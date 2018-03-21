Ученые предупреждают: работа опасна для здоровья | Карьера | DW | 21.03.2018

Причиной недомогания могут быть не только сезонные заболевания, как грипп или аллергия. Опасность кроется и в самых обыденных вещах, которыми мы ежедневно пользуемся.
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