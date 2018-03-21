Ученый, помогавший утечке данных из Facebook, считает себя козлом отпущения | Новости политики из Германии | DW | 21.03.2018

Ученый, собравший данные о миллионах пользователях Facebook, дал первое интервью после скандала. Отреагировал и университет Кембриджа, в котором он работает.
Ученый-психолог Александр Коган, который с помощью мобильного приложения собрал личную информацию миллионов пользователей Facebook, считает, что социальная сеть и компания Cambridge Analytica пытаются сделать его "козлом отпущения" в возникшем скандале из-за крупной утечки личных данных. Сотрудник Кембриджского университета Коган заявил в среду, 21 марта, радиостанции BBC Radio 4, что не знал, что собранные им в 2014 году данные будут использованы для предвыборной кампании Дональда Трампа. Facebook обвинила Когана в нарушении условий договора, согласно которому данные собирались для научных исследований. Сам Коган утверждает, что собирал личную информацию о пользователях Facebook для моделирования человеческого поведения с помощью данных из социальных сетей.
"Твоя электронная жизнь" собрала данные о миллионах пользователей
Коган разработал приложение, которое называлось "This is Your Digital Life" ("Твоя электронная жизнь"). Ему удалось провести опрос среди 270 тысяч пользователей Facebook, собрав информацию и об их друзьях. Затем эти данные Коган за вознаграждение передал фирме Cambridge Analytica. Как утверждает информатор и бывший сотрудник этой фирмы Кристофер Уайли, в итоге компания получила личные данные на 50 миллионов пользователей Facebook. Стороны конфликта дают противоречивые данные о том, происходило ли это с ведома всех пользователей или нет.
До сих пор ни Facebook, ни Cambridge Analytica не признали за собой вины и не взяли ответственность за крупную утечку персональных данных. Однако ряд акционеров Facebook уже подали коллективный иск против компании, обвинив ее в нарушении законов.
Александр Коган утверждает, что идея приложения принадлежала Cambridge Analytica, и что компания заверила его в том, что данная практика легальна "и то, что мы делали, было совершенно нормально", сказал он BBC. Ученый, однако, готов признать, что не задумался об этической стороне такого бизнеса.
Реакция Кембриджского университета
На скандал с утечкой данных, в котором оказался замешан Александр Коган, отреагировал и Кембриджский университет. Со страницы университета в интернете исчез профиль Когана, но на вопрос DW там подтвердили, что он по-прежнему является сотрудником учебного заведения. Университет запросил все данные, которые могут иметь отношение к деятельности Александра Когана, в компаниях Cambridge Analytica и Facebook. У ученых могут быть "бизнес-интересы, но сотрудники должны гарантировать университету, что они реализуют их от собственного имени и что при этом не возникнет конфликта интересов", говорится в ответе Кембриджского университета. Там подчеркнули, что на настоящий момент у учебного заведения нет свидетельств в пользу того, что "доктор Коган нарушил свои прежние обязательства".
В Кембриджском университете также прокомментировали тот факт, что Александр Коган, выходец из бывшего СССР, получал государственный грант в Санкт-Петербургском университете в 2015-2017 годах, параллельно с работой в университете Кембриджа и на компанию Cambridge Analytica. "Мы считаем, что доктор Коган действовал согласно правилам, попросив разрешение у главы своего факультета работать в Санкт-Петербургском университете. Было условлено, что эта деятельность и все связанные с ней гранты будут исполняться от его имени и будут находиться вне связи с его работой в университете Кембриджа". Также в университете заверили, что компания Cambridge Analytica не имеет к учебному заведению никакого отношения.
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