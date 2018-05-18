 Фигурант ″дела анархистов″ сообщил о новых пытках в пензенском СИЗО | Новости из Германии о России | DW | 22.05.2018
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Россия

Фигурант "дела анархистов" сообщил о новых пытках в пензенском СИЗО

Сотрудники ФСБ избивали жителя Пензы, чтобы тот отказался от своих слов о прежних пытках. Девять молодых людей в Пензе и Санкт-Петербурге обвиняются в организации террористической группировки.

Следы пыток на теле заключенных (рисунок сделан правозащитниками)

Следы пыток на теле заключенных (рисунок сделан правозащитниками)

Фигурант так называемого "дела анархистов" Дмитрий Пчелинцев рассказал о новых пытках в пензенском СИЗО. Об этом в понедельник, 21 мая, сообщило издание "Медиазона". По словам Пчелинцева, сотрудники ФСБ требовали от него отказаться от своих слов о прежних пытках.

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6 февраля Пчелинцев, которого ФСБ считает лидером группировки анархистов, рассказал о пытках в октябре 2017 года адвокату Олегу Зайцеву. Однако 14 февраля, накануне посвященной так называемому "делу анархистов" правозащитной пресс-конференции, житель Пензы отказался от своих утверждений.

Пытки током и угрозы

По информации "Медиазоны", 10 февраля Пчелинцева привели в камеру СИЗО, в которой находились трое сотрудников ФСБ. Его сбили с ног, надели мешок на голову и начали избивать. "Конвойный обмотал большие пальцы моих ног проводами. В рот пытались засунуть кляп", рассказал задержанный.

При этом сотрудники ФСБ угрожали применить насилие в отношении супруги Пчелинцева, называя его "врагом и террористом". После нескольких ударов тока от задержанного потребовали отказаться от прежних слов про пытки и в дальнейшем "делать, как скажет следователь", отмечает издание. Через несколько дней, 14 февраля, Пчелинцева доставили к следователю УФСБ по Пензенской области Валерию Токареву.

В чем обвиняются задержанные

На сегодняшний день по подозрению в причастности к террористической организации "Сеть" задержаны 9 молодых людей, один из них переведен под домашний арест, остальные находятся в СИЗО. Шесть человек были задержаны осенью в Пензе, еще трое - позднее в Санкт-Петербурге. Молодым людям инкриминируют статью 205.4 УК РФ (организация или участие в террористическом сообществе). Их обвиняют в намерении провести серию взрывов перед чемпионатом мира по футболу.

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    Автор: Ефим Шуман


 

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