 Утечка Facebook могла затронуть 87 млн пользователей | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.04.2018
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Мир

Утечка Facebook могла затронуть 87 млн пользователей

Компании Cambrigde Analytica могли попасть личные данные 87 млн пользователей Facebook, а не 50 млн, как предполагалось ранее. Большая часть проживала на территории США.

Логотип Facebook

Масштаб утечки, в результате которой данные пользователей Facebook попали третьим лицам в частной британской компании Cambrigde Analytica, возможно, был гораздо больше, чем предполагалось ранее. По всей видимости, она затронула 87 млн пользователей, большая часть которых проживала на территории США. Об этом в среду, 4 апреля,  в своем блоге написал технический директор Facebook Майк Шрёпфер.

Ранее в СМИ фигурировала цифра в 50 млн пользователей.

Крупнейшая утечка в истории Facebook

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Благодаря информатору Кристоферу Уайли стало известно о крупной утечке личных данных из сети Facebook. В деле замешан и социолог из Кэмбриджа со связями в России. (20.03.2018)

Опрос показывает: Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети играют в Германии очень важную роль. И значение их будет только возрастать. (05.03.2018)

Глава Facebook в апреле выступит перед конгрессменами в связи с делом Cambridge Analytica. В британский парламент Цукерберг собирается отпаривать одного из своих заместителей. (28.03.2018)

Несколько лет назад компания Cambridge Analytica, связанная с предвыборным штабом Дональда Трампа, воспользовалась данными приложения для Facebook, которое предлагало пользователям составить их психологический портрет. Это приложение установили около 270 тысяч человек, передав ему свою личную информацию.

Позже Cambridge Analytica отчиталась в том, что она уничтожила полученную информацию, однако, как выяснилось, не все данные были удалены. Предполагается, что в ходе последней предвыборной кампании в США фирма использовала личные данные части электората страны для создания адресной и психологически выверенной рекламы.

В предстоящую среду, 11 апреля, руководитель компании Facebook Inc. Марк Цукерберг должен выступить по этому делу в Конгрессе США.

 

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    Автор: Элла Володина


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