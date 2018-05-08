Фильмы из России, Украины и Казахстана поборются за награды в Каннах

71-й Каннский кинофестиваль пройдет с 8 по 19 мая 2018 года. Никогда еще постсоветские страны не были представлены в Каннах так широко. В жюри основного конкурса вошел на этот раз, впервые за двадцать лет, российский кинорежиссер - Андрей Звягинцев. В Канны традиционно приглашают режиссеров, которых фестиваль когда-то открыл на заре их творческого пути. Звягинцев стал исключением из этого неписаного правила. Открытый совсем другим фестивалем, Венецианским, он, тем не менее, стал завсегдатаем Канн. Его фильмы "Изгнание", "Левиафан", Нелюбовь" не только шли в конкурсе, но и награждались призами.

"Лето" и "Айка" в основном конкурсе

Бороться за "Золотую пальмовую ветвь" фестиваля в конкурсной программе будет также не новичок в Каннах Кирилл Серебренников. Находящийся в Москве под домашним арестом режиссер, которому предъявлены обвинения в мошенничестве и хищении государственных средств, дебютировал в Каннах в 2016 году в программе "Особый взгляд", где был показан его фильм "Ученик". На этот раз в основном конкурсе идет его лента "Лето" о молодом Викторе Цое и ленинградской андеграундной рок-культуре 1980-х годов. Кирилл Серебренников монтировал этот фильм уже после ареста.

Конкуренцию Серебренникову в конкурсе на Лазурном берегу составит известный российский и казахстанский кинорежиссер Сергей Дворцевой. И он тоже уже принимал участие в Каннском кинофестивале. В в 2008 году его игровой фильм "Тюльпан" удостоился главной награды программы "Особый взгляд" и приза молодежного жюри фестиваля.

Новый полнометражный художественный фильм Сергея Дворцевого называется "Айка" и рассказывает о судьбе молодой эмигрантки из Киргизии, нелегально живущей и работающей в Москве. После нежелательной беременности Айка оставляет ребенка в роддоме, но со временем материнские чувства заставляют ее начать отчаянные поиски брошенного сына. Фильм снят при участии России, Германии, Польши, Казахстана и Китая.

Канны покажут "Донбасс"

В программе "Особый взгляд" состоится премьера нового художественного фильма еще одного частого гостя кинофестиваля Сергея Лозницы. Фильм "Донбасс", снятый по мотивам реальных событий в этом ввергнутом в войну восточном регионе Украины, является совместной постановкой компаний из Германии, Украины, Франции, Нидерландов и Румынии. Украинского режиссера белорусского происхождения Канны открыли для себя в 2010 году, когда в конкурсе шел его фильм "Счастье мое". В 2012 года здесь показали его картину "В тумане", а в 2014 году - документальную ленту "Майдан". Фильм "В тумане" по повести Василя Быкова завоевал премию Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ. В 2017 году Лозница показал на Лазурном берегу фильм "Кроткая", снятый на русском языке и с российскими актерами.

Сцена из фильма Кирилла Серебренникова "Лето"

Также в программе "Особый взгляд" будет показана картина казахстанского режиссера Адильхана Ержанова "Ласковое безразличие мира". Герои драмы пытаются противостоять городу с его жестокими законами, разрушающими все ценное, что есть в молодых и влюбленных.

А короткометражные фильмы из России будут представлены в студенческом конкурсе короткого метра Cinéfondation (это "Календарь" Игоря Поплаухина) и в программе "Неделя критики" ("Я нормальный" Михаила Бородина).

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