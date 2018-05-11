 Финал Лиги чемпионов: Киев между жадностью и гостеприимством | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 11.05.2018
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Украина

Финал Лиги чемпионов: Киев между жадностью и гостеприимством

Номер в отеле за 1800 евро - не шутка. Такую сумму предлагают заплатить за сутки футбольным болельщикам в Киеве во время финала Лиги чемпионов. Что же победит: жадность или гостеприимство?

За такую квартиру на время проведения Лиги чемпионов ее хозяева могут получить сумму, равную среднему месячному заработку

За такую квартиру на время проведения Лиги чемпионов ее хозяева могут получить сумму, равную среднему месячному заработку (предложение с сайта Airbnb)

Уже через три недели в украинской столице состоится одно из самых престижных футбольных событий в мире - финал Лиги чемпионов УЕФА. 26 мая на поле киевского НСК "Олимпийский" встретятся английский "Ливерпуль" и испанский "Реал". Ожидается, что в Киев прибудет более 30 тысяч футбольных фанатов.

Неадекватные цены

Тем временем все больше болельщиков выражают возмущение завышенными ценам в отелях в дни футбольного уик-энда, которые выросли в 30-45 раз. Такие данные со ссылкой на мониторинг консалтинговой компании CBRE Ukraine приводит информационное агентство "Интерфакс-Украина".

Стандартный двухместный номер в гостинице среднего класса на окраине города будет стоить от 1500-4000 евро в сутки. Сайт популярного сервиса бронирования жилья Booking.com сообщает, что на даты 26-27 мая "99 процентов квартир уже недоступны на нашем сайте". Самый дешевый доступный отель, согласно поиску на сайте, находится на выезде из Киева. Сутки в его двухместном номере обойдутся туристу в 736 евро. Рекордную цену из доступных в эти дни помещений предлагает отель на Андреевском спуске по 4798 евро за ночь в стандартном двухместном номере.

В отеле возле метро Нивки, что расположено далеко от центра, можно переночевать за 3 тысячи евро (предложение с сайта booking.com)

В отеле возле метро "Нивки", что расположено далеко от центра, можно переночевать за 3 тысячи евро (предложение с сайта booking.com)

На сайте же Booking.com можно найти и варианты поселения в хостелах. Самое дешевое предложение на выбранные даты 96 евро в сутки за койко-место в 4-местном номере общего типа на выезде из Киева. В обычные дни те же услуги в этом хостеле стоят всего несколько евро. Самый дорогой хостел по рейтингу Booking.com расположен в 800 метрах от стадиона, и сутки в 6-местном общем номере будут стоить в день финала Лиги чемпионов 480 евро.

200 евро за советский колорит

Не обошел жилищный бум и популярный в Европе сервис аренды жилья Airbnb. Предприимчивые жители Киева и здесь успели установить антирекорд цен. Многие из тех, у кого есть свободная кровать, комната или целая квартира, дали объявление на сайте Airbnb с припиской, что предложение действует исключительно в дни финала футбольного чемпионата. Конечно, цены на данном сайте значительно ниже, чем те, что предлагают отели и хостелы. Однако, все равно остаются заоблачными относительно качества предложенного жилья.

Брутальная советская мебель в комнате за 238 евро в сутки

"Брутальная советская мебель" в комнате за 238 евро в сутки (предложение на сайте Airbnb)

Например, Виктория предлагает свою 1-комнатную квартиру, расположенную в 10 минутах от "Олимпийского" за 238 евро в сутки. Как пишет женщина, в квартире есть все необходимое, а также "брутальная советская мебель". А вот Александр за ту же цену предлагает детскую комнату в собственной квартире в отдаленном спальном районе Киева, дорога от которого на общественном транспорте до стадиона продлится более часа. При тщательном поиске на сайте можно найти и более адекватные цены - но часто можно встретить предложения комнаты в общежитии или квартиры в ужасном состоянии.

"Быстрая нажива"

Эксперты по недвижимости считают, что цены на жилье во время таких крупных событий повышаются и в других странах, однако в Украине это явление достигло слишком больших масштабов. "Этот всплеск носит искусственный характер. Скорее всего, такие предложения не найдут своего покупателя", - считает Роман, риэлтор недвижимости в Киеве.

Социологи же объясняют такое поведение некоторых украинцев нестабильностью и кризисами в стране, которые способствуют возникновению среды "быстрой наживы". "В таких условиях люди начинают задумываться: "будет ли у меня еще возможность так заработать? Надо пользоваться моментом", - констатирует в разговоре с DW основательница социологического агентства "Фама" Марьяна Малачивская. Она предполагает, что такие действия спекулянтов вредят имиджу Украины среди туристов.

Украинское гостеприимство бесплатно

Есть и немало киевлян, которые ни за что не хотят портить у футбольных болельщиков из Великобритании и Испании представление об украинском гостеприимстве. С призывом стать культурным дипломатом Украины и бесплатно принять в своих домах иностранных болельщиков в соцсетях выступил 27-летний киевлянин Виктор Кылымар. Мужчина рассказал DW, что его возмутили цены на жилье в Киеве в дни проведения Лиги чемпионов.

Виктор Кылымар

Виктор Кылымар

"Мы подумали, что в Киеве проживает несколько миллионов человек, и принять у себя 30 тысяч фанатов выглядит достаточно реальным. Нам хотелось бы, чтобы у украинцев была возможность показать свое гостеприимство и европейскую самоорганизованность", - отметил киевлянин.

Кылымар создал в сети Facebook сообщество желающих предложить бесплатный ночлег иностранным футбольным фанатам. За несколько дней существования группы "Kyiv FREE couch for football fans 26/05/18"к ней присоединились более пяти тысяч киевлян и гостей, желающих приехать на финальную игру. Несколько сотен украинцев уже нашли себе гостей из числа болельщиков. Столько же сообщений от иностранцев, ищущих ночлег или советы по транспорту, маршрутам и другим логистическим вопросам. Объявления с предложениями продолжают появляться в группе каждый час.

"Не только декларировать европейские ценности"

Контекст

Финальный матч главного футбольного клубного турнира Европы в 2018 году примет стадион "Олимпийский" в Киеве. (15.09.2016)

В финальном матче главного европейского футбольного турнира "Реал" обыграл туринский "Ювентус" со счетом 4:1. Мадридцы стали первым клубом, выигравшим Лигу чемпионов дважды подряд. (03.06.2017)

На футбольном первенстве мира речь идет не о понимании между народами, а о корыстных интересах. Политики не должны участвовать в этом спектакле, считает евродепутат от "зеленых" Ребекка Хармс. (04.05.2018)

Среди сообщений часто встречаются просто слова благодарности украинцам за гостеприимство. "Лично я не приеду на финал, но хочу поблагодарить всех тех людей, кто предлагает жилье и помощь тем, кто приедет. Это невероятная гостеприимность и показатель того, чем является футбол и честная игра на самом деле", - написал Жерар Райзенманн, болельщик "Ливерпуля".

Виктор Кылымар также отметил, что жадность и коварство, которые проявились в ценах на жилье, вызвали у него и его друзей неудержимое желание максимально отмежеваться от этих проявлений и показать иностранным гостям другую сторону Украины - открытость, человечность и доброжелательность простых людей. "Мы не хотели бы просто декларировать так называемые европейские ценности, а действительно их воплощать в качественной и счастливой жизни", - подчеркнул основатель инициативы бесплатного размещения футбольных фанатов во время финала Лиги чемпионов в Киеве.

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    Автор: Андреас Штен-Цимонс, Александра Елкина


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