Фитнес для сильно занятых: новинки из Германии

Заниматься спортом нужно три раза в неделю. Но что делать тем, кому некогда? Корреспондент DW побывала на крупнейшей в мире фитнес-ярмарке и даже попробовала батончики из сверчков.
В Германии насчитывается около девяти тысяч фитнес-клубов, в которых по всей стране занимаются десять миллионов человек. Однако сколько клиентов действительно ходят на тренировки, а не просто покупают абонементы, статистика умалчивает. Корреспондент DW побывала на крупнейшей в мире фитнес-ярмарке FIBO-2018 и выяснила, можно ли оставаться в форме, не тратя на это много времени и сил.
Йога на обед
Сейчас в Германии становится популярной бизнес-йога. Это короткая тренировка, которую проводят учителя йоги прямо в офисе. При этом многие упражнения можно делать не только на коврике, но и прямо на стуле. Начинается такая практика со спокойного дыхания. Затем - несколько скруток для спины и шейного отдела позвоночника, наклоны и балансы. Не обходится и без шавасаны - короткой медитации в горизонтальном положении. Для тех, у кого устают глаза и теряется концентрация на рабочем месте, йога-терапевты советуют знакомое с детства упражнение: поднять большой палец вверх и сфокусировать взгляд сначала на нем, а потом на заднем плане. После нескольких повторов смотреть на монитор будет проще.
По словам преподавателя Александра Штокхаузена (Alexander Stockhausen), чаще всего эти занятия проводятся для директоров крупных компаний, банковских служащих и врачей, испытывающих серьезное напряжение. Такие короткие тренировки может оплатить больничная касса или руководитель фирмы. Перерыв на йогу помогает понизить давление, снизить стресс и предотвратить боли в спине. Простые упражнения можно повторять и дома по вечерам. Кстати, йогой теперь можно заниматься и без преподавателя - на ярмарке FIBO представили интерактивный коврик SmartMat, который следит за правильной постановкой рук и ног во время выполнения асан. Специальное приложение для смартфонов будет не только проводить персональную тренировку, но и сообщать об ошибках.
Компактные тренажеры и массажеры
Производители EMS-тренажеров обещают идеальное тело за 20 минут в неделю. Для домашних тренировок понадобится костюм с электрическими стимуляторами мышц и приложение для мобильника. Такой комплект обойдется новичку в две тысячи евро. Занятия отличаются от тренажерного зала: выдержать 20 минут с первого раза вряд ли получится, да и сами импульсы доставляют не самые приятные ощущения. Экспериментировать с EMS чаще, чем раз в неделю не рекомендуют: мышцы не успеют восстановиться и эффект не будет заметным.
Еще один компактный прибор для домашних занятий представила немецкая компания PowrX. На небольшом поясе по бокам закрепляются катушки с тросами. Натягивая тонкие канаты руками и ногами, можно выполнять стандартные упражнения, но с утяжелением. Такое устройство может заменить многие тренажеры в фитнес-клубах, кроме работы со свободными весами. После тренировки или в конце рабочего дня поможет расслабиться портативный массажер Original Bioneck: по форме он напоминает шарф со встроенными стимуляторами, которые вращаются при включении.
Пиво вместо протеинового коктейля
Как известно, немецкие олимпийцы приезжали на игры в Пхёнчхан со своим пивом: в феврале 2018 года в Южную Корею для них доставили 3500 литров безалкогольного напитка. Специально для таких спортсменов, которые не собираются отказываться от пива, но хотят получить от него максимум пользы, в Германии придумали новый сорт Joybräu. По составу оно не уступает протеиновым коктейлям - 21 грамм белка, L-карнитин и высокое содержание аминокислот на 330 миллилитров жидкости. Создатели обещают, что от увлечения таким напитком пивной живот точно не появится. На вкус протеиновое пенистое не похоже на пиво, скорее, оно напоминает квас с добавлением цитрусового сока. Так что ценителям пива этот вариант лучше не пробовать.
Еще один альтернативный вариант спортивного питания, который получил награду FIBO в области инновационных разработок, сложно назвать аппетитным. Кельнская фирма Swarm производит протеиновые батончики из сушенных сверчков, привезенных из Таиланда. Создатели рекомендуют перекусывать ими после тренировки. В одной упаковке содержится около 70-100 спрессованных насекомых, то есть много белка, аминокислот и витамина B12. Если вы все-таки решитесь их попробовать, будьте готовы к тому, что по вкусу они сильно отличаются от классических протеиновых батончиков.
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