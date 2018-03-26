Федеральная торговая комиссия США расследует утечку данных Facebook | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.03.2018

Федеральная торговая комиссия США (FTC), защищающая права потребителей, начала расследование в связи с информацией об утечке данных пользователей социальной сети Facebook. FTC "очень серьезно" восприняла последние сообщения в СМИ, которые касаются использования сетью Facebook личных данных пользователей и вызывают большое беспокойство, сообщается на сайте комиссии в понедельник, 26 марта.

Между тем представители соцсети в ходе встречи в Берлине с министром юстиции ФРГ Катариной Барлей (Katarina Barley) обещали проинформировать всех пользователей, которых затронул скандал с компанией Cambridge Analytica (CA). Об этом сообщила Барлей, отметив, что Facebook признал нарушения и обещал не повторять их. Кроме того, Facebook, по словам Барлей, "продемонстрировал готовность" пойти навстречу Берлину, который требует большей прозрачности алгоритмов работы соцсети.

Крупнейшая утечка в истории Facebook

Несколько лет назад CA, связанная с предвыборным штабом Дональда Трампа, воспользовалась данными приложения для Facebook, которое предлагало пользователям составить их психологический портрет. Это приложение установили около 270 тысяч человек, передав ему свою личную информацию. Не исключается, что CA удалось получить данные также тех, кто находился в списке друзей установивших приложение людей, то есть в общей сложности около 50 млн пользователей.

Позже CA отчиталась в том, что уничтожила полученную информацию, однако, как выяснилось, не все данные были удалены. Предполагается, что в ходе последней предвыборной кампании в США фирма использовала личные данные части электората страны для создания адресной и психологически выверенной рекламы.

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