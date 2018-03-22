 Участники саммита ЕС осудили нападение на Скрипаля | Новости из Германии о Европе | DW | 22.03.2018
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Европа

Участники саммита ЕС осудили нападение на Скрипаля

Брюссель выражает "абсолютную солидарность" с Великобританией. Участники саммита не исключают введение санкций в отношении России.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на саммите ЕС 22 марта 2018 года

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на саммите ЕС 22 марта 2018 года

Главы государств и правительств Евросоюза выражают "абсолютную солидарность" с Великобританией по делу экс-агента Скрипаля, отмечается в четверг, 22 марта, в проекте заявления участников саммита, имеющемся в распоряжении агентства AFP.

Перед началом саммита в Брюсселе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о "безрассудном" нападении российской стороны. Происшествие в Солсбери Мэй расценивает как "пример российской агрессии против Европы".

Контекст

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По сведениям британских властей, экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля отравили ядом, принадлежащим к группе "Новичок". DW отвечает на главные вопросы об этом отравляющем веществе. (14.03.2018)

Участники саммита осуждают нападение на Скрипаля и разделяют позицию британской стороны о том, что за отравлением "с высокой долей вероятности" стоит Россия, говорится в проекте заявления. Необходимо лучше подготовиться к вероятным нападениям с применением биологического, химического или ядерного оружия, считают в Брюсселе.

Возможные санкции

Главы государств и правительств пришли к единому мнению относительно "шагов, которые необходимо предпринять" после ответных заявлений российской стороны. Надлежащие меры для координации усилий Евросоюза и НАТО против гибридных и военных угроз будут приняты, убеждена президент Литвы Даля Грибаускайте.

Введение санкций в отношении России не исключает, в частности, депутат Европарламента Манфред Вебер (Manfred Weber). Европейский союз имеет дело с "необъявленной войной", полагает политик. На попытки дестабилизации необходимо отвечать силой, а не наивностью, считает представитель Христианско-социального союза (ХСС).

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    Тереза Мэй обвинила Россию

    Британские власти утверждают, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом. По словам премьер-министра Терезы Мэй, Россия несет ответственность за это. В среду, 14 марта в парламенте Великобритании она объявила о решении выслать из страны 23 российских дипломата.

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    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


Смотреть видео 02:30

Что происходит в Солсбери, где отравили экс-шпиона Скрипаля

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Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

В Солсбери 4 марта нашли без сознания экс-двойного агента Скрипаля и его дочь. Вину за их отравление Лондон возложил на Москву. Кремль отвергает все обвинения. О деле Скрипаля - в галерее DW. (15.03.2018)  

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