Финал "Евровидения-2018" начался в Лиссабоне

Основными претендентками на первое место в "Евровидении-2018", который начался в Лиссабоне в субботу вечером в 22 часа по московскому времени, являются Элени Фурейра, выступающая за Кипр, и израильтянка Нетта Барзилай. Они представляют танцевальные композиции "Fuego" и "Toy" соответственно. Всего путевки в финал получили участники из 26 стран.

Финал "Евровидения" без России

Впервые с 2000 года Россия не прошла отборочный тур. Юлия Самойлова с песней "I won't break" не получила достаточного количества баллов от жюри и зрителей во втором полуфинале конкурса. Но в него вышло трио "DoReDos" из Молдавии. На конкурсе коллектив продюсирует Филипп Киркоров. Кроме того - Melovin из Украины, Иева Засимаускайте из Литвы и Элина Нечаева из Эстонии.

Германия рассчитывает на успешное выступление Михаэля Шульте (Michael Schulte) с балладой "You let me walk alone". В минувшие три года представители этой страны, которой не надо проходить отборочный тур как одному из крупнейших плательщиков взносов в казну правообладателя конкурса - Европейского вещательного союза, крайне неудачно выступали на "Евровидении". Два раза подряд они заняли последние место и один раз - предпоследнее.

Сюрпризы "Евровидения-2018"

Однако во время репетиций в Лиссабоне Шульте произвел хорошее впечатление на фанатов и журналистов и перед финалом конкурса вошел в первую десятку рейтингов букмекеров.

Во время финального шоу на сцене Altice Arena в Лиссабоне ожидается выступление победителя прошлого "Евровидения" Салвадора Собрала. В конце 2017 года 28-летний Собрал перенес операцию по пересадке сердца, и это будет его первое появление на публике.

Наш специальный корреспондент в Лиссабоне Андрей Бреннер ведет в "Твиттере" прямую онлайн-трансляцию с финала "Евровидения-2018". twitter.com/dw_russian (@dw_russian)

