Финал "Евровидения-2018" в Лиссабоне пройдет без России

Второй полуфинал музыкального конкурса "Евровидение-2018" завершился в столице Португалии поздно вечером в четверг, 10 мая. Национальные жюри и телезрители выбрали 10 участников из представителей 18 стран второго отборочного тура.

Melovin и "DoReDos" в финале "Евровидения-2018"

В десятку счастливчиков вошли украинецMelovin с рок-композицией "Under the ladder" и молдавское трио"DoReDos" с танцевальной песней в этностиле "My lucky day". На конкурсе в Лиссабоне коллектив продюcирует Филипп Киркоров.



А вот россиянка Юлия Самойлова с балладой "I won't break" осталась за бортом песенного состязания. В 2017 году Киев запретил российской исполнительнице въезд в Украину, так как до этого Самойлова выступала в аннексированном Крыму, приехав на полуостров с территории России. Это является нарушением украинских законов. В результате Россия бойкотировала конкурс в Киеве. Но тогда же приняла решение отправить Юлию Самойлову на следующее "Евровидение".

Фавориты второго полуфинала "Евровидения-2018"

Прошли в финал и фавориты нынешнего конкурса - швед Бенджамин Ингроссо с танцевальной композицией в стиле электро-лаунж "Dance you off" и Александр Рыбак из Норвегии с поп-песней "That's how you write a song". Рожденный в Беларуси Рыбак в 2009 году уже выиграл "Евровидение" в Москве и вновь решил принять участие в конкурсе в этом году.

Еще шесть путевок в финал, который состоится в субботу, 12 мая, достались Сане Иличу и его группе Balkanika из Сербии, рок-группе AWS из Венгрии, Джессике Маубой из Австралии, группе Rasmussen из Дании, певице Леа Сирк из Словении и певцу Waylon из Нидерландов.

Германия поднялась в рейтингах букмекеров

Германии не надо проходить отборочный тур. В числе других четырех стран - самых крупных плательщиков взносов в казну правообладателя конкурса Европейского вещательного союза - ее представители автоматически попадают в финал. Чтобы дать возможность зрителям познакомиться с исполнителями из "большой пятерки", в полуфиналах показывают фрагменты из их выступлений во время генеральной репетиции.

В Лиссабоне немец Михаэль Шульте (Michael Schulte) уже произвел хорошее впечатление на журналистов и фанатов "Евровидения". В рейтингах букмекеров Шульте в четверг поднялся до десятой позиции. Он исполняет балладу "You let me walk alone", посвященную умершему отцу.

В преддверии конкурса Михаэль обратился к зрителям с просьбой прислать слайд-шоу, которые могут стать частью видеоклипа на его песню. Он призвал поделиться с ним опытом отношений детей и отцов, заполнив, в том числе и по-русски, формуляр в Сети.

