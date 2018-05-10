Финал "Евровидения-2018" в Лиссабоне пройдет без России

Второй полуфинал музыкального конкурса "Евровидение-2018" завершился в столице Португалии поздно вечером в четверг, 10 мая. Национальные жюри и телезрители выбрали 10 участников из представителей 18 стран второго отборочного тура.
Melovin и "DoReDos" в финале "Евровидения-2018"
В десятку счастливчиков вошли украинецMelovin с рок-композицией "Under the ladder" и молдавское трио"DoReDos" с танцевальной песней в этностиле "My lucky day". На конкурсе в Лиссабоне коллектив продюcирует Филипп Киркоров.
А вот россиянка Юлия Самойлова с балладой "I won't break" осталась за бортом песенного состязания. В 2017 году Киев запретил российской исполнительнице въезд в Украину, так как до этого Самойлова выступала в аннексированном Крыму, приехав на полуостров с территории России. Это является нарушением украинских законов. В результате Россия бойкотировала конкурс в Киеве. Но тогда же приняла решение отправить Юлию Самойлову на следующее "Евровидение".
Фавориты второго полуфинала "Евровидения-2018"
Прошли в финал и фавориты нынешнего конкурса - швед Бенджамин Ингроссо с танцевальной композицией в стиле электро-лаунж "Dance you off" и Александр Рыбак из Норвегии с поп-песней "That's how you write a song". Рожденный в Беларуси Рыбак в 2009 году уже выиграл "Евровидение" в Москве и вновь решил принять участие в конкурсе в этом году.
Еще шесть путевок в финал, который состоится в субботу, 12 мая, достались Сане Иличу и его группе Balkanika из Сербии, рок-группе AWS из Венгрии, Джессике Маубой из Австралии, группе Rasmussen из Дании, певице Леа Сирк из Словении и певцу Waylon из Нидерландов.
Германия поднялась в рейтингах букмекеров
Германии не надо проходить отборочный тур. В числе других четырех стран - самых крупных плательщиков взносов в казну правообладателя конкурса Европейского вещательного союза - ее представители автоматически попадают в финал. Чтобы дать возможность зрителям познакомиться с исполнителями из "большой пятерки", в полуфиналах показывают фрагменты из их выступлений во время генеральной репетиции.
В Лиссабоне немец Михаэль Шульте (Michael Schulte) уже произвел хорошее впечатление на журналистов и фанатов "Евровидения". В рейтингах букмекеров Шульте в четверг поднялся до десятой позиции. Он исполняет балладу "You let me walk alone", посвященную умершему отцу.
В преддверии конкурса Михаэль обратился к зрителям с просьбой прислать слайд-шоу, которые могут стать частью видеоклипа на его песню. Он призвал поделиться с ним опытом отношений детей и отцов, заполнив, в том числе и по-русски, формуляр в Сети.
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Новое веяние
После Киева, где в 2017 году ведущими были трое мужчин, за что организаторы конкурса подверглись критике, в этом году финал "Евровидения" в Лиссабоне будут вести только женщины. Влияние #MeToo ощущается и в другом. Например, в выступлении явной фаворитки букмейкеров и экспертов "Евровидения"…
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В ключе #MeToo
Ее внешность бьет по привычному образу участниц "Евровидения". 25-летней Нетте Барзилай, выступающей за Израиль с песней "Toy", прочат первое место. "Я тебе не игрушка", - категорично заявляет она. Феминистский электро-поп с элементами рэпа и лупа после размещения в интернете молниеносно набрал более миллиона просмотров.
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Норвежское дежавю
У тех, кто следит за конкурсом, будет дежавю. Скрипка, незамысловатый поп и хорошее настроение… Александр Рыбак, белорус по происхождению, опять выступает за Норвегию. "Fairytale" принесла ему победу девять лет назад в Москве. В Лиссабоне он продемонстрирует, насколько хорошо умеет писать песни, и даст мастер-класс для других. Композиция "That’s How You Write A Song" фигурирует в списке фаворитов.
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"Евровидение-2018": чего ожидать
Самые высокие ноты
Самые высокие ноты на "Евровидении-2018" прозвучат за Эстонию. Элина Нечаева - профессиональная оперная певица и работает в оперном театре Таллина. Композиция "La Forza" на итальянском языке - опера в поп-аранжировке. Текст содержит цитаты из нескольких оперных произведений. Песне предрекают одну из лидирующих строчек.
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Электро-поп о беженцах
По традиции, и в нынешнем конкурсе участвуют несколько дуэтов. Французы Madame Monsieur - пара не только на сцене, но и в жизни. В своей минималистской композиции "Mercy" они поют о девочке, родившейся в лодке беженцев посреди Средиземного моря. На решение отправить дуэт в Лиссабон повлияло голосование публики в национальном отборе. Теперь букмекеры прочат им место в топ-5.
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"Евровидение-2018": чего ожидать
Поющий Ди Каприо из Чехии
Миколашу Йозефу предвещают лучший результат для Чехии на "Евровидении". На репетиции певец повредил спину, но выступление состоится. Миколаш - хороший актер. Лондонская академия драматического искусства отметила его мастерство золотой медалью. Он работал моделью для Prada, Replay и Diesel. Но прежде всего он - музыкант. Выступления на улицах городов Европы помогли ему обрести уверенность в себе.
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"Евровидение-2018": чего ожидать
Болгарская мистика
Конкуренцию Чехии может составить Болгария. В рейтинге букмекеров они уже несколько недель подряд идут ноздря в ноздрю. Мрачная, мистическая композиция "Bones", по прогнозам, претендует на место в топ-5. Это неслучайно: с ним работает та же команда, которая помогла занять второе место Кристиану Костову в Киеве. Квинтет Equinox основан специально для "Евровидения".
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"Евровидение-2018": чего ожидать
Песня на счастье
"My Lucky Day" от Молдовы разбавит серьезность летней легкостью. Выступление трио DoReDos примечательно тем, что музыку для него написал Филипп Киркоров. Видео снимали в Греции. Трио участвует в "Евровидении" с третьей попытки. В 2017 году они победили на фестивале "Новая волна" в Сочи, там на них и обратил внимание Киркоров.
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"Евровидение-2018": чего ожидать
Бельгийский прагматизм
Электро-саунд без гламура и эмоций, полная концентрация на аутентичном исполнении - в Киеве бельгийка Бланш вошла в пятерку лучших. На "Евровидении-2018" Бельгия решила придерживаться этой же формулы успеха. Sennek в самой Бельгии не очень известна. Она выступает на фестивалях и дает уроки вокала. Ее основная профессия - визуальный мерчендайзер. В IKEA она отвечает за презентацию товаров.
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"Евровидение-2018": чего ожидать
Огонь с Кипра
Предельный уровень пожарной опасности: Элени Фурейра выступает за Кипр с песней "Fuego". Она бежала вместе с родителями из Албании и поначалу скрывала свое происхождение. В Греции она - звезда. Но в желании поехать на "Евровидение" новая родина несколько раз ей отказывала. Зато Кипр ухватился за шанс. Над песней работал продюсер, создавший хиты для Дженнифер Лопес. Кипру прочат место в топ-10.
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"Евровидение-2018": чего ожидать
Урок вокала из Латвии
Знакомство с Дженнифер Лопес может пригодиться и Латвии. У песни Лауры Ризотто "Funny Girl" есть потенциал стать радио-хитом. 23-летняя бразильянка с латышскими корнями сегодня живет в Нью-Йорке и сама давала уроки вокала американской поп-звезде.
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"Евровидение-2018": чего ожидать
Греция: на родном языке
После прошлогодней победы Салвадора Собрала, исполнившего песню на португальском, многие участники последовали его примеру. Нынешний конкурс особенно богат песнями на родном языке. Композиция Янны Терзис "Oniro Mou" из Греции в букмекерском рейтинге входит пока во вторую десятку. Но, слушая ее, можно получить удовольствие только от одного звучания греческого.
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"Евровидение-2018": чего ожидать
Поп-королева из Финляндии
Цифра 2 для Саары Аалто имеет особое значение. Она занимала второе место в проектах "Голос Финляндии" и "Х-Фактор". На "Евровидение" ее отправили после двух неудачных попыток. За песню "Monsters" проголосовали финские зрители. В Финляндии Саару знают. Она поет в мюзиклах, выступает в телешоу, дает концерты со своей группой.
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"Евровидение-2018": чего ожидать
Джастин Бибер Восточной Европы
Украинский певец Никита Алексеев выступает за Беларусь. Его потенциал открыла Ани Лорак во время участия в проекте "Голос Украины". Популярным в России, Украине и Беларуси исполнителя сделал его хит "Пьяное солнце". Джастином Бибером Восточной Европы называют его немецкие СМИ, пророчащие Никите попадание в финал "Евровидения". Если, конечно, публику не оттолкнет неаппетитная концовка...
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"Евровидение-2018": чего ожидать
Со второй попытки
После запрета на въезд в Украину выступление Юлии Самойловой было перенесено на год. В Лиссабоне она исполнит песню "I Won't Break!" во втором полуфинале. По прогнозам немецких экспертов, песня не получит высоких оценок. Впрочем, Россия всегда может рассчитывать на зрительское голосование и поддержку соседей.
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"Евровидение-2018": чего ожидать
Эффектное шоу
Во втором полуфинале выступит и украинский участник Melovin. Это сценический псевдоним 20-летнего уроженца Одессы Константина Бочарова. Его шансы на "Евровидении-2018" эксперты оценивают неоднозначно. Мелодия красивая, но есть дефициты в вокале. Зато сценическое шоу точно произведет эффект. Свое выступление Melovin заканчивает за роялем, стоящем на охваченном пламенем помосте.
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"Евровидение-2018": чего ожидать
Шансы Германии
Как зрители оценят выступление немецкого исполнителя Михаэля Шульте, тоже пока не совсем понятно. В предыдущие годы Германия занимала на "Евровидении" места в конце списка. В финале конкурса в Лиссабоне Шульте исполнит балладу о смерти отца. Некоторым зрителям национального отбора его песня для "Евровидения" напомнила песню "Someone Like You" Адель.
Автор: Татьяна Вайнман