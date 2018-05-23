ФИФА ответила на письмо Amnesty по поводу Оюба Титиева

Генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура выразила обеспокоенность в связи с делом главы чеченского офиса правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, который с января 2018 года находится в СИЗО по сфабрикованному, как считают правозащитники, обвинению в хранении наркотиков. Заявление Самуры приводится в пресс-релизе правозащитной организации Amnesty International (AI), обнародованном в среду, 23 мая.

Генсек ФИФА убеждена, что правозащитникам должна быть гарантирована возможность осуществлять свою деятельность свободно, не опасаясь негативных последствий. "Поэтому даже в отсутствие у нас указаний на то, что задержание Титиева может быть как-то связано с деятельностью ФИФА или с проведением чемпионата мира по футболу, ситуация с господином Титиевым вызывает у нас глубокую обеспокоенность", - цитирует AI заявление Самуры, датированное 18 мая. ФИФА, отвечая правозащитным организациям, призывает в деле Титева к справедливому суду в соответствии с международными стандартами.

14 международных и российских правозащитных организаций, в том числе AI, Human Rights Watch, Комитет против пыток и ЛГБТ-сеть, 28 апреля направили письмо в ФИФА с просьбой прокомментировать дело Оюба Титиева. В письме, в частности, указывалось, что ФИФА обязана содействовать соблюдению прав человека в странах, где под ее эгидой проводятся соревнования. При этом правозащитники ссылались, в частности, на статью 3 Устава ФИФА, в которой прописано, что федерация должна содействовать соблюдению международно признанных прав человека.

Авторы послания отметили, что ФИФА обладает "уникальными возможностями воздействия на российские власти в данной ситуации". Чемпионат мира по футболу в России начинается 14 июня.

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