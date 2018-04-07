 ФИДЕ требует у своего главы Илюмжинова уйти в отставку | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

ФИДЕ требует у своего главы Илюмжинова уйти в отставку

Кирсан Илюмжинов с 2015 года находится под санкциями Минфина США. С тех пор дела у возглавляемой им Международной шахматной федерации все хуже и хуже.

Кирсан Илюмжинов

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) в воскресенье, 8 апреля, обратилась к своему главе Кирсану Илюмжинову с требованием немедленно уйти в отставку. Соответствующее обращение опубликовано на сайте организации.

Это требование в ФИДЕ объяснили финансовыми проблемами, с которыми столкнулась организация из-за наложенных в 2015 году на Илюмжинова санкций Минфином США, а также "неблагоприятным влиянием на репутацию ФИДЕ, которое подрывает доверие любителей шахмат".

Контекст

20 июля - Международный день шахмат. В этот день мы рассказываем о первом шахматном автомате, тайны которого до конца не раскрыты и сегодня. (20.07.2017)

Глава Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов опроверг информацию о своей отставке, обвинив членов ФИДЕ в провокации. (27.03.2017)

Обращение к Илюмжинову было подписано в Минске во время заседания президентского совета организации большинством присутствовавших на нем членов руководства ФИДЕ, включая генерального секретаря и 11 вице-президентов.

Расчетный банк Международной шахматной федерации, швейцарский UBS, предупредил в феврале, что собирается закрыть счета организации из-за санкций в отношении Илюмжинова. В марте 2017 информация о его отставке появилась на сайте ФИДЕ, сам Илюмжинов назвал этот инцидент провокацией.

Кирсан Илюмжинов занимает пост главы ФИДЕ с 1995 года. В 2015 году его полномочия были ограничены, поскольку он попал под санкции Минфина США по обвинению в поддержке режима сирийского президента Башара Асада.

После этого Илюмжинов подал иск в отношении министерства финансов США о защите чести и достоинства, потребовав 50 млрд долларов в качестве компенсации за моральный и материальный ущерб от санкций.

Смотрите также: 

  • Магнус Карлсен

    Лучшие шахматисты мира

    Действующий чемпион: Магнус Карлсен

    Шахматный вундеркинд, футбольный болельщик и фотомодель. 27-летний норвежец Магнус Карлсен с 2013 года является действующим чемпионом мира по шахматам. С победителем турнира претендентов, который проходит в Берлине с 10 по 28 марта, он разыграет 12 партий за чемпионский титул в Лондоне с 9 по 28 ноября.

  • Левон Аронян

    Лучшие шахматисты мира

    Левон Аронян

    Армянский гроссмейстер является победителем множества престижных международных турниров. В 2017 году на супертурнире Grenke Chess Classic в немецком Баден-Бадене Левон Аронян занял первое место, оставив позади себя Магнуса Карлсена. Также в прошлом году он выиграл у Карлсена на турнире в норвежском Ставангере.

  • Фабиано Каруана

    Лучшие шахматисты мира

    Фабиано Каруана

    На турнире претендентов 2016 в Москве американский шахматист итальянского происхождения стал вторым. Вторым он завершил и турнир Grenke Chess Classic 2017 года, уступив Левону Ароняну и обогнав Магнуса Карсена. Чемпион Италии и чемпион США.

  • Александр Грищук

    Лучшие шахматисты мира

    Александр Грищук

    В составе команды России дважды становился победителем всемирных шахматных олимпиад, трижды - золотым призером чемпионатов мира. Трехкратный чемпион мира по блицу. Его супруга - украинский гроссмейстер Наталья Жукова. Своей "второй работой" называет покер.

  • Сергей Карякин

    Лучшие шахматисты мира

    Сергей Карякин

    Когда ему было 12 лет, стал самым молодым гроссмейстером в истории. Его имя занесено в Книгу рекордов Гиннесса. Родом из Симферополя, получил российское гражданство в 2009 году. В 2016 году Карякин победил на турнире претендентов, но проиграл Карлсену матч за шахматную корону. Обладатель прозвища "министр обороны".

  • Владимир Крамник

    Лучшие шахматисты мира

    Владимир Крамник

    14-й чемпион мира по шахматам, обладатель Кубка мира, победитель всемирных шахматных олимпиад. Гарри Каспаров, проигравший Крамнику в 2000 году чемпионат мира по версии ПША, охарактеризовал стиль ученика шахматной школы Михаила Ботвинника как "прагматичный" и "упорный". Карлсену Крамник до сих пор чаще проигрывал.

  • Дин Лижэнь

    Лучшие шахматисты мира

    Дин Лижэнь

    Многократный чемпион Китая стал первым китайским шахматистом на турнире претендентов. В интервью во время Кубка мира 2017, на котором он выиграл полуфинал у Уэсли Со, юный гроссмейстер так прокомментировал свой нежданный успех: " Нет, такое мне даже не снилось!" В финале Кубка он уступил Левону Ароняну.

  • Уэсли Со

    Лучшие шахматисты мира

    Уэсли Со

    Шахматный вундеркинд завоевал титул гроссмейстера в возрасте 14 лет. Родом с острова Лусон (Филиппины). Сейчас выступает за США. В 2017 году одолел Карлсена в финале турнира Вейк-ан-Зее в Нидерландах. Самый юный участник турнира претендентов 2018 в Берлине.

  • Шахрияр Мамедьяров

    Лучшие шахматисты мира

    Шахрияр Мамедьяров

    Земляк Гарри Каспарова родился в семье шахматистов и до 20 лет успел дважды стать чемпионом мира среди юношей. Трехкратный чемпион Европы в составе команды Азербайджана и чемпион мира по быстрым шахматам 2013 года.

    Автор: Элла Володина


Смотреть видео 02:06

Сеанс одновременной игры: Анатолий Карпов против бундестага

Контекст

Лучшие шахматисты мира

Три россиянина участвуют в проходящем в Берлине турнире, победитель которого получит право сыграть за звание чемпиона мира с действующим обладателем титула. (13.03.2018)  

Ссылки в интернете

FIDE Press Release: 2018 1st quarter Presidential Board

Аудио- и видеофайлы по теме

Магнус Карлсен - чемпион мира по шахматам  

Играть в шахматы снова престижно, или При чем тут политика?  

Сеанс одновременной игры: Анатолий Карпов против бундестага  

Также по теме

Schach Weltmeisterschaft 2012

Илюмжинов назвал провокацией сообщения о его уходе с поста главы ФИДЕ 27.03.2017

Глава Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов опроверг информацию о своей отставке, обвинив членов ФИДЕ в провокации.

Magnus Carlsen Schachweltmeister

Магнус Карлсен вновь стал чемпионом мира по шахматам 30.11.2016

В серии тай-брейка в Нью-Йорке россиянин Сергей Карякин уступил действующему чемпиону норвежцу Магнусу Карлсену. Победитель получит 60 процентов призового фонда в 1,1 миллиона долларов.

USA Schach Weltmeisterschaft in New York - Karjakin & Carlsen

Комментарий: Шахматы - спорт для цифрового поколения 01.12.2016

Матч за мировую шахматную корону между Карлсеном и Карякиным вызвал повышенный интерес прежде всего в Сети. Шахматы - спорт, не подходящий для телепросмотра, считает Хольгер Ханк.

Самые читаемые

Новые санкции США: теперь уже огонь на поражение  

Немецкий эксперт: Скрипаль отравлен ядом из гослаборатории  

Посол США в РФ не исключил заморозки российских дипломатических активов  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно