Ученый, помогавший утечке данных из Facebook, считает себя козлом отпущения | Новости политики из Германии | DW | 21.03.2018

Ученый-психолог Александр Коган, который с помощью мобильного приложения собрал личную информацию миллионов пользователей Facebook, считает, что социальная сеть и компания Cambridge Analytica пытаются сделать его "козлом отпущения" в возникшем скандале из-за крупной утечки личных данных. Сотрудник Кембриджского университета Коган заявил в среду, 21 марта, радиостанции BBC Radio 4, что не знал, что собранные им в 2014 году данные будут использованы для предвыборной кампании Дональда Трампа. Facebook обвинила Когана в нарушении условий договора, согласно которому данные собирались для научных исследований. Сам Коган утверждает, что собирал личную информацию о пользователях Facebook для моделирования человеческого поведения с помощью данных из социальных сетей.

"Твоя электронная жизнь" собрала данные о миллионах пользователей

Александр Коган

Коган разработал приложение, которое называлось "This is Your Digital Life" ("Твоя электронная жизнь"). Ему удалось провести опрос среди 270 тысяч пользователей Facebook, собрав информацию и об их друзьях. Затем эти данные Коган за вознаграждение передал фирме Cambridge Analytica. Как утверждает информатор и бывший сотрудник этой фирмы Кристофер Уайли, в итоге компания получила личные данные на 50 миллионов пользователей Facebook. Стороны конфликта дают противоречивые данные о том, происходило ли это с ведома всех пользователей или нет.

До сих пор ни Facebook, ни Cambridge Analytica не признали за собой вины и не взяли ответственность за крупную утечку персональных данных. Однако ряд акционеров Facebook уже подали коллективный иск против компании, обвинив ее в нарушении законов.

Александр Коган утверждает, что идея приложения принадлежала Cambridge Analytica, и что компания заверила его в том, что данная практика легальна "и то, что мы делали, было совершенно нормально", сказал он BBC. Ученый, однако, готов признать, что не задумался об этической стороне такого бизнеса.

Реакция Кембриджского университета

На скандал с утечкой данных, в котором оказался замешан Александр Коган, отреагировал и Кембриджский университет. Со страницы университета в интернете исчез профиль Когана, но на вопрос DW там подтвердили, что он по-прежнему является сотрудником учебного заведения. Университет запросил все данные, которые могут иметь отношение к деятельности Александра Когана, в компаниях Cambridge Analytica и Facebook. У ученых могут быть "бизнес-интересы, но сотрудники должны гарантировать университету, что они реализуют их от собственного имени и что при этом не возникнет конфликта интересов", говорится в ответе Кембриджского университета. Там подчеркнули, что на настоящий момент у учебного заведения нет свидетельств в пользу того, что "доктор Коган нарушил свои прежние обязательства".

В Кембриджском университете также прокомментировали тот факт, что Александр Коган, выходец из бывшего СССР, получал государственный грант в Санкт-Петербургском университете в 2015-2017 годах, параллельно с работой в университете Кембриджа и на компанию Cambridge Analytica. "Мы считаем, что доктор Коган действовал согласно правилам, попросив разрешение у главы своего факультета работать в Санкт-Петербургском университете. Было условлено, что эта деятельность и все связанные с ней гранты будут исполняться от его имени и будут находиться вне связи с его работой в университете Кембриджа". Также в университете заверили, что компания Cambridge Analytica не имеет к учебному заведению никакого отношения.

Смотрите также:

Мировые лидеры в сети Facebook Премьер-министр Индии Нарендра Моди Лидер самой населенной демократической страны мира редко общается с индийскими СМИ и придерживается правила - раскрывать как можно меньше информации о себе широкой общественности. А вот в социальной сети Facebook Нарендра Моди имеет наибольшее число подписчиков среди действующих политических лидеров мира: 53 миллиона (на двух аккаунтах).

Мировые лидеры в сети Facebook Президент США Дональд Трамп "Могло бы быть и больше", - думает, вероятно, Трамп. Зато какой стремительный рост! Число подписчиков на личной странице нынешнего президента США в Facebook утроилось после его инаугурации и продолжает расти: Facebook показывает около 22 миллионов.

Мировые лидеры в сети Facebook Королева Иордании Рания Аль-Абдулла 10 миллионов подписчиков - у королевы Иордании, которая развивает бурную деятельность также в YouTube, Instagram и Twitter. В общей сложности 311 миллионов пользователей Facebook, по данным на февраль 2017 года, подписаны на 590 профилей, принадлежащих главам государств и правительств, а также государственным ведомствам.

Мировые лидеры в сети Facebook Президент Турции Реджеп Эрдоган Четвертое место по числу подписчиков в Facebook - у нынешнего президента Турции. За его деятельностью в этой социальной сети следят девять миллионов человек. В рейтинге предыдущего года Реджеп Эрдоган занимал третье место - после бывшего президента США Барака Обамы и премьер-министра Индии Моди.

Мировые лидеры в сети Facebook Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси Президент Египта со своими семью миллионами подписчиков занимает в рейтинге популярности профилей мировых государственных лидеров в Facebook пятое место.

Мировые лидеры в сети Facebook Премьер-министр Камбоджи Хун Сен У премьер-министра Камбоджи - тоже семь миллионов подписчиков. Зато в рейтинге интерактивности, который опять же возглавляет Нарендра Моди, Хун Сен занимает второе место. Агентство Burson-Marsteller выяснило, что чаще всего мировые лидеры постят фотографии (55%), но самым интерактивным форматом является видео. Именно Хун Сен активнее других политиков постит видео у себя на странице.

Мировые лидеры в сети Facebook Белый дом Среди государственных учреждений и т.п. в рейтингах агентства Burson-Marsteller лидирует американский Белый дом: восемь миллионов абонентов. В десятку самых посещаемых Facebook-профилей государственных структур входит и официальная страница ведомства президента Украины.

Мировые лидеры в сети Facebook Вне конкуренции Барак Обама больше не является президентом США, но его профиль в сети Facebook по-прежнему насчитывает примерно 54 с половиной миллиона подписчиков.

Мировые лидеры в сети Facebook В списках также значатся У канцлера Германии Ангелы Меркель - 2,4 миллиона подписчиков в Facebook. У премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева – полтора миллиона.

Мировые лидеры в сети Facebook Дружественное абонирование Мировые лидеры охотно подписываются друг на друга - видимо, из вежливости. Как выяснило агентство Burson-Marsteller, почти каждая вторая из 590 страниц, изученных в исследовании, абонирует как минимум одну другую страницу из этого числа. Подписчиком Трампа, например, является, как говорится в исследовании, российский МИД. Автор: Элла Володина