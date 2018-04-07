Учителя Германии поддержали идею запрета хиджаба для детей и школьниц

Планы ввести запрет на ношение головного платка девочкам в возрасте до 14 лет в детских садах и школах, которые сейчас рассматривает правительство федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, встречены в Германии как одобрением, так и критикой. Дебаты в Германии начались после того, как правительство Австрии объявило о намерении ввести подобный запрет. В Вене объяснили планы намерением "дать девочкам равные шансы" и бороться с появлением "параллельного общества".

С одобрением этой идеи в Германии выступило Объединение немецких учителей. Запрет на ношение хиджаба может в ряде случаев лишить почвы дискриминацию и моббинг в школе, считает глава объединения Хайнц-Петер Майдингер (Hainz-Peter Meidinger). Он считает правильным запретить "сознательную демонстрацию религиозных символов детьми, не достигшими возраста, в котором они в состоянии сформировать свое отношение к религии". По мнению председателя немецкого общества филологов Сюзанне Лин-Клитцинг (Susanne Lin-Klitzing), не должно быть подчинения по половому признаку. "Головной платок может рассматриваться как такой символ, поэтому ему нет места в школе", -сказала она.

Защитить детей от "тоталитаризма родителей"

В пользу запрета хиджаба в детсадах и школах высказались и либерально настроенные мусульмане в Германии. "Нам нужен запрет, который позволит детям вырасти свободными от идеологии, без полового разделения и сексуализации", - заявил берлинский эксперт по исламу, психолог Ахмад Мансур (Ahmad Mansur).

Все чаще родители практикуют радикальные религиозные воззрения и принуждают девочек носить мусульманский головной убор с малых лет, сказал в свою очередь глава Союза объединений иммигрантов Эртан Торпак (Ertan Torpak). По его словам, согласно Корану, девочки должны покрывать голову только с начала переходного возраста. По его мнению, девочек, не достигших этого возраста, нужно защищать от "религиозного тоталитаризма родителей". Торпак призвал немецких политиков перейти от "теоретических дискуссий об исламе к практическим действиям, которые ограничат распространение политического ислама на практике".

Углублять в школах изучение основ демократии

С осторожной критикой планов выступил правовед Ханс Михаэль Хайниг (Hans Michael Heinig). "Законом защищено религиозное воспитание детей в семье, если нет угрозы их благополучию", - сказал Хайниг, профессор государственного права в университете Гёттингена. По его мнению, вместо запретов противовесом радикальной религиозности должно стать школьное образование и общение учителей с родителями школьников.

Против запрета высказался глава Конференции министров культуры федеральных земель Германии Хельмут Хольтер (Helmut Holter). По его словам, все дети должны иметь возможность свободными и самостоятельными индивидуумами, поэтому нужно углублять в школах изучение основ демократии.

Против введения запрета высказался также Исламский совет ФРГ, организация, объединяющая 145 тысяч из примерно 3,5 миллиона живущих в Германии мусульман. Глава этой организации Бурхан Кесичи (Burhan Kesici) назвал дискуссию "популистской, символичной и лишенной содержания". По его мнению, принуждение к ношению платка, как и запрет на него, лишает мусульманок права на самостоятельность принятия решений.

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