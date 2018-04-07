ФИДЕ требует у своего главы Илюмжинова уйти в отставку

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) в воскресенье, 8 апреля, обратилась к своему главе Кирсану Илюмжинову с требованием немедленно уйти в отставку. Соответствующее обращение опубликовано на сайте организации.

Это требование в ФИДЕ объяснили финансовыми проблемами, с которыми столкнулась организация из-за наложенных в 2015 году на Илюмжинова санкций Минфином США, а также "неблагоприятным влиянием на репутацию ФИДЕ, которое подрывает доверие любителей шахмат".

Обращение к Илюмжинову было подписано в Минске во время заседания президентского совета организации большинством присутствовавших на нем членов руководства ФИДЕ, включая генерального секретаря и 11 вице-президентов.

Расчетный банк Международной шахматной федерации, швейцарский UBS, предупредил в феврале, что собирается закрыть счета организации из-за санкций в отношении Илюмжинова. В марте 2017 информация о его отставке появилась на сайте ФИДЕ, сам Илюмжинов назвал этот инцидент провокацией.

Кирсан Илюмжинов занимает пост главы ФИДЕ с 1995 года. В 2015 году его полномочия были ограничены, поскольку он попал под санкции Минфина США по обвинению в поддержке режима сирийского президента Башара Асада.

После этого Илюмжинов подал иск в отношении министерства финансов США о защите чести и достоинства, потребовав 50 млрд долларов в качестве компенсации за моральный и материальный ущерб от санкций.

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