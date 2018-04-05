Финляндия разрешила строить "Северный поток-2"

Финские власти в четверг, 5 апреля, дали разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Финляндии. Согласно нынешнему плану, газопровод будет проходить по финской территории 374 километра. Всего соединяющий Россию и Германию по дну Балтийского моря газопровод должен иметь протяженность в 1220 километров.

Хельсинки выдвинул строителям газопровода несколько требований - это и соблюдение экологической безопасности моря, и сохранение условий для осуществления других инфраструктурных проектов в этой зоне. Согласие дается на срок в 50 лет.

Финляндия должна выдать строителям газопровода еще одно разрешение - в соответствии с требованиями закона о воде. Аналитики ожидают, что оно будет получено в ближайшие недели. Всего "Северный поток-2" будет проходить через территории России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии, причем получение разрешений проходит по графику, считает компания-оператор Nord Stream 2.

Немецкое разрешение

В конце марта Nord Stream 2 получила разрешение на прокладку участка "Северного потока-2" в немецкой экономической зоне. Этот документ, выданный Федеральным ведомством по морскому судоходству и гидрографии, был последним условием для строительства и эксплуатации газопровода "Северный поток-2" в Германии.

"Мы рады, что теперь получены все необходимые разрешения для немецкого участка трубопровода длиной 85 километров", - заявил менеджер компании Йенс Ланге (Jens Lange), отвечающий за получение разрешений. В конце января горное управление немецкого города Штральзунд выдало разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода в территориальных водах ФРГ и в сухопутной части в районе Любмина вблизи Грайфсвальда.

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