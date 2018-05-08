Фильмы из России, Украины и Казахстана поборются за награды в Каннах

71-й Каннский кинофестиваль пройдет с 8 по 19 мая 2018 года. Никогда еще постсоветские страны не были представлены в Каннах так широко. В жюри основного конкурса вошел на этот раз, впервые за двадцать лет, российский кинорежиссер - Андрей Звягинцев. В Канны традиционно приглашают режиссеров, которых фестиваль когда-то открыл на заре их творческого пути. Звягинцев стал исключением из этого неписаного правила. Открытый совсем другим фестивалем, Венецианским, он, тем не менее, стал завсегдатаем Канн. Его фильмы "Изгнание", "Левиафан", Нелюбовь" не только шли в конкурсе, но и награждались призами.
"Лето" и "Айка" в основном конкурсе
Бороться за "Золотую пальмовую ветвь" фестиваля в конкурсной программе будет также не новичок в Каннах Кирилл Серебренников. Находящийся в Москве под домашним арестом режиссер, которому предъявлены обвинения в мошенничестве и хищении государственных средств, дебютировал в Каннах в 2016 году в программе "Особый взгляд", где был показан его фильм "Ученик". На этот раз в основном конкурсе идет его лента "Лето" о молодом Викторе Цое и ленинградской андеграундной рок-культуре 1980-х годов. Кирилл Серебренников монтировал этот фильм уже после ареста.
Конкуренцию Серебренникову в конкурсе на Лазурном берегу составит известный российский и казахстанский кинорежиссер Сергей Дворцевой. И он тоже уже принимал участие в Каннском кинофестивале. В в 2008 году его игровой фильм "Тюльпан" удостоился главной награды программы "Особый взгляд" и приза молодежного жюри фестиваля.
Новый полнометражный художественный фильм Сергея Дворцевого называется "Айка" и рассказывает о судьбе молодой эмигрантки из Киргизии, нелегально живущей и работающей в Москве. После нежелательной беременности Айка оставляет ребенка в роддоме, но со временем материнские чувства заставляют ее начать отчаянные поиски брошенного сына. Фильм снят при участии России, Германии, Польши, Казахстана и Китая.
Канны покажут "Донбасс"
В программе "Особый взгляд" состоится премьера нового художественного фильма еще одного частого гостя кинофестиваля Сергея Лозницы. Фильм "Донбасс", снятый по мотивам реальных событий в этом ввергнутом в войну восточном регионе Украины, является совместной постановкой компаний из Германии, Украины, Франции, Нидерландов и Румынии. Украинского режиссера белорусского происхождения Канны открыли для себя в 2010 году, когда в конкурсе шел его фильм "Счастье мое". В 2012 года здесь показали его картину "В тумане", а в 2014 году - документальную ленту "Майдан". Фильм "В тумане" по повести Василя Быкова завоевал премию Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ. В 2017 году Лозница показал на Лазурном берегу фильм "Кроткая", снятый на русском языке и с российскими актерами.
Сцена из фильма Кирилла Серебренникова "Лето"
Также в программе "Особый взгляд" будет показана картина казахстанского режиссера Адильхана Ержанова "Ласковое безразличие мира". Герои драмы пытаются противостоять городу с его жестокими законами, разрушающими все ценное, что есть в молодых и влюбленных.
А короткометражные фильмы из России будут представлены в студенческом конкурсе короткого метра Cinéfondation (это "Календарь" Игоря Поплаухина) и в программе "Неделя критики" ("Я нормальный" Михаила Бородина).
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Фильмы на русском языке в Каннах
Первый и пока единственный
В 1958 "Золотую пальмовую ветвь" получила военная драма Михаила Калатозова "Летят журавли". Фильм до сих пор остается единственным советским и российским обладателем главной награды Каннского кинофествиаля. Призом была отмечена также исполнительница главной женской роли Татьяна Самойлова.
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Фильмы на русском языке в Каннах
Экранизация классиков
Фильм "Отелло" Сергея Юткевича по одноименной трагедии Шекспира в 1956 году участвовал в основной конкурсной программе Каннского кинофестиваля и был удостоен приза за лучшую режиссуру.
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Фильмы на русском языке в Каннах
Оглушительный успех
Гран-при, вторая по значимости награда Каннского кинофестиваля, в 1972 году была присуждена "Солярису". "Лучшим режиссером" Андрей Тарковский стал в 1983 году с фильмом "Ностальгия". Вне конкурса на Лазурном берегу были показаны его "Сталкер" и "Андрей Рублев". За последний фильм Каннам пришлось сражаться с советскими чиновниками. Зато успех опальной в СССР картины был оглушительным.
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Фильмы на русском языке в Каннах
Из числа лауреатов
Павел Лунгин дебютировал в Каннах в 1990 году с фильмом "Такси-блюз" и получил приз за лучшую режиссерскую работу. В основной программе Каннского конкурса в 1992 году шел его "Луна-парк" (фото). В 2000 году "Свадьба" взяла приз за лучший актерский ансамбль.
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Фильмы на русском языке в Каннах
"Оскар" вместо "Пальмы"
Драма Никиты Михалкова "Утомленные солнцем" была показана в Каннах в 1994 году. Фильму прочили "Золотую пальмовую ветвь", но жюри отдало первенство "Криминальному чтиву" Тарантино. Драма Михалкова получила "всего лишь" Гран-при и приз экуменического жюри. Пилюлю подсластила вскоре американская киноакадемия, признав "Утомленные солнцем" в 1995 году лучшим фильмом на иностранном языке.
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Фильмы на русском языке в Каннах
Из круга избранных
Завсегдатаем Каннского кинофестиваля стал Александр Сокуров. На Лазурном берегу были показаны его "Молох" (фото), получивший приз за лучший сценарий, "Телец", "Русский ковчег", "Отец и сын", "Александра".
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Фильмы на русском языке в Каннах
Канны и Венеция
В число приглашаемых в Канны режиссеров входит также Андрей Кончаловский. Его советский эпический фильм "Сибириада" был удостоен в 1979 году Гран-при Каннского кинофестиваля. Впрочем, больше наград ему принес итальянский конкурент французского кинофорума: за фильмы "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына" и "Рай" двумя премиями "Серебряный лев" Кончаловского наградил кинофестиваль в Венеции.
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Фильмы на русском языке в Каннах
Новая традиция
Каннский кинофестиваль традиционно приглашает режиссеров, которых когда-то открыл на заре творческого пути. Исключением из этого правила стал Андрей Звягинцев. Открытый совсем другим фестивалем, Венецианским, он, тем не менее, стал завсегдатаем Канн от России. "Изгнание", "Левиафан", "Нелюбовь" не только шли в конкурсе, но и награждались призами.
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Фильмы на русском языке в Каннах
По мотивам Достоевского
Украинского режиссера белорусского происхождения Сергея Лозницу Канны открыли для себя в 2010 году, когда в конкурсе шел его фильм "Счастье мое". В 2012 года Канны показали "В тумане" (на фото). Фильм по повести Василя Быкова завоевал премию Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ. В 2017 году Лозница показал на Лазурном берегу фильм "Кроткая", снятый на русском языке и с российскими актерами.
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Фильмы на русском языке в Каннах
Новый фаворит
Кирилл Серебренников дебютировал в Каннах в 2016 году в программе "Особый взгляд", где был показан его фильм "Ученик". В 2018 году в основном конкурсе идет его фильм "Лето" о молодом Викторе Цое и ленинградской андеграундной рок-культуре 1980-х годов.
Автор: Элла Володина