фонда "Открытого общества" в Венгрии - еще и проявление антисемитизма.

Ольденбург считает фонд Сороса примером прозрачной деятельности и везде это подчеркивает. Он обеспокоен обстоятельствами, при которых фонд "Открытое общество" был вынужден покинуть Будапешт. Но, отмечает генеральный секретарь Федерального объединения немецких фондов, это лишь подчеркивает особую значимость Берлина как места, куда переезжает второй по величине и значимости благотворительный фонд в мире.

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