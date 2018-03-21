 Ученые предупреждают: работа опасна для здоровья | Карьера | DW | 21.03.2018
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Карьера

Ученые предупреждают: работа опасна для здоровья

Причиной недомогания могут быть не только сезонные заболевания, как грипп или аллергия. Опасность кроется и в самых обыденных вещах, которыми мы ежедневно пользуемся.

  • Микробы в посудомоечной машине

    Здоровые правила для офиса

    Не только дома, но и в кухнях для офиса посудомоечная машина - эффективный помощник. Как обнаружили микробиологи из университета Копенгагена, этот бытовой прибор, вопреки представлениям о гигиене, - настоящий биотоп для бактерий и грибков. Остатки пищи, тепло и влажность - благоприятная среда. Большинство из них безвредны, но при слабой иммунной системе они могут вызывать инфекции.

  • default

    Здоровые правила для офиса

    Регулярная чистка (в том числе и резиновой прокладки), температура минимум 60 градусов и таблетки для мытья посуды с перкарбонатом натрия помогут расправиться с микробами. Также важно не открывать машину сразу после завершения цикла работы и не вдыхать выходящий из нее горячий воздух.

  • Микробы в холодильнике

    Здоровые правила для офиса

    Холодильник не защищает от микробов. Ученые из США нашли в нем бактерии и споры плесени в концентрации, намного превышающей число микробов на кухонном полу или сиденьи для унитаза. Крошки или пятна от продуктов так же опасны, как и продукты, хранящиеся без упаковки. Протирать холодильник следует хотя бы раз в месяц. Чтобы не размножать микробы, эксперты советуют температуру 4-6 градусов.

  • Рукопожатие

    Здоровые правила для офиса

    Немытые руки - главный переносчик микробов. При каждом прикосновении к лицу через слизистые рта, носа и глаз возбудители инфекций попадают в организм. При эпидемии гриппа и ОРВИ немецкие эксперты советуют отказываться от рукопожатий. А ученые из Университета Грайфсвальда установили, что сотрудники офисов, пользующиеся дезинфицирующими средствами для рук, реже болеют.

  • Как правильно мыть руки

    Здоровые правила для офиса

    Немецкий федеральный центр медицинского просвещения указывает на то, что 80% всех инфекций передаются через руки. Мытье рук - простой и эффективный способ обезопасить себя и окружающих. Натирать мылом 20-30 секунд следует не только ладони, но и тыльную сторону кистей, пространство между пальцами и ногти. В общественных помещениях закрывать кран эксперты рекомендуют бумажной салфеткой или рукавом.

  • Микробы на клавиатуре

    Здоровые правила для офиса

    Важно содержать в чистоте и ваш рабочий стол. Свыше 500 различных видов бактерий на 1 кв. см были обнаружены на компьютерной клавиатуре. Микробы, затаившиеся между клавишами, могут вызвать воспалительные процессы и расстройство желудка. Особенно опасны они при волне гриппа и ОРВИ. Обрабатывать клавиатуру лучше дезинфицирующими средствами.

  • Вредные бактерии на телефоне

    Здоровые правила для офиса

    Множество бактерий содержится на дверных ручках, компьютерной мышке, телефонной трубке и смартфоне. Обезвреживают микробы, как и в случае с клавиатурой, спиртосодержащие салфетки или средство для мытья окон. Наводить чистоту на рабочем месте следует хотя бы раз в неделю.

  • Чашка кофе

    Здоровые правила для офиса

    В немытой на протяжении нескольких дней кружке для офиса может возникнуть питательная среда для микробов. Особенно если вы накануне выпили напиток с сахаром или молоком. Если в чашке был черный кофе и вы - единственный пользователь, то бактерий можно не бояться.

  • Капсульная кофемашина

    Здоровые правила для офиса

    Микробная биопленка образуется в кофеварках и капсульных кофемашинах, как показало исследование ученых из Валенсии. Опасность микробы представляют с накоплением известкого налета, - тогда вода не нагревается до температуры, при которой бактерии гибнут. Микробиологи советуют раз в месяц очищать машину и использовать только свежую воду. Капсульные кофемашины следует протирать насухо раз в день.

  • Оргтехника

    Здоровые правила для офиса

    Оргтехника не способствует здоровью. Лазерный принтер, к примеру, загрязняет воздух. Исследования ученых университетской клиники во Фрайбурге показало, что это негативно сказывается на делении клеток в легких. Правда, взаимосвязь с раковыми заболеваниями пока не доказана. Совершенно точно стоит бояться множества микробов на кнопках и сенсорных экранах оргтехники, которой пользуются все в офисе.

    Автор: Татьяна Вайнман


  • Микробы в посудомоечной машине

    Здоровые правила для офиса

    Не только дома, но и в кухнях для офиса посудомоечная машина - эффективный помощник. Как обнаружили микробиологи из университета Копенгагена, этот бытовой прибор, вопреки представлениям о гигиене, - настоящий биотоп для бактерий и грибков. Остатки пищи, тепло и влажность - благоприятная среда. Большинство из них безвредны, но при слабой иммунной системе они могут вызывать инфекции.

  • default

    Здоровые правила для офиса

    Регулярная чистка (в том числе и резиновой прокладки), температура минимум 60 градусов и таблетки для мытья посуды с перкарбонатом натрия помогут расправиться с микробами. Также важно не открывать машину сразу после завершения цикла работы и не вдыхать выходящий из нее горячий воздух.

  • Микробы в холодильнике

    Здоровые правила для офиса

    Холодильник не защищает от микробов. Ученые из США нашли в нем бактерии и споры плесени в концентрации, намного превышающей число микробов на кухонном полу или сиденьи для унитаза. Крошки или пятна от продуктов так же опасны, как и продукты, хранящиеся без упаковки. Протирать холодильник следует хотя бы раз в месяц. Чтобы не размножать микробы, эксперты советуют температуру 4-6 градусов.

  • Рукопожатие

    Здоровые правила для офиса

    Немытые руки - главный переносчик микробов. При каждом прикосновении к лицу через слизистые рта, носа и глаз возбудители инфекций попадают в организм. При эпидемии гриппа и ОРВИ немецкие эксперты советуют отказываться от рукопожатий. А ученые из Университета Грайфсвальда установили, что сотрудники офисов, пользующиеся дезинфицирующими средствами для рук, реже болеют.

  • Как правильно мыть руки

    Здоровые правила для офиса

    Немецкий федеральный центр медицинского просвещения указывает на то, что 80% всех инфекций передаются через руки. Мытье рук - простой и эффективный способ обезопасить себя и окружающих. Натирать мылом 20-30 секунд следует не только ладони, но и тыльную сторону кистей, пространство между пальцами и ногти. В общественных помещениях закрывать кран эксперты рекомендуют бумажной салфеткой или рукавом.

  • Микробы на клавиатуре

    Здоровые правила для офиса

    Важно содержать в чистоте и ваш рабочий стол. Свыше 500 различных видов бактерий на 1 кв. см были обнаружены на компьютерной клавиатуре. Микробы, затаившиеся между клавишами, могут вызвать воспалительные процессы и расстройство желудка. Особенно опасны они при волне гриппа и ОРВИ. Обрабатывать клавиатуру лучше дезинфицирующими средствами.

  • Вредные бактерии на телефоне

    Здоровые правила для офиса

    Множество бактерий содержится на дверных ручках, компьютерной мышке, телефонной трубке и смартфоне. Обезвреживают микробы, как и в случае с клавиатурой, спиртосодержащие салфетки или средство для мытья окон. Наводить чистоту на рабочем месте следует хотя бы раз в неделю.

  • Чашка кофе

    Здоровые правила для офиса

    В немытой на протяжении нескольких дней кружке для офиса может возникнуть питательная среда для микробов. Особенно если вы накануне выпили напиток с сахаром или молоком. Если в чашке был черный кофе и вы - единственный пользователь, то бактерий можно не бояться.

  • Капсульная кофемашина

    Здоровые правила для офиса

    Микробная биопленка образуется в кофеварках и капсульных кофемашинах, как показало исследование ученых из Валенсии. Опасность микробы представляют с накоплением известкого налета, - тогда вода не нагревается до температуры, при которой бактерии гибнут. Микробиологи советуют раз в месяц очищать машину и использовать только свежую воду. Капсульные кофемашины следует протирать насухо раз в день.

  • Оргтехника

    Здоровые правила для офиса

    Оргтехника не способствует здоровью. Лазерный принтер, к примеру, загрязняет воздух. Исследования ученых университетской клиники во Фрайбурге показало, что это негативно сказывается на делении клеток в легких. Правда, взаимосвязь с раковыми заболеваниями пока не доказана. Совершенно точно стоит бояться множества микробов на кнопках и сенсорных экранах оргтехники, которой пользуются все в офисе.

    Автор: Татьяна Вайнман


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  • Горчица

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    Идет совещание. Руководитель отдела маркетинга представляет новую стратегию сбыта. А коллега из отдела распространения постоянно комментирует его выступление. Маркетолог уже знаком с такой тактикой и хорошо знает своего коллегу. "Ему обязательно надо вставить свои пять копеек", - по-немецки он скажет вам: "Er muss überall seinen Senf dazugeben", дословно - "ему надо везде добавить горчицу".

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  • Соль

    Такой непонятный офисный язык

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  • Каша

    Такой непонятный офисный язык

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    Такой непонятный офисный язык

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    Такой непонятный офисный язык

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    Автор: Марина Борисова


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