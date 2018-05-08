ФИФА оштрафовала РФС за расистские выкрики болельщиков

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) оштрафовала Российский футбольный союз (РФС) за поведение российских болельщиков на товарищеском матче Россия - Франция в Санкт-Петербурге в марте 2018 года. РФС предстоит выплатить 30 тысяч швейцарских франков (примерно 30 тысяч долларов), сообщает пресс-служба ФИФА во вторник, 8 мая.

По итогам тщательного расследования, включающего изучение видеозаписей и анализ всех обстоятельств, Дисциплинарный комитет ФИФА пришел к выводу, что РФС нарушил 58-ю статью Дисциплинарного кодекса международной федерации, допустив дискриминирующие кричалки болельщиков.

ФИФА борется с дискриминацией на чемпионатах

ФИФА руководствуется принципом "нулевой терпимости" в отношении дискриминации и борется с ней различными способами, отмечается в заявлении. В частности, с 2015 года действует "антидискриминационная система мониторинга", в рамках которой проводилось и будет вестись наблюдение за всеми играми чемпионата мира, Кубка конфедераций в 2017 году и ЧМ-2018. Организация призвала болельщиков приходить на стадионы с настроем на "единство, мир и дружбу".

27 марта во время товарищеского матча Россия - Франция в Санкт-Петербурге со стороны некоторых российских болельщиков подверглись оскорблениям Поль Погба, Усман Дембеле и другие темнокожие игроки французской сборной. "Расизму нет места на футбольном поле", - заявила позже министр спорта Франции Лора Флессель.

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