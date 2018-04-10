 Утечка личных данных: к чему приведет ошибка Facebook | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 11.04.2018
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Мир

Утечка личных данных: к чему приведет ошибка Facebook

Личная информация попала не в те руки, бизнес-модель социальной сети под сомнением. В центре скандала - основатель Facebook Марк Цукерберг. Анне Шведт рассказывает из Нью-Йорка.

Марк Цукерберг перед выступлением в Конгрессе США

Марк Цукерберг перед выступлением в Конгрессе США

"Это была моя ошибка, - говорит бледный Марк Цукерберг дрожащим голосом. - Мы недостаточно серьезно отнеслись к своей ответственности". Весь напряженный, он сидит перед членами Сената на Капитолии в Вашингтоне. Никогда ему не нравилось быть в центре внимания общественности.

Теперь 33-летний основатель Facebook оправдывается перед телезрителями всего мира. За то, что данные примерно 87 миллионов пользователей соцсети по недосмотру попали в руки аналитической фирмы, которая работала, среди прочего, на избирательный штаб Дональда Трампа. Этот скандал стоил компании Цукерберга около 80 миллиардов долларов рыночной капитализации и доверия многих пользователей и рекламодателей.

Цукерберг основал Facebook, учась на втором семестре в Гарварде. "С тех пор мы далеко ушли", - говорит он. Тогда 19-летний студент не мог себе вообразить, что всего через 14 лет он станет одним из самых влиятельных людей в мире. "Естественно, по ходу дела случаются ошибки".

Его целью было объединить людей, сделать мир ближе. Однако этого недостаточно, признает теперь Цукерберг: "Мы должны также гарантировать, что это связи с хорошей репутацией".

Число пользователей Facebook превышает два миллиарда - это больше, чем жителей в Китае, самой населенной стране на планете. Таким образом, Цукерберг не только возглавляет компанию, но и оказывает влияние на жизнь значительной части земного населения. "Я несу ответственность за то, что происходит в Facebook", - говорит он рассудительно и поправляет пиджак.

18 мая 2012: Марк Цукерберг дает звонок к открытию Nasdaq. Рядом с ним президент биржи Роберт Грейфелд.

18 мая 2012: Марк Цукерберг открывает торги на бирже Nasdaq. Справа от него - президент биржи Роберт Грейфелд

Только шесть лет назад, 18 мая 2012 года, Цукерберг в простом свитере худи ударил в колокол биржи Nasdaq к открытию биржевых торгов. Первичное размещение акций на бирже в одночасье сделало Цукерберга самым молодым миллиардером за все времена. Вокруг его имени в прессе поднялся ажиотаж. Десятки съемочных групп выстраивались в очередь перед павильоном биржи, специализирующейся на акциях высокотехнологичных компаний, чтобы взять у него интервью. Но самого Цукерберга даже не было на месте. Вместо этого он пригласил в свою штаб-квартиру главу Nasdaq.

Данные как бизнес-модель

Даже хотя сам выход на биржу оказался провалом, после него дела у Facebook все время шли в гору. В прошлом году чистая прибыль компании почти достигла 16 миллиардов долларов, это более чем в полтора раза больше, чем годом ранее. Главный источник поступлений - рекламодатели. На Facebook и Google вместе приходится почти половина интернет-рекламы в мире.

"Facebook не продает данные рекламодателям", - заверяет Цукерберг в ходе слушаний в Конгрессе. По его словам, бизнес-модель заключается, скорее, в том, чтобы анализировать данные пользователей, чтобы целенаправленно размещать рекламные объявления. Оплату этой услуги Facebook возлагает на рекламодателей.

Контекст

Утечка личных данных в Facebook затронула и немецких пользователей - хотя их не так много, как в США. Изменит ли соцсеть подход к личным данным пользователей или это маловероятно? (06.04.2018)

Компания Facebook Inc. заблокировала сотни российских учетных записей, имеющих отношение к Федеральному агентству новостей. По словам Цукерберга, ФАН "неоднократно обманывало людей и манипулировало ими по всему миру". (04.04.2018)

Основатель соцсети назвал появление данных пользователей у Cambridge Analytica собственной ошибкой и пообещал проверить все приложения, у которых имеется доступ к пользовательской информации. (11.04.2018)

Таким образом, по сути без активного согласия пользователей их данные не должны попадать в руки таких фирм, как Cambridge Analytica. Чтобы предотвратить это в будущем, в ближайшие годы Цукерберг намерен взять на работу до 20 тысяч человек, которые будут следить за безопасностью данных пользователей. "Это имеет для нас более высокий приоритет, чем наши рекламодатели", - говорит он.

Конец не предвидится

Эта инвестиция в безопасность данных обойдется Facebook в копеечку. Кроме того, соцсеть потеряла доверие, а также аккаунты некоторых пользователей и клиентов. Марк Цукерберг превратился из суперзвезды в козла отпущения.

Тем не менее инвесторы полагают, что в ближайшие годы Facebook будет по-прежнему оставаться в лидерах по росту прибыли. Большинство пользователей осознают, на какую сделку они идут с социальной сетью, регистрируясь в ней. Они могут бесплатно общаться в интернете со всем миром и получают доступ к целому ряду услуг, Facebook же за это получает право обрабатывать данные, которыми они добровольно делятся.

Нет сомнения, что бороться с последствиями этого скандала придется еще годы. Однако, похоже, что инвесторы не беспокоятся, что фирме угрожает серьезная опасность: во время выступления Цукерберга в Конгрессе акции Facebook подорожали примерно на четыре процента.

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    Автор: Элла Володина


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