 ФИФА ответила на письмо Amnesty по поводу Оюба Титиева | Новости из Германии о России | DW | 23.05.2018
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Россия

ФИФА ответила на письмо Amnesty по поводу Оюба Титиева

Более 10 международных и российских правозащитных организаций считают, что ФИФА должна содействовать соблюдению прав человека в странах, где под ее эгидой проводятся соревнования.

Чеченский правозащитник Оюб Титиев

Чеченский правозащитник Оюб Титиев

Генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура выразила обеспокоенность в связи с делом главы чеченского офиса правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, который с января 2018 года находится в СИЗО по сфабрикованному, как считают правозащитники, обвинению в хранении наркотиков. Заявление Самуры приводится в пресс-релизе правозащитной организации Amnesty International (AI), обнародованном в среду, 23 мая.

Генсек ФИФА убеждена, что правозащитникам должна быть гарантирована возможность осуществлять свою деятельность свободно, не опасаясь негативных последствий. "Поэтому даже в отсутствие у нас указаний на то, что задержание Титиева может быть как-то связано с деятельностью ФИФА или с проведением чемпионата мира по футболу, ситуация с господином Титиевым вызывает у нас глубокую обеспокоенность", - цитирует AI заявление Самуры, датированное 18 мая. ФИФА, отвечая правозащитным организациям, призывает в деле Титева к справедливому суду в соответствии с международными стандартами.

Контекст

В правозащитном центре считают сфабрикованными все обвинения в адрес главы чеченского отделения, требуют освобождения Титиева и наказания лиц, ответственных за его преследование. (13.02.2018)

Чечня остается отдельным правовым пространством. Раньше на нее пытались распространить российские законы, но теперь Москва поощряет чеченское беззаконие, считает Иван Преображенский. (11.01.2018)

14 международных и российских правозащитных организаций, в том числе AI, Human Rights Watch, Комитет против пыток и ЛГБТ-сеть, 28 апреля направили письмо в ФИФА с просьбой прокомментировать дело Оюба Титиева. В письме, в частности, указывалось, что ФИФА обязана содействовать соблюдению прав человека в странах, где под ее эгидой проводятся соревнования. При этом правозащитники ссылались, в частности, на статью 3 Устава ФИФА, в которой прописано, что федерация должна содействовать соблюдению международно признанных прав человека.

Авторы послания отметили, что ФИФА обладает "уникальными возможностями  воздействия на российские власти в данной ситуации". Чемпионат мира по футболу в России начинается 14 июня.

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    В списках не значатся

    Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

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    Статистика по регионам

    Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

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    Узники совести

    Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу". 

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    Против веры, оппозиции и экологии

    "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново.

    Автор: Елена Барышева


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Дело Оюба Титиева: "Такой толщины подлог скрыть просто невозможно" (08.02.2018)

 

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Число политзаключенных в РФ растет каждый год: в тюрьмах их, по оценкам правозащитников, как минимум 167 человек. За что и где они подверглись уголовному преследованию - в инфографике DW. (14.05.2018)  

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