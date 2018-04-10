У структур ООН нет данных о применении химоружия в Сирии

Сотрудники входящих в ООН организаций не располагают данными, подтверждающими факт использования химического оружия в сирийском городе Дума. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о том, что в последние дни в районе Думы проходят лечение люди, испытывающие затруднение дыхания. Однако находящиеся в Сирии сотрудники ВОЗ не могут оценить, могли ли эти проблемы быть вызваны химическим оружием, заявила представитель организации Фадела Шаиб во вторник, 10 апреля.

Сотрудники Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) и Управления ООН по координации гуманитарных операций (OCHA) также не располагают собственной информацией о возможной химической атаке в Думе. По словам представителя OCHA Енса Лерке, сотрудники ООН не присутствуют в данном регионе. Восточная Гута по-прежнему находится на осадном положении, сотрудники ООН практически не имеют доступа в этот район за исключением редких поставок гуманитарной помощи, указал он далее.

РФ внесет резолюцию по расследованию инцидента в Думе

Между тем Москва призывает ООН провести "транспарентное и честное" расследование возможного применения химического оружия в Сирии. РФ предложит проект резолюции по расследованию инцидента в Думе с обязательным выездом экспертов на место происшествия, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он также сообщил, что Москва еще не получила ответа от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на предложение посетить сирийскую Думу. "Мы слышим заявления из Гааги о том, что они уже приступили к расследованию этого инцидента, вернее, сообщений о том, что этот инцидент произошел, потому что подтвердить сам факт применения каких-то химических веществ пока не получается", - отметил глава российского МИД.

По словам Лаврова, Дума полностью освобождена от боевиков и контролируется сирийскими войсками и российскими военными наблюдателями, поэтому отказ ОЗХО направить туда экспертов по соображениям безопасности "будет вердиктом". Глава российского МИДа заявил, что в таком случае "они... подтвердят", что установление истины, в том числе по делу Скрипалей, "их не интересует".

Глава ООН: Необходимо тщательное и независимое расследование

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также призвал провести международное независимое и основательное расследование предполагаемой химической атаки в Думе. Любое применение химического оружия является "отвратительным и явственны нарушением международного права", подчеркнул он. "Это требует тщательного беспрепятственного расследования ОЗХО, без каких-либо ограничений или препятствий", - написал он в Twitter.

По информации гуманитарных организаций, в ночь на 7 апреля вертолет сбросил бочковую бомбу с химикатами над городом Дума, который считается последним очагом сопротивления джихадистов и повстанцев в регионе. Большинство пострадавших мирных жителей - женщины и дети, отмечают активисты. По их данным, погибли более 150 человек.

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