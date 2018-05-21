ФИФА не нашла допинг в пробах игроков сборной России

Ни один из игроков расширенного состава национальной сборной России по футболу, заявленных на участие в ЧМ-2018, не был уличен в применении допинга, сообщила ФИФА во вторник, 22 мая. Организация, согласно этому сообщению, провела и продолжает проводить расследование случаев возможного нарушения антидопинговых правил российскими футболистами. В отношении некоторых игроков это расследование еще не завершилось. Однако доказательств применения допинга игроками сборной недостаточно, считает ФИФА, анонсировав, что в ближайшее время предоставит новую информацию.

Ранее в этот же день немецкое андидопинговое агентство NADA потребовало от ФИФА опубликовать результаты своего расследования обвинений российских футболистов в допинге еще до открытия чемпионата мира по футболу в России. "Мы ожидаем заявление ФИФА в ближайшее время. Прошло уже много времени, и становится все сложнее ввести возможные санкции, опирающиеся на результаты расследования", - заявила во вторник глава NADA Андреа Гоцман (Andrea Gotzmann).

Результатов расследования ФИФА ожидал и эксперт по допингу Хайо Зеппельт (Hajo Seppelt), рассказавший о том, что в допинг-пробах из базы данных, переданной WADA информатором в октябре 2017 года, содержатся пробы футболистов нынешней сборной России. "В футболе нужна сила, ее можно увеличить с помощью анаболиков. В футболе нужна также выносливость, комбинация силы и выносливости. Для выносливости может помочь эритропоэтин. То есть нет сомнений, что в применении допинга в футболе есть смысл", - заявил он в эксклюзивном интервью DW.

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