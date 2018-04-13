Фитнес для сильно занятых: новинки из Германии

В Германии насчитывается около девяти тысяч фитнес-клубов, в которых по всей стране занимаются десять миллионов человек. Однако сколько клиентов действительно ходят на тренировки, а не просто покупают абонементы, статистика умалчивает. Корреспондент DW побывала на крупнейшей в мире фитнес-ярмарке FIBO-2018 и выяснила, можно ли оставаться в форме, не тратя на это много времени и сил.

Йога на обед

Сейчас в Германии становится популярной бизнес-йога. Это короткая тренировка, которую проводят учителя йоги прямо в офисе. При этом многие упражнения можно делать не только на коврике, но и прямо на стуле. Начинается такая практика со спокойного дыхания. Затем - несколько скруток для спины и шейного отдела позвоночника, наклоны и балансы. Не обходится и без шавасаны - короткой медитации в горизонтальном положении. Для тех, у кого устают глаза и теряется концентрация на рабочем месте, йога-терапевты советуют знакомое с детства упражнение: поднять большой палец вверх и сфокусировать взгляд сначала на нем, а потом на заднем плане. После нескольких повторов смотреть на монитор будет проще.

Интерактивный коврик для йоги

По словам преподавателя Александра Штокхаузена (Alexander Stockhausen), чаще всего эти занятия проводятся для директоров крупных компаний, банковских служащих и врачей, испытывающих серьезное напряжение. Такие короткие тренировки может оплатить больничная касса или руководитель фирмы. Перерыв на йогу помогает понизить давление, снизить стресс и предотвратить боли в спине. Простые упражнения можно повторять и дома по вечерам. Кстати, йогой теперь можно заниматься и без преподавателя - на ярмарке FIBO представили интерактивный коврик SmartMat, который следит за правильной постановкой рук и ног во время выполнения асан. Специальное приложение для смартфонов будет не только проводить персональную тренировку, но и сообщать об ошибках.

Компактные тренажеры и массажеры

Производители EMS-тренажеров обещают идеальное тело за 20 минут в неделю. Для домашних тренировок понадобится костюм с электрическими стимуляторами мышц и приложение для мобильника. Такой комплект обойдется новичку в две тысячи евро. Занятия отличаются от тренажерного зала: выдержать 20 минут с первого раза вряд ли получится, да и сами импульсы доставляют не самые приятные ощущения. Экспериментировать с EMS чаще, чем раз в неделю не рекомендуют: мышцы не успеют восстановиться и эффект не будет заметным.

Еще один компактный прибор для домашних занятий представила немецкая компания PowrX. На небольшом поясе по бокам закрепляются катушки с тросами. Натягивая тонкие канаты руками и ногами, можно выполнять стандартные упражнения, но с утяжелением. Такое устройство может заменить многие тренажеры в фитнес-клубах, кроме работы со свободными весами. После тренировки или в конце рабочего дня поможет расслабиться портативный массажер Original Bioneck: по форме он напоминает шарф со встроенными стимуляторами, которые вращаются при включении.

Пиво вместо протеинового коктейля

Как известно, немецкие олимпийцы приезжали на игры в Пхёнчхан со своим пивом: в феврале 2018 года в Южную Корею для них доставили 3500 литров безалкогольного напитка. Специально для таких спортсменов, которые не собираются отказываться от пива, но хотят получить от него максимум пользы, в Германии придумали новый сорт Joybräu. По составу оно не уступает протеиновым коктейлям - 21 грамм белка, L-карнитин и высокое содержание аминокислот на 330 миллилитров жидкости. Создатели обещают, что от увлечения таким напитком пивной живот точно не появится. На вкус протеиновое пенистое не похоже на пиво, скорее, оно напоминает квас с добавлением цитрусового сока. Так что ценителям пива этот вариант лучше не пробовать.

Протеиновое пиво

Еще один альтернативный вариант спортивного питания, который получил награду FIBO в области инновационных разработок, сложно назвать аппетитным. Кельнская фирма Swarm производит протеиновые батончики из сушенных сверчков, привезенных из Таиланда. Создатели рекомендуют перекусывать ими после тренировки. В одной упаковке содержится около 70-100 спрессованных насекомых, то есть много белка, аминокислот и витамина B12. Если вы все-таки решитесь их попробовать, будьте готовы к тому, что по вкусу они сильно отличаются от классических протеиновых батончиков.

Смотрите также:

Чемпионы Германии, родившиеся в СССР

Выходцы из СССР - чемпионы из Германии Алена Савченко, фигурное катание Алена Савченко родилась в городе Обухове на Украине. В 2003 году переехала в Германию и уже в первом сезоне выиграла с Робином Шолковы чемпионат страны в парном катании. С тех пор каждый год завоевывала для Германии медали на чемпионатах мира и Европы, Олимпийских играх. Последние два года Алена Савченко выступает в паре с уроженцем Франции Бруно Массо. С ним и получила золотую медаль в Пхёнчхане.

Выходцы из СССР - чемпионы из Германии Андрей Климовец, гандбол Андрей Климовец начинал свою профессиональную карьеру в 1991 году в Беларуси. Трижды становился чемпионом страны. С 1996 года в Германии, где выигрывал, среди прочего, первенство ФРГ и трижды - кубок. В октябре 2005 года дебютировал в национальной сборной Германии, в составе которой стал два года спустя чемпионом мира.

Выходцы из СССР - чемпионы из Германии Оксана Чусовитина, спортивная гимнастика Оксана Чусовитина - единственная в истории гимнастка, принимавшая участие в семи летних Олимпиадах. В чемпионатах мира начинала выступать за сборную СССР, потом за Узбекистан (она родилась в Бухаре). В 2012 году переехала в Германию, под флагом которой стала серебряным призером Олимпиады в Пекине и первенства мира, завоевала золото чемпионата Европы.

Выходцы из СССР - чемпионы из Германии Артур Абрахам, бокс Артур Абрахам (настоящее имя Аветик Абрахамян) родился в Армении. Был чемпионом страны среди любителей. В Германии, гражданство которой получил в 2006 году, начал профессиональную карьеру. Стал чемпионом мира в среднем весе по версии IBF, а позже - чемпионом мира во втором среднем весе по версии WBO. Трижды признавался в Германии "боксером года".

Выходцы из СССР - чемпионы из Германии Александр Зверев, теннис Александр Зверев родился в Гамбурге, куда переехали в 1991 году его родители со старшим сыном Мишей (он тоже профессиональный теннисист, как и отец, выступавший за сборную СССР). Александр взял в руку ракетку в пятилетнем возрасте. Сейчас ему 20. Он выиграл семь турниров АТР, победил в юниорском турнире Большого шлема - в открытом чемпионате Австралии. В одиночном рейтинге занимает 5 место в мире.

Выходцы из СССР - чемпионы из Германии Елизавета Рыжих, легкая атлетика Елизавета Рыжих родилась в Омске. В четырехлетнем возрасте вместе с семьей переехала в Германию. Выступала за сборную ФРГ на Олимпийских играх 2012 и 2016 годов, в нескольких чемпионатах мира и Европы. Трижды завоевывала медали европейских чемпионатов в соревнованиях по прыжкам с шестом. Ее высшее личное достижение - 4,75 м.

Выходцы из СССР - чемпионы из Германии Дмитрий Овчаров, настольный теннис Дмитрий Овчаров родился в Киеве, в семье чемпиона СССР по настольному теннису Михаила Овчарова. Стал заниматься настольным теннисом с отцом уже в Германии, куда семья переехала, спасаясь от последствий Чернобыля. Многократный призер Олимпийских игр, чемпионатов Европы и мира. Дмитрий Овчаров - обладатель 11 золотых медалей в личном и командном зачетах. Вторая ракетка мира по рейтингу ITTF.

Выходцы из СССР - чемпионы из Германии Денис Калиберда, волейбол Денис Калиберда - "потомственный" волейболист. Его отец выступал за сборную Украины. Сын, родившийся в Полтаве, начал профессиональную карьеру волейболиста уже в Германии. В 2008 году дебютировал в сборной ФРГ, в составе которой завоевал бронзовые медали чемпионата мира в Польше в 2014 году и стал серебряным призером чемпионата Европы три года спустя. Сыграл 145 матчей за сборную Германии. Автор: Ефим Шуман



Экстримальное путешествие по Якутии