Финал Лиги чемпионов: Киев между жадностью и гостеприимством

Уже через три недели в украинской столице состоится одно из самых престижных футбольных событий в мире - финал Лиги чемпионов УЕФА. 26 мая на поле киевского НСК "Олимпийский" встретятся английский "Ливерпуль" и испанский "Реал". Ожидается, что в Киев прибудет более 30 тысяч футбольных фанатов.

Неадекватные цены

Тем временем все больше болельщиков выражают возмущение завышенными ценам в отелях в дни футбольного уик-энда, которые выросли в 30-45 раз. Такие данные со ссылкой на мониторинг консалтинговой компании CBRE Ukraine приводит информационное агентство "Интерфакс-Украина".

Стандартный двухместный номер в гостинице среднего класса на окраине города будет стоить от 1500-4000 евро в сутки. Сайт популярного сервиса бронирования жилья Booking.com сообщает, что на даты 26-27 мая "99 процентов квартир уже недоступны на нашем сайте". Самый дешевый доступный отель, согласно поиску на сайте, находится на выезде из Киева. Сутки в его двухместном номере обойдутся туристу в 736 евро. Рекордную цену из доступных в эти дни помещений предлагает отель на Андреевском спуске по 4798 евро за ночь в стандартном двухместном номере.

В отеле возле метро "Нивки", что расположено далеко от центра, можно переночевать за 3 тысячи евро (предложение с сайта booking.com)

На сайте же Booking.com можно найти и варианты поселения в хостелах. Самое дешевое предложение на выбранные даты 96 евро в сутки за койко-место в 4-местном номере общего типа на выезде из Киева. В обычные дни те же услуги в этом хостеле стоят всего несколько евро. Самый дорогой хостел по рейтингу Booking.com расположен в 800 метрах от стадиона, и сутки в 6-местном общем номере будут стоить в день финала Лиги чемпионов 480 евро.

200 евро за советский колорит

Не обошел жилищный бум и популярный в Европе сервис аренды жилья Airbnb. Предприимчивые жители Киева и здесь успели установить антирекорд цен. Многие из тех, у кого есть свободная кровать, комната или целая квартира, дали объявление на сайте Airbnb с припиской, что предложение действует исключительно в дни финала футбольного чемпионата. Конечно, цены на данном сайте значительно ниже, чем те, что предлагают отели и хостелы. Однако, все равно остаются заоблачными относительно качества предложенного жилья.

"Брутальная советская мебель" в комнате за 238 евро в сутки (предложение на сайте Airbnb)

Например, Виктория предлагает свою 1-комнатную квартиру, расположенную в 10 минутах от "Олимпийского" за 238 евро в сутки. Как пишет женщина, в квартире есть все необходимое, а также "брутальная советская мебель". А вот Александр за ту же цену предлагает детскую комнату в собственной квартире в отдаленном спальном районе Киева, дорога от которого на общественном транспорте до стадиона продлится более часа. При тщательном поиске на сайте можно найти и более адекватные цены - но часто можно встретить предложения комнаты в общежитии или квартиры в ужасном состоянии.

"Быстрая нажива"

Эксперты по недвижимости считают, что цены на жилье во время таких крупных событий повышаются и в других странах, однако в Украине это явление достигло слишком больших масштабов. "Этот всплеск носит искусственный характер. Скорее всего, такие предложения не найдут своего покупателя", - считает Роман, риэлтор недвижимости в Киеве.

Социологи же объясняют такое поведение некоторых украинцев нестабильностью и кризисами в стране, которые способствуют возникновению среды "быстрой наживы". "В таких условиях люди начинают задумываться: "будет ли у меня еще возможность так заработать? Надо пользоваться моментом", - констатирует в разговоре с DW основательница социологического агентства "Фама" Марьяна Малачивская. Она предполагает, что такие действия спекулянтов вредят имиджу Украины среди туристов.

Украинское гостеприимство бесплатно

Есть и немало киевлян, которые ни за что не хотят портить у футбольных болельщиков из Великобритании и Испании представление об украинском гостеприимстве. С призывом стать культурным дипломатом Украины и бесплатно принять в своих домах иностранных болельщиков в соцсетях выступил 27-летний киевлянин Виктор Кылымар. Мужчина рассказал DW, что его возмутили цены на жилье в Киеве в дни проведения Лиги чемпионов.

Виктор Кылымар

"Мы подумали, что в Киеве проживает несколько миллионов человек, и принять у себя 30 тысяч фанатов выглядит достаточно реальным. Нам хотелось бы, чтобы у украинцев была возможность показать свое гостеприимство и европейскую самоорганизованность", - отметил киевлянин.

Кылымар создал в сети Facebook сообщество желающих предложить бесплатный ночлег иностранным футбольным фанатам. За несколько дней существования группы "Kyiv FREE couch for football fans 26/05/18"к ней присоединились более пяти тысяч киевлян и гостей, желающих приехать на финальную игру. Несколько сотен украинцев уже нашли себе гостей из числа болельщиков. Столько же сообщений от иностранцев, ищущих ночлег или советы по транспорту, маршрутам и другим логистическим вопросам. Объявления с предложениями продолжают появляться в группе каждый час.

"Не только декларировать европейские ценности"

Среди сообщений часто встречаются просто слова благодарности украинцам за гостеприимство. "Лично я не приеду на финал, но хочу поблагодарить всех тех людей, кто предлагает жилье и помощь тем, кто приедет. Это невероятная гостеприимность и показатель того, чем является футбол и честная игра на самом деле", - написал Жерар Райзенманн, болельщик "Ливерпуля".

Виктор Кылымар также отметил, что жадность и коварство, которые проявились в ценах на жилье, вызвали у него и его друзей неудержимое желание максимально отмежеваться от этих проявлений и показать иностранным гостям другую сторону Украины - открытость, человечность и доброжелательность простых людей. "Мы не хотели бы просто декларировать так называемые европейские ценности, а действительно их воплощать в качественной и счастливой жизни", - подчеркнул основатель инициативы бесплатного размещения футбольных фанатов во время финала Лиги чемпионов в Киеве.

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